Ilvekseltä yllättävä veto: päästää kannattajat ilmaiseksi otteluunsa

Ilveksen kotiavaus piti jälleen siirtää Valkeakoskelle. Ottelu alkaa jo kello 13, jotta fanit ehtivät tarvittaessa kiekkopeliin.

Aamulehti

Ilveksen kotiavaus miesten jalkapalloliigassa on siirretty Valkeakoskelle Tehtaan kentälle. Ilves kohtaa ottelussa Turun Interin 15. huhtikuuta. Interiä valmentaa Ilveksen entinen ja pitkäaikainen valmentaja Jarkko Wiss.

Siirron syy on tuttu: Ratinan stadionin nurmi ei ole vielä pelikunnossa. Näin Ilves joutui turvautumaan varakenttäänsä.

”Parempi pelata hyvissä oloissa”, Ilves Edustuksen toimitusjohtaja Risto Niklas-Salminen sanoo. ”Ratinan nurmikko on vielä ruskea, ja katsomossa on lunta. Olen jutellut kaupungin kenttämiesten kanssa, ja se saadaan valmiiksi kuun loppuun. KTP-pelissä se on jo hyvässä kunnossa. Nyt olisi ollut älyttömän iso riski pelata sillä.”

Ilves kohtaa KTP:n toisessa kotiottelussaan 29. huhtikuuta.

Ilves joutui viemään kotiavauksen Valkeakoskelle myös viime kaudella. Silloin peliä saapui seuraamaan ainoastaan 234 katsojaa, vaikka vastassa oli huippujoukkue KuPS. Nyt Ilves oli varautunut siirtoon jo etukäteen. Seura sai kampanjakumppanikseen Särkänniemen. Yhteistyön ansiosta Ilves-fanit pääsevät otteluun ilmaiseksi, kunhan mukana on jotain seuravaatetusta tai muuta -rekvisiittaa.

”Minulla on unelma, että olisi tuhat fania paikalla”, Niklas-Salminen kertoo.

Hän ei pidä tilannetta katastrofina, vaikka siirto toki aiheuttaakin oman kolauksensa taloudellisesti.

Samalla Ilves–Inter-ottelun alkamisaikaa aikaistettiin. Ottelu alkaa Valkeakoskella jo kello 13. Tällä seura haluaa varmistaa, että Ilves-fanit ehtivät jääkiekkoliigan mahdolliseen seitsemänteen välierään Ilves–Pelicans, joka on ohjelmassa samana päivänä Nokia-areenassa kello 17.

”Pääsylippuja tärkeämpi asia meille on saada faneja paljon kannustamaan joukkuetta.”

Risto Niklas-Salmisen mukaan ottelun siirrosta myöhempään ajankohtaan käytiin keskusteluja hyvässä hengessä Interin kanssa. Siirto olisi kuitenkin aiheuttanut turkulaisille pitkän ottelutauon, mitä Niklas-Salminen piti ymmärrettävänä syynä.

Ilves aloitti liigakauden 1–1-tasapelillä IFK Mariehamnin vieraana keskiviikkona.