Ilves ja FC Haka voivat vain unelmoida rahoista, joilla HJK pelaa – tässä on Aamulehden ranking alkavaan liigakauteen

Haka ja Ilves tarvitsevat onnistuneen kauden ja muutamien keskikastin seurojen vaikeuksia, jotta haluttu paikka ylemmässä jatkosarjassa avautuisi.

Helsingin Jalkapalloklubi on jälleen selvä suosikki miesten jalkapalloliigan mestariksi kaudella 2023. HJK voitti mestaruuden kaudella 2022.

Aamulehti

Tuttu vinyylilevy ei ole kulunut, joten miksipä sitä ei soittaisi taas uudestaan. Miesten jalkapalloliiga mallia 2023 alkaa ja suosikkeja on taas vain yksi: Helsingin Jalkapalloklubi.

Ylivoimaisella budjetilla operoivalle HJK:lle ei käy taaskaan mikään muu kuin mestaruus ja paikka eurokilpailun lohkovaiheeseen, missä se on onnistunut kahdella viime kaudella. HJK:n pelaajabudjetti on 2,1 miljoonaa euroa, kun toiseksi suurimpana ovat KuPS ja Honka miljoonalla eurolla. Se jo kertoo, miten eri painoluokassa Klubi painii.

Ilveksen 720 000 euroa riittää budjeteissa sijalle kuusi ja Hakan 650 000 euroa sijalle yhdeksän.

HJK on voittanut edelliset kolme kultaa ja edellisestä kolmestatoista kymmenen. Seura on viime vuosina vain kasvattanut eroaan kaikkiin muihin varsinkin toimiston puolella, vaikka kentällä KuPS on viime vuodet haastanut tiukasti.

Taustalla on eurojalkapallon laajentuminen ja sen tuomat mahdollisuudet. Viime vuosina yhä suurempi määrä seurajoukkueita on päässyt kolmessa eri kilpailussa, Mestarien liigassa, Eurooppa-liigassa ja Konferenssiliigassa, pelaamaan rahakkaita lohko-otteluita.

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti on mukana pöydissä, joissa päätetään Euroopan seurajalkapallon isoista asioista. Hän oli mukana ajamassa muutosta, joka näkyi Konferenssiliigan lanseeraamisena. Toiveena oli, että sen myötä suomalaisille aukeaisi useammin sauma päästä lohkovaiheeseen.

Se on toiminut: HJK pääsi ensin Konferenssiliigaan ja viime kaudella Eurooppa-liigaan. Rahan tuloa ei ole voinut estää. Pelkästään lohkovaiheeseen pääseminen toi viime vuonna jo 3,63 miljoonaa euroa.

Mieleeni on jäänyt Ilta-Sanomien jalkapalloaiheisessa Pallokerho-podcastissa muutama vuosi sitten tehty ennustus. Se meni kutakuinkin niin, että uuden eurosysteemin myötä suosikki-HJK pystyy entisestään kasvattamaan etuaan muihin. Ensin mestaruus ja sen jälkeen aiempaa todennäköisemmin europelien lohkopaikka. Se tuo rahaa ja mahdollisuuden parempien pelaajien hankintaan. Tämä puolestaan helpottaa seuraavan vuoden mestaruuden voittamista, ja taas europaikka helpottuu.

Kasvun kierre on syntynyt, ja juuri näin on HJK:lle käynyt.

On selvää, että HJK:n etumatka vain kasvaa, ellei joku katkaise mestaruusputkea nopeasti.

Wissin paluu

Jarkko Wiss sai potkut Ilveksestä kaudella 2021. Nyt hän palaa pääsarjaan valmentajaksi FC Interissä.

HJK:n takana korttipakka on selvästi enemmän levällään. FC Honka pelasi upean viime kauden ja nousi pronssille. Vesa Vasaran ryhmä pelaa taas mitaleista. KuPSin talvi lähenteli katastrofia, kun menestystä tuonut valmentaja Simo Valakari lähti riitaisasti Latviaan ja laiva jäi ilman kapteenia. Liigatasolla kokemattomalla Pasi Tuutilla on laadukas nippu, mutta näytöt ovat vielä antamatta.

Mielenkiintoinen ryhmä myös tamperelaisittain on FC Inter, jota luotsaa nyt entinen Ilves-koutsi Jarkko Wiss. Interissä on useita entisiä Ilves-pelaajia. Nähdäänkö Turussa pelillisesti uusi Ilves, vai onko Wiss keksinyt jotain uutta? Nuoria pelaajia kehittämällä Interillä on yllätyssaumaa.

Sarjan alakasti luo kovaa painetta keskikastin seuroille, joilla ei ole varaa pahoihin epäonnistumisiin ilman nopeaa pudotusta sarjataulukossa. Viime vuonna HIFK oli pisteautomaatti, mutta tällä kaudella sarja vaikuttaa kärjen takana todella tasaiselta, minkä vuoksi voimasuhteita on vaikea ennakoida. Esimerkiksi KTP on todella mielenkiintoinen nousijajoukkue, joka on saanut Serie B:ssä pelaavasta yhteistyöseura Veneziasta kiinnostavia pelaajia.

Pakko parantaa

Toni Kalliolla alkaa kolmas kausi Ilveksen valmentajana, hän tuli tehtävään kesken kauden 2021.

Pirkanmaalaisten Ilveksen ja FC Hakan näkymä kaudelle on melko samanlainen: kumpikin hakee vimmatusti paikkaa ylemmässä jatkosarjassa kuuden joukossa, mutta paikka ei ole mitenkään selviö.

Viime kaudella yhdeksänneksi jääneellä Ilveksellä on edessään monessa mielessä todella iso kausi. Joukkue siirtyy ensi kaudeksi Tammelaan, joten uskottavuus täytyy palauttaa tällä kaudella.

Isoin katse on päävalmentaja Toni Kalliossa. Ensimmäinen vajaa kausi Wissin lähdön jälkeen oli lupauksia herättävä, mutta kesken viime kauden Ilves-fanit vaativat jo Kalliolle potkuja.

Lue lisää: Kannattajilla petti pinna Ilvekseen, Tampereen suurseurassa kytee – ”Köpi ulos” -huudot kaikuivat Ratinassa

On melko selvää, että jos Ilveksen kausi ei lähde ruusuisesti käyntiin, Kallion asemaa pohditaan hyvin nopeasti.

Tuloksellisesti heikko talvikausi ei lupaa kovin hyvää. Ylempi jatkosarja voisi olla pelaajamateriaalin puolesta mahdollisuuksien rajoissa, mutta keskikasti on tasainen ja laaja.

Kotimaisten kulmakivien Petteri Pennasen, Lauri Ala-Myllymäen, Otso Virtasen ja Felipe Aspegrenin on noustava esiin.

Lue lisää: Ilveksen tähtihankinnassa yhdistyy kaksi puolta – Karu Skotlannin-visiitti jäi Otso Virtasen mieleen: ”Hän ilmoitti heti, että minulle ei ole mitään käyttöä”

Tarve pelilliselle kasvulle on iso. Viime kaudella joukkue suli usein lopussa ja menetti paljon pisteitä viimeisellä kympillä. Ilveksen on opittava pelaamaan johtoasemassa ja voittamaan pisteitä myös matalalla puolustusblokilla sekä vastahyökkäyksillä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Ilveksen nousu top 6 -sijoille vaatisi muutamalta keskikastin ryhmältä selvää epäonnistumista ja Ilvekseltä todella vahvaa alkukautta.

Europelit: etu vai haitta?

FC Hakan Aatu Hakala (keskellä) ja Janne-Pekka Laine ovat joukkueen tukipilareita myös tällä kaudella, Seth Saarinen (vasemmalla) siirtyi KuPSiin.

Valkeakoskella on alkamassa kiinnostavin kausi pitkään aikaan. Viime kausi oli FC Hakalle jättipotti: nelossija ja europaikka. Ennen kautta harva olisi lyönyt sen puolesta vetoa.

Hakan on todistettava, ettei viime kausi ollut vain yhden kauden ihme. Ylemmän loppusarjan paikka ei irtoa kelvollisella pelaamisella, vaan Hakankin kohdalla siihen tarvitaan jatkuvaa tuloksentekoa.

Lue lisää: Ilveksen tähtihankinnassa yhdistyy kaksi puolta – Karu Skotlannin-visiitti jäi Otso Virtasen mieleen: ”Hän ilmoitti heti, että minulle ei ole mitään käyttöä”

Europelit tuovat Hakalle uuden elementin. Ne ovat mahdollistaneet pelaajabudjetin noston ja Hakan kiinnostavuuden kasvun pelaajien silmissä. Samalla europelit kuluttavat, varsinkin jos kierroksia tulee enemmän kuin yksi. Näkyvätkö ne pudotuksena kotimaan kenttien tuloksissa?

Hakasta poistui useampi viime kauden laatupelaaja, kirkkaimpana maalipörssin vienyt Lee Erwin. Avainkysymys Hakan kaudessa on, miten valkeakoskelaisryhmä paikkaa Erwinin maalimäärän. Uusi ykköskärki Juan Lescano tuskin osuu yhtä tiuhaan, jolloin tehoja täytyy tulla laajemmin. Katseet kääntyvät Logan Rogersoniin, Stavros Zarokostasiin ja Janne-Pekka Laineeseen.

Hakan lähtökohta uuteen kauteen on kuitenkin Ilvestä toiveikkaampi, ja se on joukkueista todennäköisempi ylemmän jatkosarjan ryhmä. Päävalmentaja Teemu Tainion pitkään jatkuneessa projektissa sijoitus on parantunut joka vuosi.

Viime kaudella seurajohto osui hankinnoissa nappiin. Jos sama osumaprosentti jatkuu, Haka pelaa itsensä kuuden joukkoon. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että viime vuoden kaltaisesta menestyksestä joudutaan antamaan hieman periksi tällä kaudella.

Miesten jalkapalloliigan kausi alkaa keskiviikkona 5.4. Avauskierroksen ottelut IFK Mariehamn–Ilves ja SJK–FC Haka kello 18. Ruutu+ näyttää kauden kaikki ottelut ja Yle yksittäisiä otteluita.