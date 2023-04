HJK oli taas kerran liikaa Hakalle – huippulöydöltä vaikuttava Ryan Mahuta löysi yllättävän taisteluparin

Hakan vetäytymistaktiikka ei aivan kantanut tauolle saakka. HJK nappasi kahdella nopealla maalilla jälleen ”Klassikon” voiton.

Aamulehti, Helsinki

Hakan ja HJK:n väliset kohtaamiset tunnetaan kotimaisessa jalkapallossa myös "Klassikkoina". Mahtipontinen nimi on peruja kaukaa takavuosilta, kun perinteikkäät joukkueet ovat taistelleet usein keskenään kärkisijoista.

Hakan uusimmalla tulemisella ehkä osuvampi nimi HJK-peleille olisi tähän saakka ollut "Selkäsauna". Edes muuten erinomainen viime kausi ei muuttanut voimasuhteita, sillä kolmesta HJK-kohtaamisesta irtosi silloinkin nolla pistettä maalierolla 1–8.

Lauantaina Haka joutui tunnustamaan jälleen tappionsa. HJK iski Töölössä avausjakson lopulla kahdesti ja otti noiden maalien turvin 2–0-kotivoiton.

Alusta lähtien Haka pudottautui syvälle matalaan blokkiin. Se kesti 37 minuuttia, mutta sitten HJK iski viidessä minuutissa kahdesti. Toisella puoliskolla Haka ryhdistäytyi ja sai omaakin pallollista peliä aikaan, mutta maalien muodossa muutosta ei nähty.

”Hyvin tutuksi tullut kaava täällä. Suunnitelma oli, että otamme ekan puoliajan vähän alempaa, ja katsotaan mihin asti pysytään pelissä. Toisella puoliajalla oli tarkoitus lisätä höyryä”, Hakan päävalmentaja Teemu Tainio kertoi ottelun päätyttyä.

”Ensimmäisen maalin kanssa olisimme vielä pystyneet elämään, mutta sitten toinen tuli luvattoman helposti. Sovimme kopissa, että toisella puoliajalla laitamme kaiken likoon, ja saimmekin ihan kivoja tilanteita. Jostakin olisi ehdottomasti pitänyt saada maali.”

Hakan edellinen liigapiste HJK:lta on lokakuulta 2012, edellinen voitto tuli puolestaan heinäkuussa 2008. Niiden jälkeen Haka ehti viettää seitsemän kautta Ykkösessä.

Täysosuma Turusta?

Hakaa ei ole hellitty helpolla aloituksella. Vierasottelut HJK:ta ja SJK:ta sekä kotipelit Honkaa ja AC Oulua vastaan ovat tuottaneet yhteensä kaksi pistettä. Koko nelikkoa on etukäteen veikkailtu miesten jalkapalloliigan ylemmälle puoliskolle.

"Sarjataulukko tavallaan valehtelee ja ei valehtele. Kotipeleistä ainakin toisesta meidän olisi pitänyt ehdottomasti ottaa voitto, mutta heitimme ne vähän hukkaan. Tämä oli vähän sellainen peli, mistä emme ehkä etukäteen edes budjetoineet pisteitä”, Tainio sanoi.

”Seuraavaksi tulossa on kolme tiukkaa matsia. Voittotilin on avauduttava ja pisteitä napsittava, se on selvää.”

Hakan valopilkkuja on ollut FC Interistä peliajan perässä saapunut Ryan Mahuta. Mitättömään rooliin Turussa jämähtänyt 20-vuotias vasen laitapuolustaja oli myös Töölössä Hakan parhaimmistoa.

”Ymmärrän syyt, miksi aiemmat joukkueet ovat päästäneet hänet pois, ja meilläkin on vielä hänen kanssaan töitä tehtävänä. Ryan kuitenkin tiedostaa nämä kehityskohteet, ja hän on halukas tekemään duunia, joten uskon hänen tekevän hyvän uran”, Tainio sanoi.

Mahutan nopeus yhdistettynä hyvään vasempaan jalkaan ja erikoistilanteisiin on varsin lupaava yhdistelmä. Fyysisesti hän on mennyt myös parissa vuodessa selvästi eteenpäin. Nytkin Mahuta oli osallisena tavalla tai toisella valtaosassa Hakan parhaista tilanteista.

”Oma tekemiseni on mennyt eteenpäin, ja mielestäni olen ihan ansaitusti saanut peliaikaa”, Mahuta itse totesi terveellä itseluottamuksella.

Mahutalla tuli toisella puoliskolla kiistaa myös hieman yllättävän tahon kanssa. Rauhallisena ja sympaattisena pidetty HJK:n japanilaiskonkari Atomu Tanaka potki Mahutaa jaloille, ja Haka-puolustaja kävi pienellä kostoretkellä taklaamassa Tanakan. Kaksikko olikin tukkanuottasilla useampaan kertaan.

”Kyllä taistelijaluonnetta jätkältä löytyy”, Mahuta tyytyi toteamaan.

Maajoukkueympyröissä Mahuta on edustuskelpoinen peräti kolmen eri maan suuntaan. Etelä-Sudan on jo kutsunut hänet U21-joukkueeseensa, mutta Mahutan mukaan hänen toiveensa on joko Suomen tai Kongon demokraattisen tasavallan edustaminen.