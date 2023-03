FC Haka ja Ilves hiovat vielä kokoonpanojaan pian alkavaa jalkapalloliigan kautta varten.

FC Hakan joukkueen rakennus on yhtä palaa vaille valmis, toimitusjohtaja Olli Huttunen toteaa. Miesten jalkapalloliigan kauteen valmistautuva ryhmä etsii vielä toista maalivahtia Aatu Hakalan kirittäjäksi.

Ilves puolestaan on tuomassa kahta uutta sopimuspelaajaa, hyökkääjää ja puolustajaa, ryhmäänsä ennen kauden alkua, kertoo Ilveksen varatoimitusjohtaja Toni Hevonkorpi. Hän uskoo, että Ilves voi kertoa uutisia jo lähiaikoina.

Liigakauden alkuun on kolme viikkoa aikaa. Haka oli viime kaudella neljäs ja palaa vuosien tauon jälkeen europeleihin. Ilves puolestaan jäi sijalle yhdeksän ja yrittää palata ylemmän jatkosarjan joukkueeksi.

Huttunen kertoo, että viime kauden noin 580 000 euron pelaajabudjetti on kasvanut 650 000 euroon. Hevonkorpi ei kerro tarkkoja lukuja, mutta toteaa Ilveksen pelaajabudjetin kasvavan hieman. Viime kaudella Ilveksen pelaajabudjetti oli eri lähteiden mukaan noin 700 000 euroa.

Europelit tuovat panosta

Isojen panoksien kausi näkyy valkeakoskelaisseuralla sekä budjetissa että pelaajahankinnoissa. Mielenkiintoisia uusia tulokkaita Hakassa ovat muun muassa hyökkääjä Juan Lescano, keskuspuolustaja Falloy Ndiaye, laitapuolustaja Haymenn Bah-Traoré ja keskikenttäpelaajat Tuure Siira ja Mehdi Boukassi.

Haka voitti Ilveksen 1–0 Liigacupin kohtaamisessa helmikuussa.

Haka on pyrkinyt hankkimaan jokaiselle pelipaikalle kaksi laadukasta pelaajaa europelejä ajatellen. Sama on haussa myös maalivahtirintamalla.

”Sen verran tärkeä vuosi, että täytyy olla maalivahti, joka pystyy ottamaan vastuuta ja haastamaan Aatu Hakalaa maalivahdin roolissa”, Huttunen toteaa.

Huttusen mukaan tällä hetkellä on muutama vaihtoehto ”hilkulla”. Keskusteluissa on sekä kotimainen että ulkomaalainen maalivahtivaihtoehto.

”Onko nuori vai vanha ei ole se tärkein asia, vaan että pystyy ottamaan vastuuta tarvittaessa, jopa haastamaan pelipaikasta.”

Ilman pahoja loukkaantumisia joukkue on maalivahdin jälkeen valmis.

”Jos jotain sattuu ja tulee pitkäaikaisia loukkaantumisia, tilanne aina muuttuu. Kysymys­merkki on, kun talvella on ollut aika paljon loukkaantumisia. Toivottavasti ne olisi kärsitty. Kun saadaan miehet kuntoon, joukkue näyttää oikein hyvältä. Vaihtoehtoja löytyy joka pelipaikalle, olemme luottavaisin mielin”, Huttunen kertoo.

Testihyökkääjä lähellä

Lauri Ala-Myllymäki (vasemmalla) on Ilveksen tähtihankintoja tälle kaudelle.

Ilveksen mukana talvikauden peleissä ollut hyökkääjä Sabit James on Hevonkorven mukaan lähellä sopimusta. 22-vuotias Keniassa syntynyt australialainen on tehnyt yhden maalin Liigacupissa.

”Hän on yhä meidän mukanamme ja ollaan edelleen kiinnostuneita hänestä. Kaikki on käytännön tasolla sovittu. Siirtoteknisiä asioita on, minkä vuoksi ei ole vielä tehty sopimusta. Hän on todennäköinen vaihtoehto meille hyökkäyspähän.”

Ilves hakee myös puolustukseen lisää vahvuutta. Keskuspuolustajia on toistaiseksi kolme, kun nuori ghanalainen Umar Mohammed solmi sopimuksen helmikuussa. Lisäksi Hevonkorpi kertoo että Ilveksen kakkosjoukkueesta muutama nuori pelaaja nousee edustusjoukkueen rinkiin.

Myös Ilveksellä on kasa uusia mielenkiintoisia nimiä esiteltävänään tulevalle kaudelle. Mohammedista poiketen maalivahti Otso Virtanen, keskikenttäpelaaja Lauri Ala-Myllymäki, puolustaja Felipe Aspegren ja hyökkääjä Santeri Haarala ovat jo todistaneet tasonsa Suomen pääsarjassa.

”Ollaan saatu niille paikoille laatua, mihin lähdettiin hakemaan. Peli on näyttänyt hyvältä, vaikka tulokset eivät välttämättä. Kun tuloksen taakse katsoo, ollaan oikeassa suunnassa ja luottavaisin mielin lähdetään kauteen”, Hevonkorpi toteaa.

Hakan liigakausi alkaa keskiviikkona 5. huhtikuuta SJK-vierasottelulla. Ilveksen kausi alkaa samana päivänä IFK Mariehamn -vierasottelulla.