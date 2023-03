Ilveksen omistusuutinen paljasti – Tämä on Tammelan stadionhankkeen merkitys tamperelaiselle jalkapallolle

Edustusjalkapallossa avautuu täysin uusi maailma uuden Tammelan jalkapallostadionin myötä.

Perjantaina kajahti kiinnostava tamperelainen, tai vielä tarkemmin ilvesläinen, urheilu-uutinen.

Jääkiekon liigajoukkuetta pyörittävä Ilves-Hockey oy astuu kaukalon puolelta myös nurmikentälle. Jatkossa Jääkiekko-Ilves omistaa osan miesten jalkapalloliigaa pelaavasta Ilves Edustus oy:stä.

Uutinen kietoutuu tiukasti tamperelaisen jalkapallon uuden aikakauden lähestymiseen – pian valmistuvaan Tammelan tuliterään jalkapallostadioniin.

Taustalla on halu vakuuttaa, että Ilves Edustus on paras ja osaavin vaihtoehto pyörittämään jatkossa Tammelan toimintaa. Stadionille etsitään operaattoria hoitamaan stadionilla tapahtuvaa toimintaa. Hakijoita on kolme, joista Ilves yksi.

Jalkapalloseuran puheenjohtaja Ilkka Pohjoismäki toteaa suoraan, mikä merkitys olisi, jos Ilves saisi operaattorivastuun.

”Tammelan stadionin mahdollinen operointi olisi tulevaisuudessa Ilveksen menestyksen kulmakivi”, hän toteaa tiedotteessa.

Tältä Tammelan stadion näytti maaliskuussa.

Tässä kohtaa kuvaan astuu jääkiekkoliigan kovimmat yleisömäärät keräävä jääkiekko-Ilves. Jääkiekosta löytyy tieto ja taito, kuinka muuntaa uusi areena menestykseksi taloudellisesti ja urheilullisesti.

Kiekko-Ilveksen viime kausi Nokia-areenassa oli ennätyksellinen: Liikevaihto 11,1 miljoona euroa ja tulos 2,4 miljoonaa euroa voitollinen. Tämä kausi kasvattanee lukuja entisestään. Kasvu on ollut Hakametsästä pois siirtymisen jälkeen huimaa: kolmessa vuodessa liikevaihto lähes tuplaantui ja tulos nelinkertaistui.

Vastaavanlaista kasvua tavoitellaan myös jalkapallopuolella, kun Ratina vaihtuu takaisin Tammelaan.

Viime kaudella Ilveksen kotipeleissä Ratinan stadionilla kävi heikoimmillaan alle tuhat katsojaa, kun kausi sujui heikosti.

Täytyy myös muistaa, että Ilves-Hockey ei lähde pelkkää hyväntekeväisyyttään mukaan. Heillä täytyy olla visio, että omistusosuus tui mahdollisuuden kasvattaa omaa liiketoimintaa ja kiekkopuolen tuomalla osaamisella jalkapallo voisi siirtää kaukalosta tuttua yleisöhurmosta Tammelaan.

Kyseessä on klassinen win–win-tilanne, jos visio jalostuu konkretiaksi.

Jalkapallo-Ilvekselle uusi Tammela tarkoittaa käytännössä joka rintamalla uutta alkua. Tammela mahdollistaa uuden katsojakokemuksen ja paremmin kumppanuusmyynnin.

Eli tiivistäen: lisää rahaa. Se mahdollistaa paremman joukkueen, joka taas ruokkii yleisöä ja kumppaneita.

Kausi 2024 on tarkoitus aloittaa uusissa tiloissa. Ilmankin operaattorin roolia Ilves pystyy tuottamaan kasvua toiminnassaan, mutta sen saanti antaisi vielä paremmat lähtökohdat.

Tampereella ei ole turhaan jo useita vuosia puhuttu toiveikkaasti Tammelasta. Lähes jokainen laajempi haastattelu pitää sisällään kysymyksen ”Mitä sitten Tammelassa?”.

Tamperelaisessa jalkapallossa tiedetään, kuinka valtava merkitys uuden stadionin tuomilla mahdollisuuksilla on tulevaisuuden menestyshaaveiden kannalta.