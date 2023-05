Toukokuun kolme jäljellä olevaa peliä ovat todella tärkeät Ilvekselle ja Hakalle, kun jalkapalloliigan kausi etsii suuntiaan.

Santeri Haaralan ja Ilveksen alkukausi on ollut ailahteleva jalkapalloliigassa. Ilves on sijalla seitsemän, Haka on viides.

Miesten jalkapalloliigaan näytetään saavan mestaruustaisto. Muutos sarjan asetelmissa on ollut iso muutamassa kierroksessa.

Kun Helsingin Jalkapalloklubi menetti kahdessa edellisessä pelissään neljä pistettä, nousi sarjakakkonen Kuopion Palloseura jo pisteen päähän, eikä Seinäjoen Jalkapallokerhokaan ole kuin kolme pistettä takana.

Toki täytyy muistaa, että sarjaa on pelattuna 3–7 ottelua eri joukkueilla. Alkukausi antaa kuitenkin suuntaa, mitkä joukkueet tulevat pärjäämään ja pelaamaan mestaruudesta.

KuPS teki kolmen ottelun jälkeen radikaalin muutoksen, kun se erotti päävalmentaja Pasi Tuutin. Sen jälkeen kuopiolaiset ovat voittaneet kaikki neljä peliään maalierolla 7–1 ja kaatoi HJK:n. KuPS on ottanut Jani Honkavaaran tultua päävalmentajaksi HJK:ta kiinni seitsemällä pisteellä.

Tuutin erottamispäätös on edelleen hyvin kyseenalainen ja kertoo etenkin urheilujohdon epäonnistumisesta. Mutta kiistatta tuloksellisesti suunta muuttui ja KuPS nousi jopa yllättävän nopeasti takaisin mestaruustaistoon. Kurssinmuutos oli jyrkkä ja 100-vuotisjuhlakauden suunta pelastui.

Ilveksen alkukausi on ollut hyvin odotetunlainen ja tulokset vaihtelevia. Epätasaisessa pelimäärässä viiden ottelun jälkeen seitsemän pistettä ja sija seitsemän ovat kelvollinen startti. Pahin mahdollinen alku ei toteutunut ja Ilves sai nopeasti voittotilinsä auki.

Erityisen tärkeää on kaksi kotivoittoa, ja kolmannessakin kotipelissä piste oli omissa käsissä. Ilveksen on pystyttävä Ratinassa viemään pisteitä myös sarjataulukon ylemmän puoliskon joukkueilta.

Ilves on onnistunut maalinteossa viidesti viiteen peliin, mikä on sarjan keskitasoa tässä kohtaa. Selvää on, että kauden aikana maalinteon tehokkuuden täytyy olla reilusti yli yksi maali ottelua kohden. Hyökkääjä Sebit James Ngor saapui muutama peli sitten ja on heti ottanut selvähkön ykköshyökkääjän roolin. Pian täytyy alkaa tulla myös tehoja. KuPSista palanneen ja vammoista kärsineen laitahyökkääjä Santeri Haaralan alkukausi on ollut lupaava: hän on jo rikkonut viime kauden maalimääränsä (nyt yksi) ja peliminuuttien määrän (439).

Ilveksen alkukauden yllättäjä on ollut isokokoinen ranskalainen Seydine N’Diaye, joka on viime pelit pelannut keskikentän pohjalla. Topparin papereilla lähtökohtaisesti hankittu N’Diaye on ottanut roolin omakseen ja tuonut tasapainoa ja ryminää Ilveksen peliin, vaikka liike ja pallollinen peli ei ole aina kaikkein sulavinta.

FC Hakan aivan avauspelit olivat tuloksellisesti vaikeita, mutta voittotilin auettua tuli todella kova vierasvoitto Espoossa Hongasta. Haka on kuuden pelin jälkeen viidentenä ja nosti itsensä nopeasti ylempään keskikastiin.

Hakan pelissä ilahduttavaa on ollut tehokkuus: kymmenen tehtyä osumaa on tähän mennessä toiseksi eniten koko sarjassa. HJK on latonut jo 14 maalia. Mikä tärkeintä, argentiinalainen Juan Lescano on saanut maalihanansa auki kahdella maalilla. Jo yhdeksän eri pelaajaa on onnistunut maalinteossa, leveyttä siis löytyy Tehtaan kentältä.

Laitapuolustaja Ryan Mahuta on ottanut heti suurta roolia joukkueessa etenkin hyökkäyspäässä. Mahutan kaksi maalisyöttöä ja Janne-Pekka Laineen kolme ovat kärkipään noteerauksia tässä kohtaa kautta.

Sekä Haka että Ilves onnistuivat alkukaudessa kaikkein tärkeimmässä: pirkanmaalaiset ovat pelanneet itsensä vähintään kohtalaisiin asemiin kauden jatkoa ajatellen. Kummallakaan ei ole tuloksellisesti kriisiä päällä tai edes näköpiirissä, eikä tarvitse puhua pakkovoitoista. Tilanne on riittävä ja jopa hyvä lähteä kehittämään peliä ja samalla tuloksia kesän saapuessa.

Toukokuun loppu on molemmille todella tärkeä, kun sarjataulukossa alkaa toden teolla muodostua eri ryhmittymiä. Ilves pelaa vielä kolmesti: vieraissa SJK ja VPS, kotona HJK. Kaikki yli kolme pistettä olisi Ilvekselle varsin kelvollinen tulos. Toisaalta, jos Ilves haluaa tosissaan pelata ylemmän jatkosarjan paikoista, olisi sen ehdottomasti saatava neljä pistettä tai mielellään enemmän.

Hakalle puolestaan yhdeksän pisteen täyspotti toukokuun kolmesta jäljellä olevasta peleistä on realistinen nykyvireessä. Vastassa ovat IFK Mariehamn ja Inter vieraissa ja VPS kotikentällä.

Kolmikko on sarjassa sijoilla 10–12, Inter on tosin pelannut vasta kolme ottelua. Haka tarvitsee tulevista peleistä runsaan pistepotin, jotta jopa mitalisijat pysyisivät ulottuvilla.

Miesten jalkapalloliigaa lauantaina 13.5. kello 17 SJK–Ilves ja 18.30 IFK Mariehamn–Haka.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimittaja.