Kuvat ja video: City-kannattajat valtasivat kentän, kun joukkueen piti juhlia Valioliigan mestaruutta

Manchester City pääsi juhlimaan Valioliigan mestaruutta kotikentällään.

Manchester City pääsi sunnuntaina nostamaan jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruuspokaalia. City voitti Chelsean kotikentällään 1–0, mutta ykkössija varmistui jo lauantaina ainoan haastajan Arsenalin hävitessä. Cityn voittomaalin teki hyökkääjä Julian Alvarez.

Cityn pelaajat pääsivät juhlimaan kuitenkin aiottua myöhemmin, sillä loppuvihellyksen jälkeen Cityn kannattajat valtasivat stadionin nurmen. Tuhansia faneja vyöryi katsomosta kentän puolelle minuuteissa. Turvahenkilöt saattoivat tähtipelaajat Kevin De Bruynen, Erling Haalandin ja muut nopeasti stadionin uumeniin.

Kannattajat yrittivät päästä jakamaan mestaruushetken City-tähti Erling Haalandin kanssa, jonka turvahenkilöt saattoivat sivummalle.

Niin sanotun pitch invasionin jälkeen kenttäalue saatiin tyhjennettyä kannattajista. Samaan aikaan City juhli pukuhuoneessaan ja pääsi tilanteen rauhoituttua takaisin nurmelle virallisiin juhlallisuuksiin.

Arsenal on Valioliigassa kakkonen. Southampton on jo varmasti pudonnut. Kun Valioliigan pelejä on jäljellä 1–2, kahdesta putoajan paikasta pelaavat yhä Everton (33 pistettä), Leeds (31) ja Leicester (30).

Poliisit olivat voimattomia, kun kannattajalauma siirtyi kentän puolelle juhlimaan.

Kenttäalue oli hetken aikaa kannattajien hallussa.

Ruuhkan jälkeen Erling Haaland ja muut pelaajat palasivat kentälle.

City-kapteeni İlkay Gündoğan nostaa Valioliiga-pokaalin ilmaan.