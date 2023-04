Lääkäri kuuli kauas selvän napsahduksen – Valkeakoskella pahasti loukkaantuneen Honka-pelaajan kausi ohi

FC Hongan Jerry Voutilaisen sääriluu murtui vierasottelussa Valkeakoskella.

FC Hongan viime kauden parhaimpiin keskikenttäpelaajiin kuulunut Jerry Voutilainen, 28, on loppukauden sivussa peleistä.

Voutilaisen sääriluu murtui maanantaina vierasottelussa Hakaa vastaan. Hänet kannettiin Tehtaan kentältä pois paareilla ja vietiin ambulanssilla sairaalaan tutkimuksiin pelin aikana.

”Pitkä kuntoutus on tulossa. Lauantaina menen leikkaukseen. Harmittaa, ja pahalta tuntuu, että kausi loppui näin lyhyeen. Kolme ja puoli peliä ehdin pelata”, Voutilainen sanoi torstaina.

Voutilainen kertoi katsoneensa videolta lukuisia kertoja loukkaantumiseen johtanutta tilannetta.

”Se ei näytä niin pahalta hidastuksissa. Sain iskun nilkan yläpuolelle, säärisuojan alapuolelle. Jalasta kuului napsahdus siinä tilanteessa. Kun lääkäri tuli kentälle, hän sanoi kuulleensa sen äänen.”

Voutilainen ei ole aiemmin kokenut yhtä pahaa loukkaantumista.

”Olen kuullut, että jalan saa kuntoon, jos kaikki menee hyvin. Siitä pitäisi kuntoutua. Kyseessä ei ollut toivottavasti uraa lopettava loukkaantuminen.”

FC Hongan urheilutoimenjohtajan Petri Vuorisen mukaan Voutilaisen arvioitu toipumisaika on kuusi kuukautta, joten keskikenttäpelaajan kausi on ohitse.

Petri Vuorinen sanoi toivovansa Voutilaiselle hyvää kuntoutumista ja leikkauksen sujumista mahdollisimman hyvin.

”Tämä on Jerrylle iso takaisku. Hänellä on ollut iso rooli edustusjoukkueessamme, ja hän on ollut iso palanen keskikentällämme”, Vuorinen sanoi torstaina.

Vuorisen mukaan Voutilaisen korvaaja löytyy pikaisella aikataululla organisaation sisältä.

”Joku muu saa mahdollisuuden näyttää kykynsä. Ilmoitamme myöhemmin, jos tulee jotain muuta [ulkopuolisia hankintoja].”

Kevään siirtoaika on päättynyt, ja seuraava siirtoaika alkaa heinäkuun alussa.

Voutilainen on pelannut Hongassa kaudesta 2020 lähtien. Viime kaudella hän pelasi 26 ottelua ja antoi kuusi maalisyöttöä.