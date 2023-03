Tavoite ja odotukset ovat selvät: Huuhkajilla on lohko, josta pitää edetä EM-turnaukseen, kirjoittaa urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Ennen oli aina huonommin Suomen miesten jalka­pallo­maa­joukkueen kohdalla. Sitten yksi onnistunut vuosi romutti kuvan Huuhkajista ikuisena epä­onnistujana.

Pää­valmentaja Markku Kanerva rakensi vuoden 2017 alusta lähtien kaikkien aikojen A-maa­joukkuetta, joka neljä vuotta sitten hankki historiallisen ensimmäisen arvoturnaus­paikan EM-turnaukseen.

EM-turnauspaikka ei muuttanut mitenkään dramaattisesti suomalaista jalkapalloa, mutta A-maajoukkueen se sysäsi kehityskäyrälle, jonka tuloksista Kanerva joukkueineen pääsee nyt nauttimaan.

Huuhkajista tuli ensin EM-karsintojen aikana ilmiö, jonka hehkuttaminen sai jatkoa EM-turnauksessa kesällä 2021. Menestys toi Huuhkajille myös pitkäaikaisen kodin, kun Huuhkajien ottelut palasivat koko kansan ulottuville Ylen tv-kanaville vuosiksi 2022–2028. Siipien alla on ilmaa.

Huuhkajien tiistainen harjoituskenttä Kööpenhaminassa ei ollut huippukunnossa.

Yhdeksän vuotta sitten, Mixu Paatelaisen päävalmentajakauden lopulla, kirjoitettiin mediassa, että vuoden 2014 EM-karsinnat olisivat ”kaikkien aikojen karsinnat”.

Paatelainen itse toppuutteli odotuksia sanomalla, että ei missään tapauksessa voinut puhua mistään pääkarsinnasta. Ehkäpä Paatelainen turhaan suojeli itseään ja pelaajiaan odotuksilta – lopputuloksen tiedämme.

Seuraavien EM-karsintojen alla julistettiin mahtipontinen Sukupolvien unelma -tavoite. Tavoitteiden sanoittamista ei pidäkään nähdä uhkana, vaikka iskulause olisi kuinka kömpelö tahansa. Tällä kertaa voisi aidosti puhua kaikkien aikojen karsinnoista mitä tulee lähtöasetelmaan.

Kansojen liigassa tulleiden hyvien tulosten ansiosta Huuhkajat sai ensi kertaa paikan toisessa arvontakorissa EM-karsintojen lohkoarvonnoissa, mikä tarkoittaa sitä, että lohkossa on ennakolta vain yksi parempi joukkue. Paperilla tämänkertainen lohko näyttää jopa helpommalta kuin vuoden 2019 EM-karsinnoissa.

Jälleen kerran lohkosta menee kaksi parasta turnaukseen, eikä ole mitään erityisiä syitä, joiden takia Huuhkajat ei lähtökohtaisesti voisi olla kahden parhaan joukossa karsintalohkossaan.

Suomen EM-karsintalohkossa ovat Tanska, Pohjois-Irlanti, Slovenia, Kazakstan ja San Marino. Jos vertaa vuoden 2019 EM-karsintalohkon ja tämän karsintalohkon maiden sijoituksia maailmanlistalla, on lohko helpompi kuin viimeksi. Lisäksi Pohjois-Irlannin kurssi on laskussa, ja Slovenian suuruuden päivät ajoittuvat 2000-luvun alkuun.

Hyökkääjä Joel Pohjanpalo sanoi tiistaina luottavansa, että joukkue saa kisapaikan hankittua.

”Se tavoite on selvä. Mikä tahansa muu tulos olisi pettymys”, Pohjanpalo sanoi.

Huuhkajien joukkue on ollut muutostilassa EM-turnauksesta lähtien, ja nyt joukkueessa on syttymässä uusia tähtiä. Teen helpon ennustuksen tässä kohtaa, ja väitän, että vuonna 2001 syntynyt suuret suomalaiset jalkapallolahjakkuudet Anssi Suhonen, 22, ja Oliver Antman, 21, nousevat ryminällä suomalaisen urheiluyleisön tietoisuuteen tänä vuonna. Heistä on paljon iloa Kanervalle karsinnoissa, mikäli kaksikko vain välttää loukkaantumiset.

Kuukausi sitten Kanerva ei ollut vielä keksinyt iskulausetta alkaville karsinnoille, ja nyt alkaa olla korkea aika keksiä se. Tavoite ja odotukset ovat selvät: Huuhkajilla on lohko, josta pitää edetä EM-turnaukseen.

Kirjoittaja on urheilutoimittaja.