Haka hankki korvaajan Lee Erwinille – ”Hänellä on hyvä pelikäsitys ja oveluutta löytyy”

Aamulehti

Haka on hankkinut korvaajan seurasta lähteneelle maalitykille Lee Erwinille. Maalintekovastuuta jalkapalloliigassa kantaa nyt argentiinalainen hyökkääjä Juan Lescano. Sopimus on vuoden mittainen.

Lescano, 30, pelasi viime kaudella Australian liigassa Brisbane Roarin joukkueessa. Hän teki 20 ottelussa viisi maalia.

Aiemmin Lescano on pelannut Venäjän toiseksi korkeimmalla sarjatasolla useammassa joukkueessa, Kazakhstanissa ja Sveitsissä. Hän kuului suurseurojen Liverpoolin ja Real Madridin juniorijoukkueisiin.

Lescano on ollut Hakan matkassa toista viikkoa. Hän pelasi jo liigacupissa Ilvestä vastaan 45 minuuttia. Päävalmentaja Teemu Tainion mukaan kyseessä on laatuhyökkääjä, jonka fysiikassa on kuitenkin vielä tekemistä. Edelliset pelit ovat viime toukokuulta.

”Hänellä on hyvä pelikäsitys ja oveluutta löytyy, mutta lopulta hyökkääjä mitataan vain tehoissa. Tietysti maaleja odotetaan, mutta myös pelinrakenteluun osallistumista ja syöttöjä”, Tainio sanoo Hakan tiedotteessa.