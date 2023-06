Ilveksen ilta päättyi taas painajaismaisesti – joukkue hukkasi jälleen kaksi turhaa pistettä: ”Viesti unohtui kentällä”

Ilves hankki avausjaksolla kahden maalin johdon, mutta se riitti lopulta vain tasapeliin.

Ilveksen ja Lahden välinen miesten jalkapalloliigan kamppailu kääntyi tauon jälkeen hämmästyttävällä tavalla.

Pahaan siltaan joutunut lahtelaisvieras nousi kahden maalin takaa 2–2-tasapeliin – eikä voitto-osumakaan ollut kaukana.

Karu loppu palautti elävästi mieleen Ilveksen kaksi edellistä kotiottelua. Otso Liimatta upotti AC Oulun voitto-osuman neljännellä lisäminuutilla. Bojan Radulovic iski HJK:n tasoituksen niin ikään neljännellä lisäminuutilla.

Nyt Ilves välttyi sentään päätöshetkien takaiskulta, mutta se oli laiha lohtu pettymyksen keskellä.

”Kieltämättä Oulu-pelin kulku oli samantyyppinen, mutta HJK-ottelusta on turha etsiä yhteistä nimittäjää. Siinä oli huonoa tuuria”, Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen harmitteli.

Miettunen muistutti, että Ilves on puolustanut koko alkukauden muodossa ollessaan erittäin hyvin. Pistepottia verottaneet takaiskut ovat syntyneet pääosin vastaiskuista ja erikoistilanteista.

Niin nytkin. Ensin Altin Zeqiri karkasi Ilveksen topparilta Mohammed Umarilta aivan liian helposti ja hankki nousunsa päätteeksi rankkarin. Myöhemmin Doni Arifi tyytyi seuraamaan katseella, kun Juho Pirttijoki puski pallon kulmapotkusta verkkoon.

”Tauolla korostettiin vielä kopissa, että Lahti saa vaarallisia paikkoja vain vasemmalta puolelta ja erikoistilanteista. Viesti unohtui kentällä”, Miettunen murisi.

”Lahti sai molemmat maalinsa aivan liian helposti. Kun vastustaja on häviöllä, se ottaa aina lisää riskejä ja laittaa painetta maalille. Silloin pitää tehdä oikeita valintoja – voittavia valintoja”, Ilveksen valmentaja Toni Kallio säesti.

Ne puuttuvat nyt Ilvekseltä liian usein.

Ilveksen Oiva Jukkolalla oli mainio maalipaikka, mutta Lahden maalilla pelannut 16-vuotias tulokas Osku Maukonen ehti pallon tielle.

Pahoista uinahduksista huolimatta Ilves nousi liigataulukossa viidenneksi ja on päästänyt neljänneksi vähiten maaleja alkukauden aikana.

Vain SJK:n, KuPSin ja HJK:n peräpää on pitänyt paremmin. Kevään sensaatio SJK on varjellut omaa maaliansa käsittämättömän hyvin. Seinäjokelaisjoukkue on päästänyt yhdeksässä ottelussa vain kaksi maalia.

”Meidän puolustuspeli on nyt selkeämpää kuin viime kaudella. Se on auttanut myös omaa pelaamista. Keskityn katkojen ottamiseen ja annan sen jälkeen pallon sellaisille kavereilla, jotka hallitsevat paremmin pelinrakentelun. Vuosi sitten yritin osallistua siihen puoleen liikaa”, Miettunen kuvaili.

Ilveksen kapteeni on nyt kuin eri mies viime kesään verrattuna. Silloin hän menetti avauskokoonpanon paikan pelattuaan muutaman huonon ottelun ja koki oman kiirastulensa vaihtopenkillä.

”Siinä oli vaikeita hetkiä, mutta tiesin ’Köpin’ luottavan minuun. Sen huomaa itsekin, että homma sujuu nyt paljon paremmin. On mukavampi pelata”, Miettunen kuvaili.

Lisukkeeksi tuli vielä harvinainen maali. Se oli Miettuselle kauden ensimmäinen ja liigauran yhdestoista. Edellinen osuma syntyi viime kauden päätöskamppailussa Oulussa.

Myös ruotsalaishyökkääjä Adam Larsson viimeisteli ensimmäisen liigamaalinsa tällä kaudella.