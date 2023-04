FC Haka perustaa oman katsomon lapsille ja nuorille

Katsomolohko on nuorten käytössä heti Hakan kotiavauksessa perjantaina.

Valkeakosken Haka avaa alkaneelle jalkapallokaudelle oman katsomon lapsille ja nuorille N-katsomolohkoon. Uusi katsomo on käytössä heti perjantain kotiavauksessa.

FC Hakan kehityspäällikkö Kati Ojala kertoo, että seuran junioripuolelta on tullut pitkään toiveita omalle katsomolle. Tällä kaudella myös jalkapalloliiga on ottanut juniorit aiempaa näkyvämmin huomioon. Esimerkiksi jokaisesta liigaseurasta yksi junioripelaaja on päässyt päivittämään liigan sosiaalista mediaa päiväksi. Kauden avaustilaisuudessa nähtiin jokaisen seuran junioripelaaja perinteisten kapteenin ja päävalmentajan lisäksi.

”Meillä oli viime kaudella ihan mahtavia otteluita, oli junnuja tosi paljon paikalla ja täällä tuli vähän sellainen kirjoittamaton sääntö, että junnut menivät pelaajilta hakemaan nimmareita ottelun jälkeen. Siitä tuli tosi hyvää tunnelmaa. Pelaajat tykkäävät ihan hirveästi”, Ojala sanoo.

Hakassa pidetään tärkeänä sitä, että jo nuoret saadaan mukaan kannatuskulttuuriin. Oman katsomon ohella seura edistää tätä päästämällä kaikki alle 17-vuotiaat ilmaiseksi kotiotteluihinsa. Jo viime kaudella nuoret pääsivät osaan Hakan peleistä ilmaiseksi.

Ojalan mukaan tempauksesta saatiin paljon hyvää palautetta, ja tapahtumiin tuli uusia katsojia lähikunnista.

”Muistot nuorena kantavat niin pitkälle, että jos saamme täällä Tehtiksellä kivoja muistoja matseista junnuille, he muistavat sen ja toivottavasti jatkavat kannatusta läpi elämän ja tästä tulee heillekin elämän mittainen seura.”

Juniorikatsomoon ovat tervetulleita myös lasten huoltajat ja aikuiset. Katsomon teemana on positiivinen kannustus. Katsomossa ja sen läheisyydessä kiinnitetään huomiota sopivaan kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen. Ojala kertoo, että tätä seuraavat paitsi järjestyksenvalvojat, myös ottelutapahtumissa paikalla olevat seuran työntekijät.

”On tosi tärkeää, että junnuilla on hyvä olla ja he saavat hyvän mallin, että kannatus tulee tehdä tyylikkäästi ja turvallisesti.”

Seura kannustaa lapsia ja nuoria tuomaan omia kannatuslakanoita jo ensimmäiseen otteluun.

Haka harkitsee järjestävänsä myöhemmin junioreille työpajan, jossa lakanoita pääsisi tekemään.

Joka tapauksessa Hakan värejä halutaan katsomoon.

”Me jaamme heille tuossa ensimmäisessä ottelussa kaulahuiveja seuran puolesta. Meillä on pieni erä niitä. Toivottavasti huivit tulevat kovaan käyttöön katsomossa”, Ojala kertoo.

Haka aloitti kautensa viime viikon keskiviikkona Seinäjoella SJK:ta vastaan 1–2-tappiolla. Seuraavaksi vuorossa on kaksi kotipeliä: perjantaina AC Oulua vastaan ja maanantaina 24. huhtikuuta FC Honkaa vastaan. Molemmat ottelut alkavat kello 18.