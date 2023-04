Upea tunnustus: Uefa palkitsi Ilveksen Euroopan parhaana

Ilves palkittiin parhaana amatööriseurana Euroopassa. Tamperelaisseura on Suomessa kolmas, joka saa tunnustuksen Uefalta.

Aamulehti

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on palkinnut Ilveksen vuoden parhaana amatööriseurana. Palkintokriteerit koskivat ruohonjuuritason seuratyötä, seuratoiminnan osallistujamäärää ja seuran positiivista sosiaalista vaikutusta.

Parhaan amatööriseuran kakkosijalle sijoittui ranskalainen Fontenilles FC ja kolmanneksi skotlantilainen Bo’ness United Community FC.

Ilveksen toiminnassa on mukana yli 5 000 pelaajaa ja 1 100 vapaaehtoista. Vahva seuratoiminta on näkynyt myös pelaajakehityksessä. Palloliitto kertoo, että vuonna 2021 yli 50 nuorten jalkapallomaajoukkueiden pelaajaa oli Ilves-taustaisia.

Uefan tiedotteessa kehutaan Ilveksen harjoittamaa toimintaa päiväkoti-ikäisistä senioreihin ja panostuksia erityisryhmien jalkapalloon. Uefan mukaan Ilves osoittaa, että jalkapallo kuuluu kaikille.

”Seurayhteisömme on todella suuri. Suurin asia, jota voimme jakaa on rakkaus jalkapalloon ja futsaliin sekä urheiluun ylipäänsä. Jos saamme jaettua näitä asioita eteenpäin, hyödyttää se Ilvestä, alueen jalkapalloa sekä koko Suomea”, Ilves ry:n jalkapallojaoston toiminnanjohtaja Matti Anttonen sanoi Uefan tiedotteessa.

”Tavoitteenamme on opettaa lapsille, mitä hyötyä siitä on, että he liikkuvat enemmän. Vanhemmat tietävät seuran tarjoavan ympäristön, jossa he haluavat lastensa kasvavan”, Anttonen jatkoi.

Uefan Grassroots Awards -palkintoja on jaettu vuodesta 2010 alkaen ja Ilves on kolmas suomalainen seura, joka on voittanut palkinnon. Muut kaksi seuraa ovat HJS (2011) ja HJK (2018).

Tampereen Ilves palkittiin tammikuussa Urheilugaalassa Vuoden urheiluseurana.