Ovatko Ilves ja Haka saman pelaajan perässä? Näin seurapomot taustoittavat toimintaansa siirtomarkkinoilla

Ilves ja FC Haka metsästävät kuumeisesti kärkihyökkääjää ja -topparia. Talven ensimmäinen paikallisottelu pelataan lauantaina Pirkkahallissa.

Skottihyökkääjä Lee Erwin on lähes mahdoton paikattava – olisi sitä kenelle liigaseuralle vain. FC Hakan on pakko yrittää.

Aamulehti

Suomalaiset jalkapallokannattajat elävät hekumallisia viikkoja. Kotimaiset liigaseurat ovat koonneet ensi kauden joukkueensa lähes maaliin, kun jäljellä on enää muutaman maukkaan profiilihankinnan etsintä.

Pirkanmaan ylpeydet Ilves ja FC Haka etsivät 3–4 uutta pelaajaa 5. huhtikuuta alkavalle liigakaudelle. Ilveksen varatoimitusjohtaja Toni Hevonkorpi ja Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen kertovat joukkueidensa palapelin koostamisen olevan ”hyvällä mallilla” ennen ensi lauantain paikallisottelua miesten liigacupissa.

Joukkueiden tilannetta yhdistää myös se, että kumpikin etsii kärkinimeä keskuspuolustajan ja -hyökkääjän pelipaikoille. Tyytyväisimpiä seurapomot ovat keskikenttiinsä.

Tehtaan kentällä pelataan ensi kaudella myös europelejä. Olli Huttusen mukaan se ei vaikuta suuresti kokoonpanoon.

Viime kaudella riemukkaasti neljänneksi sijoittuneen FC Hakan syyt topparin ja sentterin metsästämiseen ovat ilmeiset.

”Meiltä lähti kaksi kovaa ja kokenutta pelaajaa pois: Lee Erwin ja Luiyi de Lucas. Molemmat menivät eteenpäin urillaan. Erwinin tilalle haetaan ykköshyökkääjää. Se on ykkösprioriteettimme. Lisäksi haemme vahvaa suorittajaa toppariksi. Nämä ovat meille tärkeitä pelipaikkoja”, Huttunen avaa.

Kaikkiaan Haka etsii edelleen neljää lisävahvistusta.

”Haluamme täydennystä maalivahtiosastollemme – kilpailijan Aatu Hakalalle. Lisäksi haemme hyökkäyspäähän vielä yhtä pelaajaa, joka voisi ideaalisti pelata laidalla ja kymppipaikalla”, Huttunen lisää.

Yksi neljän vahvistuksen paikasta saattaa mennä 198-senttiselle testitopparille Fallon Ndiayelle, joka jatkaa Valkeakoskella ensi viikkoon. Kolmekymppisen testihyökkääjän on määrä debytoida lauantaina Pirkkahallissa, mutta hänen henkilöllisyyttään Huttunen ei vielä paljasta.

”Haemme kookasta topparia, joka toisi pääpelivoimaa. Meillä ei ole muutoin liigan kookkain joukkue”, Huttunen muistuttaa.

Hyökkäyspäähän saattaa siis olla tulossa kaksi pelaajaa. Viime kaudesta jatkavien Logan Rogersonin, Stavros Zarokostasin ja Oliver Whyten rinnalle haetaan leveyttä, mikäli sopiva kymppipaikan pelaajan ja laiturin yhdistelmä löytyisi.

Ylivoimaisesti tärkeintä, ja vaikeinta, on paikata 20 maalin skottitähti Erwin. Huttunen nostaa mielenkiintoisena uutena nimenä esiin Kakkosen parhaisiin maalintekijöihin kuuluneen Kristian Yli-Hietasen, mutta uusi Erwin hän ei ole.

”Tarjontaa on ja päivittäin tulee viestiä, mutta pitää löytää se oikea pelaaja. Haluamme tutkia pelaajien taustat tarkkaan, joten olemme edenneet hitaasti. Sentterin tulisi pystyä suojaamaan palloa alhaalta pelatessa, osallistumaan pelinrakennukseen taskuissa ja viimeistelemään boksista.”

Toni Hevonkorpi saa metsästää kärkihyökkääjää ja -topparia.

Ilves tuskailee saman haasteen kanssa. Hevonkorpi paljastaa, että Ilves halajaa vielä yhden kärkitopparin ja -hyökkääjän lisäksi kolmatta vahvistusta, joka on tarttunut tamperelaishaaviin, mutta nimi ei ole vielä julkaisukunnossa.

”Jalkapallomaailmassa jokainen joukkue etsii keskushyökkääjää. Sille paikalle on vaikeinta löytää hyvää pelaajaa, koska jos pelaaja on varmasti hyvä, hänelle löytyy maksajia ympäri maailmaa. Sentterin löytämisessä on iso työ. Siihenkin on neuvotteluja käynnissä, mutta koskaan ei voi tietää, menevätkö ne maaliin”, Hevonkorpi huokaisee.

Hevonkorven mukaan Ilveksen pelaajarunko kapenee viime kaudesta noin 23–24 pelaajaan. Keskushyökkääjän lisäksi tärkeintä olisi löytää Kalle Katzille ja Tatu Miettuselle laadukasta seuraa keskuspuolustukseen.

”Meillä on yksi neuvottelu ollut jo pari viikkoa käynnissä. Toivottavasti pääsemme maaliin. Hän täyttäisi kaikki vaatimukset, jotka meillä on topparille”, Hevonkorpi innostuu.

Ilveksen viimeisin julkistettu hankinta oli kannattajille erityisen mieluisa, kun Lauri Ala-Myllymäki, 25, palasi Italiasta kotiin. Tämän myötä Ilveksellä on asettaa kentälle kaksi tähtiluokan keskikenttäpelaajaa – Ala-Myllymäki ja Petteri Pennanen, 32.

”Hyvät pelaajat pelaavat aina hyvin yhdessä. Siinä mielessä hyvä, että molemmat ovat erittäin monikäyttöisiä. ’Pete’ on pelannut laitaa, kymppiä ja alempaa keskikenttää. Lauri on pelannut jopa keskushyökkääjänä. Odotamme innolla heidän saamistaan kentälle täydessä kunnossa”, Hevonkorpi lausuu.

Jalkapallon miesten liigacupin B-lohkon FC Haka–Ilves lauantaina kello 14.45 Pirkkahallissa.