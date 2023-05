Ilves tarjosi huippukamppailun ilmaiseksi alakoululaisille ja hankki upealla esityksellä varmasti uusia ystäviä

Bojan Radulovic iski HJK:n tasoituksen neljännellä lisäminuutilla ja järjesti ikävän särön Ilveksen hienoon iltapäivään.

Ilveksen ja kotimaisia jalkapallokenttiä pitkään dominoineen HJK:n välinen liigakamppailu päättyi hämmentävissä tunnelmissa.

Moni tamperelaispelaaja lyyhistyi Ratinan nurmen pintaan ja peitti pettymyksestä kostuneet silmänsä.

Tasapeli ei lämmittänyt upeasti taistellutta tamperelaisjoukkuetta tippaakaan. Normaalitilanteessa 1–1 olisi ollut loistotulos, mutta tällä kertaa se oli kaikkea muuta.

Ilves hallitsi kenttää alusta loppuun ja olisi ansainnut pelitapahtumien perusteella voiton ilman muuta, mutta HJK:n serbihyökkääjä Bojan Radulovic jätti hienoon iltapäivään ikävän särön.

Se oli kivulias takaisku ennen kaikkea pelaajille. Helteisessä Ratinassa nauttineet katsojat osasivat suhtautua tilanteeseen tyynemmin. He antoivat arvon hienolle tapahtumalle.

Ilves tarjosi herkkupalan ilmaiseksi tamperelaisille alakoululaisille ja sai houkuteltua Ratinaan peräti 6 588 katsojaa.

Samalla meni rikki tamperelaisjoukkueen liigaennätys. Edellinen kärkilukema 5 731 syntyi viime elokuun Haka-pelissä.

Ilveksen HJK-ottelussa oli yleisössä paljon nuoria katsojia.

Ilves tarjosi ottelun ilmaiseksi tamperelaisille alakoululaisille.

Ratinan viereen rakennetun tapahtuma-alueen aktiviteetit kiehtoivat ymmärrettävästi nuorta väkeä omalta osaltaan, mutta Ilveksen tarjoamaa nautintoa ei kannata vähätellä tippaakaan.

Ilves pelasi itsensä monen uuden katsojan sydämeen.

”Oli hienoa nähdä niin paljon nuoria katsojia. He toivat meille runsaasti lisäenergiaa. Sääli, kun emme pystyneet tarjoamaan heille voittoa. Esitys oli hieno, mutta palkinto ei”, Ilveksen tähtipelaaja Lauri Ala-Myllymäki summasi.

Ilves-luotsi Toni Kallio oli samoilla linjoilla.

”Pelaajat ja yleisö olisivat ansainneet enemmän. Siihen pitää olla kuitenkin tyytyväinen, että HJK joutui pelaamaan meidän pillin mukaan”, Kallio tuumi.

Maalitykki iski

Ennen kuin mennään Ilveksen tähtihetkiin, pitää kehua kokonaisuutta. Ilves oli maan ykkösjoukkueen edellä koko ajan.

Ilves on väläytellyt ennenkin Klubia vastaan, mutta laajalla arsenaalilla operoiva helsinkiläisjoukkue on lannistanut haastajaan viimeistään toisella jaksolla hurjien vaihtopelaajien johdolla.

Ilveksen Santeri Haarala voitti kamppailutilanteen HJK-pelissä.

Nyt muutoksetkaan eivät muuttaneet pelin kuvaa olennaisesti.

Klubi tarvitsi tällä kertaa sitä kuuluisaa erityisosaamista. Tämän lisän toi jalkapalloliigan maalipörssiä johtava Radulovic.

Ei ollut sattumaa, että juuri hän löysi rangaistusalueen ruuhkasta pallon mentävän tilan. Kun tasoitusosuma syntyi neljännellä lisäminuutilla, tämä takaisku kirvelee Ilves-leirissä tavallista pidempään.

Näin siitä huolimatta, että tulos oli paras sitten lokakuun 2019. Silloin Ilves nousi Tammelassa maalin takaa 2–1-voittoon. Ratkaisuosuman viimeisteli norsunluurannikkolainen Tiemoko Fofana, joka liittyi muutama päivä sitten Hakan vahvuuteen.

Sen jälkeen helsinkiläisjoukkue käänsi edukseen seitsemän peräkkäistä liigakohtaamista, kunnes Ilves pystyi panemaan kapuloita rattaisiin vihdoin sunnuntaina.

Pilkku ohi

Nyt niihin Ilveksen tähtihetkiin.

Ala-Myllymäestä olisi voinut tulla hyvin sunnuntain juhlittu sankari. Hän järjesti ensin Sebit James Ngorin viimeistelemän johto-osuman ja pääsi yrittämään perään 2–0-maalia pilkulta, mutta pallo painui mainosaitaan.

Sebit James Ngor iski ensimmäisellä liigamaalillaan Ilveksen johtoon.

”Näin, että veskari lähtee toiseen kulmaan... Ei olisi tarvinnut muuta kuin panna pallo sisään. Oma moka”, Ala-Myllymäki harmitteli hiljaisella äänellä.

Vaikka HJK:n arkku jäi niittaamatta kiinni siinä vaiheessa, tilanne näytti Ilveksen kannalta erinomaiselta päätöshetkien hässäkkään asti.

”Jätkät taistelivat hyvin, kunnes kävi niin kuin kävi. Olimme parempia ja olisimme ansainneet voiton, mutta sitä ei suotu. Turha jäädä miettimään pidempään. Eteenpäin”, Ala-Myllymäki tuumi.

Ilveksen harmiksi joukkueen ykkösmies Petteri Pennanen joutui seuraamaan kamppailua katsomon puolelta pelikiellon takia. Pennanen lensi ulos suoralla punaisella kortilla edellisessä kotiottelussa AC Oulua vastaan taklattuaan takaapäin Rasmus Karjalaista.

HJK:n maalintekijä Bojan Radulovic ja Ilves-kapteeni Tatu Miettunen tiukassa kamppailutilanteessa.

Klubi on ollut suomalaisen seurajalkapalloilun suunnannäyttäjä jo pitkään. Helsinkiläisjoukkue on jäänyt vuodesta 2009 lähtien mitalien ulkopuolelle vain kerran. Kauden 2019 viides sija on ainoa työtapaturma.

Upea jakso on tuonut peräti yksitoista mestaruutta neljästätoista mahdollisesta.

Yleinen mielenkiinto on lisääntynyt merkittävästi KuPSin vastaiskun ansiosta. Kuopion ylpeys jäi Klubista vain pisteen päähän sekä viime että edellisenä syksynä.

Tänä keväänä KuPS näytti putoavan Klubin kelkasta jo alkukierroksilla, kunnes kuopiolaisjoukkueen johto pestasi päävalmentajaksi tutun Jani Honkavaaran.

KuPS on voittanut Honkavaaran johdolla kaikki kuusi otteluansa ja kivunnut nopeasti liigan kärkipaikalle. Mestaruuskamppailusta tulee todella kiehtova.

Sunnuntainen HJK pelasi huonommin kuin miesmuistiin.

Myös HJK-kannattajia oli Ratinassa iso joukko.