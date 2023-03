Ilves on hankkinut riveihinsä yli kaksimetrisen ranskalaistopparin

Seydine N’Diaye on tehnyt Ilveksen kanssa kauden mittaisen sopimuksen, jossa on optio myös kaudesta 2024.

Aamulehti

Ranskalainen 24-vuotias toppari Seydine N’Diaye on Tampereen Ilveksen tuore hankinta, kun kausi lähestyy miesten jalkapalloliigassa.

N’Diaye on kookas, peräti 205 senttimetriä pitkä vasenjalkainen toppari. Sopimus kattaa alkavan kauden, mutta siinä on optio myös kaudesta 2024. N’Diaye on pelannut urallaan myös keskikentän pohjalla.

Aiemmin urallaan hän on edustanut eri seuroja muun muassa Ranskan, Hollannin ja Portugalin toiseksi korkeimmilla sarjatasoilla.

Viime kaudella N’Diaye edusti portugalilaista Sporting da Covilhaa, jossa pelasi 12 sarjapeliä.

”Olemme jo viime kauden lopulta asti etsineet joukkueeseemme vasenjalkaista topparia, joka on vahva ilmassa. Seydine on ollut kohteenamme pidemmän aikaa, ja onneksi viime viikolla saimme asiat hänen kanssa sovittua”, Ilveksen urheilujohtaja Toni Hevonkorpi iloitsi seuran tiedotteessa.

Ilves aloittaa kautensa miesten jalkapalloliigassa keskiviikkona 5. huhtikuuta vieraspelillä IFK Mariehamnia vastaan.