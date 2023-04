Naisten jalkapalloliigan budjetit julkaistiin – mestarisuosikki KuPS ylivoimainen ykkönen, Ilves tasaisessa keskikastissa

Liigaseurat ovat ottaneet askelia kohti ammattimaisempaa arkea. Joukkueiden budjetit julkaistiin ensimmäistä kertaa historiassa tiistaina.

Naisten jalkapalloliigan tämän kauden joukkueista puolet tulee pääkaupunkiseudulta, mutta sarjasuosikki on jälleen Kuopion Palloseura. Kahtena viime kautena liigamestaruuden vienyt ja viime syksynä hiuksenhienosti Mestarien liigan lohkovaiheesta karsiutunut KuPS on sarjan pelaajabudjettivertailussa selvä ykkönen 250 000 euron budjetillaan.

Myös Åland Unitedin pelaajabudjetti on muhkea 178 000 euroa, mutta muut liigajoukkueet jäävät kaksikosta selvästi. KuPSin suurimmaksi haastajaksi arvioidun HJK:n pelaajabudjetti on tällä kaudella 65 000 euroa.

Tampereen Ilves kuuluu sekä kokonaisbudjetilla että pelaajabudjetilla mitattuna liigan kärkipuolikkaaseen.

KuPSissa viidettä kautta päävalmentajana toimiva Ollipekka Ojala arvioi, että seuran naisjoukkueen ammattimaisuus on historiansa korkeimmalla tasolla. Kuopiolaisseuran pääomistajana toimii Palloliiton puheenjohtajanakin tunnettu Ari Lahti.

”Minun lisäkseni meillä on kaksi päätoimista taustahenkilöä sekä täysipäiväinen maalivahtivalmentaja, joka toimii naisten ja miesten joukkueessa. Voi sanoa, että suurin osa pelaajista tekee tätä ammatikseen ja elämä on järjestetty futiksen ehdoilla. Harjoituskaudella perusrytmimme oli aamuharjoitus ja kello 13 toinen harjoitus. Se on työpäivä”, Ojala sanoi liigan ennakkotilaisuudessa.

Tausta Joukkueiden budjetit Lueteltuna kokonaisbudjetti, pelaajabudjetti ja viime kauden sijoitus. KuPS: 480 000 e, 250 000 e, 1. Åland United: 323 300 e, 178 000 e, 3. HJK: 270 000 e, 65 000 e, 2. Ilves: 185 000 e, 52 000 e, 8. HPS: 157 240 e, 52 000 e, 6. PK-35: 136 394 e, 17 000 e, 5. ONS: 120 000 e, 11 000 e, 9. PK-35 Vantaa: 117 000 e, 54 000 e, 4. Honka: 115 000 e, 20 000, 7. TPS: 90 000 e, 32 000 e, sarjanousija

”Valtava mahdollisuus ottaa steppejä”

Jalkapallon mahtiseurat täyttävät naisten otteluilla katsomoita Euroopassa, mutta Suomessa yleisömäärät ovat pysyneet maltillisina. Ojalan mukaan menestys ei ole tuonut yleisöryntäystä KuPSin peleihin, mikä on ollut hänelle pettymys.

Helsingin Palloseuran päävalmentaja Mari Savolainen muistuttaa, ettei muutos tapahdu toivomalla. Kärjen haastajaksi povatussa HPS:ssä on myös siirrytty vuosi vuodelta ammattimaisempaan harjoitusarkeen.

”Ei voi ajatella, että kun muualla tapahtuu niin meilläkin tapahtuu. Meillä on valtava mahdollisuus ottaa steppejä Kansallisessa liigassa, mutta kaikkien toimijoiden on tehtävä töitä niin myynnin”, olosuhteiden kuin kentän puolellakin.

Savolainen ei koe ongelmallisena, että liigassa on viisi pääkaupunkiseudun joukkuetta, sillä myös jalkapallon juniorimassa on keskittynyt Etelä-Suomeen. Ojala toivoisi sen sijaan liigaan laajempaa maantieteellistä jakautumista.

”Ymmärrän, että on hyvä olla tiettyjä johtavia seuroja pääkaupunkiseudulta, mutta toivoisin, että saisimme pohjoista vielä mukaan ja länsirannikkoa katettua. Mutta kilpailu ja seuratyö ratkaisevat”, KuPS-luotsi pohdiskeli.

Liigakausi alkaa perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina pelattavalla avauskierroksella.