BBC:n urheilulähetykset ajautuivat kaaokseen, kun yhtiö hyllytti tähtensä Gary Linekerin

Lineker oli arvostellut brittihallituksen uutta turvapaikkapolitiikkaa.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n urheilulähetykset ajautuivat lauantaina kaaokseen, kun yhtiö joutui perumaan useita lähetyksiä aivan viime tingassa Gary Lineker -kohun takia.

BBC ilmoitti lauantai-iltapäivänä, ettei sen kuuluisassa jalkapallo-ohjelmassa Match of the Day ole lauantaina ollenkaan juontajia tai studioasiantuntijoita. Vuonna 1964 aloitettu ohjelma on maailman pitkäikäisin jalkapalloshow, eikä sitä ole koskaan ennen tehty ilman juontajaa tai asiantuntijoita.

BBC joutui lauantaina lisäksi perumaan kokonaan kaksi muuta jalkapalloaiheista suoraa tv-ohjelmaa ja yhden radio-ohjelman, kun ohjelmien juontajat ja muut tekijät ilmoittivat, etteivät suostu tekemään lähetyksiä.

Kohu alkoi Linekerin tviitistä

Kaoottinen tilanne syntyi, kun BBC ilmoitti perjantaina hyllyttäneensä Match of the Day -ohjelman kommentaattorin ja ex-jalkapallotähden Gary Linekerin.

Lineker kritisoi alkuviikolla Twitterissä Britannian konservatiivihallituksen uutta turvapaikkalinjausta.

Linekerin työtoverit, ex-pelaajatähdet Ian Wright ja Alan Shearer ilmoittivat perjantaina jäävänsä pois lauantain lähetyksestä ”solidaarisuudesta” Linekeriä kohtaan. Samoin tekivät siis myös muutaman muun ohjelman tekijät.

Britannian konservatiivihallitus esitteli aiemmin tällä viikolla suunnitelmia pysäyttää maahantuloyritykset Englannin kanaalin kautta. Suunnitelmissa on, että maahan laittomasti tulleet poistetaan maasta neljän viikon kuluessa ja heitä kielletään koskaan enää tulemasta Britanniaan. Veneillä kanaalin kautta tulevat ihmiset joko palautetaan kotimaahansa tai turvallisena pidettyyn kolmanteen maahan, kuten Ruandaan.

Lineker kuvaili hallituksen suunnitelmaa ”mittaamattoman julmaksi” ja sanoi hallituksen kielenkäytön muistuttavan Saksaa 1930-luvulla eli natsi-Saksaa.

BBC:n mukaan Lineker rikkoi yhtiön puolueettomuutta koskevia sääntöjä. BBC:n uutistoimituksella on tiukat puolueettomuussäännöt. Lineker ei kuitenkaan ole töissä uutispuolella.

Kohu paisuu

36 konservatiivipuolueen poliitikkoa lähetti BBC:n pääjohtajalle kirjeen, jossa he vaativat täysimittaista tutkintaa Linekerin kommenteista ja myös Linekerin anteeksipyyntöä. Kirjeen mukaan tapaus ”ravistelee monien ihmisten jo nyt haurasta luottamusta BBC:n puolueettomuuteen ja ammattimaisuuteen”.

Toisaalta oppositiopuolueen Labourin johtaja Keir Starmer sanoi lauantaina, että BBC mokasi ja taipui konservatiivien paineen alla, kun se hyllytti Linekerin.

BBC:n entinen pääjohtaja Greg Dyke sanoi puolestaan, että BBC on omalla toiminnallaan murentanut luottamusta yhtiöön.

Myös Britannian journalistiliitto NUJ sanoi, että BBC teki hyllytyspäätöksellään oman maalin.

”Pitkäkestoiseen poliittiseen paineeseen taipuminen tällä tavalla on yhtä typerää kuin se on vaarallista”, lausunnossa sanottiin.