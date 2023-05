İlkay Gündoğan oli joukkueensa kirkkain tähti Everton-voitossa.

Manchester Cityn matka kohti viidettä mestaruuttaan kuuden kauden sisään jalkapallon Englannin Valioliigassa jatkui varmalla tavalla, kun vierasottelussa sunnuntaina kaatui Everton maalein 3–0.

City venytti eronsa sarjakakkoseen Arsenaliin neljään pisteeseen ennen Arsenalin sunnuntaista ottelua Brightonia vastaan. Arsenalilla on Brighton-pelinsä jälkeen jäljellä kaksi ottelua, Cityllä liigapelejä on pelaamatta vielä kolme.

Kotijoukkue Everton piti maalinsa puhtaana aina 37. minuutille, jolloin İlkay Gündoğan osui vieraille komealla maalilla. Pari minuuttia myöhemmin norjalaissensaatio Erling Haaland puski Gündoğanin keskityksestä kauden 52. maalinsa, ja Gündoğan haihdutti Evertonin haaveet yllätyksestä lopullisesti maalillaan 51. minuutilla.

”Hyvä voitto. Olimme kärsivällisiä ja hallitsimme pelin kulkua hyvin ja teimme maalit oikeilla hetkillä”, City-valmentaja Pep Guardiola sanoi Sky Sportsille BBC:n mukaan.

”Nyt tiedämme, että kaksi voittoa kolmesta viimeisestä pelistä riittää.”

Everton jatkaa putoamisuhassa. Se on pisteen edellä Leedsiä, joka on sarjassa kolmanneksi viimeisenä eli ensimmäisen putoajan paikalla. Maanantaina Liverpoolin kohtaavalla Leicesterillä on kaksi pistettä vähemmän kuin Evertonilla.