Nyt se on varmaa: Lionel Messi lähtee Pariisista

PSG:n valmentaja vahvisti Lionel Messin pelaavan lauantaina viimeisen ottelunsa joukkueessa.

Lionel Messin lähteminen Pariisin mahtiseurasta PSG:stä on varmistunut.

PSG kohtaa Ranskan liigassa lauantaina Clermontin. Ottelu on samalla Messin viimeinen peli joukkueessa.

”Minulla on ollut etuoikeus valmentaa maailman kaikkien aikojen parasta jalkapalloilijaa. Tämä on hänen viimeinen ottelunsa Parc des Princesillä (PSG:n kotistadion). Toivon, että hän saa lämpimimmän vastaanoton”, PSG:n valmentaja Christophe Galtier kertoi torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Messi siirtyi qatarilaisomisteiseen Paris St. Germainiin kesällä 2021 FC Barcelonasta kahden vuoden sopimuksella. Tällä kaudella Messi on tehnyt joukkueelleen yhteensä 20 maalia ja antanut 21 syöttöä eri kilpailuissa.

Supertähden jälkimmäinen kausi ei ole ollut kuitenkaan pelkkää ilotulitusta. Toukokuun alussa Messi aiheutti kohun matkustettuaan luvatta Saudi-Arabiaan. Hän pyysi tempaustaan anteeksi, mutta oli hyllytettynä kaksi viikkoa.

Sunnuntaina Messi jätti Ranskan liigan palkintogaalan väliin ja oli sen sijaan Barcelonassa Coldplayn konsertissa.

”Messi on ollut tällä kaudella tärkeä osa joukkuetta, aina käytettävissä. Mielestäni hänen saamansa kritiikki ei ole ollut oikeutettua”, Galtier puolusti tähtipelaajaansa.

Messin todennäköisimpänä osoitteena on pidetty Saudi-Arabiaa. Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Messi olisi saanut virallisen tarjouksen Al-Hilal-seuralta.

Messi on jo ennestään Saudi-Arabian turismilähettiläs. Messin isä Jorge Messi on tosin kiistänyt siirtouutiset tiukasti.

”Päätöstä ei tehdä ennen kuin Lionel päättää pelit PSG:ssä. Kun kausi on ohi, on aika pohtia ja katsoa, mitä on tarjolla ja sen jälkeen tehdään päätös”, Jorge Messi kommentoi äskettäin.

Messin jäähyväisottelusta ei ole luvassa mitään riemujuhlaa, vaikka PSG onkin varmistanut jo mestaruuden, sillä joukkueen maalivahti Sergio Rico loukkaantui viime sunnuntaina vakavasti ratsastusonnettomuudessa.