Tähtipoika harppasi jalkapalloilijoiden eliittiluokalle – Bukayo Sakasta on kehkeytynyt Arsenalin ja Englannin maajoukkueen kantava voima

Gareth Southgate Sakasta: ”Hänen nälkänsä ja nöyryytensä ovat ne asiat, jotka ovat pitäneet hänet hyvällä tiellä.”

Hyökkääjä Bukayo Saka on Arsenalin kasvatti ja noussut tällä kaudella joukkueen nousun kulmakiveksi.

STT

Nuori englantilaislaituri Bukayo Saka, 21, teki läpimurtonsa jalkapallon huipputasolle jo pari vuotta sitten, mutta viimeistään tällä kaudella Arsenal-kasvatti on noussut lajinsa ehdottomien supertähtien joukkoon.

Valioliigan kärkipaikalla oleva Arsenal on lähellä ensimmäistä liigamestaruuttaan 19 vuoteen, sillä se johtaa Manchester Cityä kahdeksalla pisteellä kauden kääntyessä loppusuoralleen. Mikel Artetan valmentama lontoolaisjoukkue on ollut tehokas, nuorekas, vikkelä ja viekas – aivan kuin Sakakin.

Saka on viimeistellyt Valioliigassa tällä kaudella jo 12 täysosumaa, jotka oikeuttavat maalipörssin kuudenteen sijaan, ja antanut lisäksi peräti 10 maalisyöttöä. Arsenalin kannattajien silmissä Sakalla on erikoisasema, sillä hän on seuran harvoja omia kasvatteja keskikenttäpelaaja Emile Smith Rowen ja hyökkääjä Eddie Nketiahin ohella. Arsenal-fanit ovatkin ristineet Sakan lempinimellä ”starboy” eli tähtipoika ja valinneet hänet jo kahdesti kauden parhaaksi Arsenal-pelaajaksi.

Erityiskohtelua Sakalle antavat myös vastustajajoukkueet. Hän on yksi liigan rikotuimmista pelaajista.

”Hänen on totuteltava rikkeisiin. Se johtuu hänen pelistään. Joukkueet eivät ole tyhmiä, vaan haluavat pysäyttää hänet. Siksi meidän on suojeltava häntä”, Arteta sanoi helmikuussa Sky Sportsille, kun Saka oli kokenut kovia Aston Villaa vastaan.

Huippusuorituksia myös maajoukkueessa

Saka on tehoillut Valioliigassa tällä kaudella tehot 12+10.

Seurajoukkueotteidensa ohella Saka on noussut Englannin maajoukkueen kirkkaimmaksi hyökkääjätähdeksi Harry Kanen rinnalle. Viime sunnuntaina Wembleyn stadionin kotiyleisö sai jälleen nauttia nuoren tähtensä väläytyksistä Ukrainaa vastaan pelatussa EM-karsintaottelussa, kun Saka syötti ensin Kanen 1–0-maalin ja laukoi lähes heti perään upean 2–0-osuman.

Arsenaliin täksi kaudeksi siirtynyt Oleksandr Zintšenko joutui seuraamaan Sakan mahtiesitystä tällä kertaa vastustajan pelihousuissa.

”Toivon, että hän pelaa samalla tavalla loppukaudella, sillä hän on Arsenalille niin tärkeä pelaaja, ja meillä on vielä kymmenen finaalia (Valioliiga-ottelua) jäljellä”, Zintšenko kiteytti Goal-sivustolla.

Viime vuoden lopulla Saka oli kolmella turnausmaalillaan Englannin MM-joukkueen parhaimmistoa, vaikka Jude Bellingham tuntuikin saavan joukkueen nuoriso-osastolla suurimman mediahuomion.

EM-pettymys jäi taakse

Ennen ammattilaisuransa alkua Saka menestyi erinomaisesti koulussa saaden lähes täydelliset arvosanat yläkoulun GCSE-päättökokeissa. Nigerialaisten maahanmuuttajavanhempien poikaa onkin kuvailtu erinomaiseksi roolimalliksi nuoremmille pelaajille.

Kesällä 2021 Sakan luonteenlujuutta koeteltiin toden teolla, kun Englanti hävisi kotikentällään pelatun EM-finaalin rangaistuspotkukilpailussa Italialle. Saka oli pilkkukisassa Marcus Rashfordin ja Jadon Sanchon ohella yksi Englannin epäonnistujista, ja pelaajat joutuivat ottelun jälkeen inhottavan vihaviestivyöryn alle.

Saka pyyhki pettymyksen nopeasti taakseen ja viimeisteli jo viime kaudella Arsenalissa 11 liigamaalia. Englannin päävalmentaja Gareth Southgatesanoi sunnuntain Ukraina-ottelun jälkeen uskovansa, että hänen tähtilaituristaan kehittyy vieläkin parempi pelaaja.

”Hänen nälkänsä ja nöyryytensä ovat ne asiat, jotka ovat pitäneet hänet hyvällä tiellä. Hänellä on kaikki ominaisuudet, jotta hän voi jatkaa kehittymistä ja oppimista. Hänen perheensä tukee häntä valtavasti, ja se on erittäin tärkeää nuorelle pelaajalle.”