Miltä näyttää Ilveksen ja Hakan jalkapalloliigan joukkueiden rakennusvaihe ennen ensimmäistä paikallispeliä?

Taikurin legendaarista hattua etsitään Valkeakoskella talven sydänkuukausina. Hatusta toivotaan löytyvän kani tai kaksikin, jotta tulevalla miesten jalkapallokaudella tehdaskaupungissa voidaan haaveilla viime kauden tapaisesta menestyksestä.

Hakan kunniaksi on sanottava, että viimeiset kaksi vuotta seuran scouttausryhmä on tehnyt mahtavaa työtä, joten tarvittavat kanit voidaan hyvinkin löytää.

Tuleva liigakausi alkaa huhtikuun alussa ja kauteen valmistava Liigacup on jo käynnissä. Pirkanmaan pääsarjaseuroilla Ilveksellä ja Hakalla on joukkueiden rakentamisessa erilaiset tilanteen helmikuun alkaessa.

Ilveksen joukkue on muutaman askeleen valmiimpi kuin paikallisvastuksen. Toisaalta Hakalla oli pelillinen etumatka viime kauden jälkeen. Sitä on kuitenkin haitannut melko iso vaihtuvuus, mikä on yleistä huippukauden jälkeen.

Haka joutuu hakemaan paikkaajat kahdelle viime kauden jopa pelipaikkansa parhaalle pelaajalle Suomen liigassa. Keskuspuolustaja Luiyi de Lucas siirtyi Skotlantiin ja maalipörssin voittanut hyökkääjä Lee Erwin Libanoniin.

Etenkään Erwiniä voi olla mahdoton korvata, mutta tämän kaksikon saappaiden täyttäminen on Hakalle todella iso asia koko tulevaa liigakautta ajatellen.

Lee Erwin voitti viime kaudella Hakassa sarjan maalikuninkuuden. Kuka nousee uudella kaudella uudeksi Erwiniksi?

Haka on siirtopuolella ollut tähän asti enimmäkseen antavana osapuolena. Myös huippukauden pelannut laitapuolustaja Seth Saarinen lähti, hän meni KuPSiin. Ydinryhmästä poistui kaikkiaan laskutavan mukaan 5–7 pelaajaa, joten aukko on merkittävä.

Tulopuolella ei ole ollut vielä suurhankintoja – tosin ei kukaan viime talvenakaan odottanut Erwinin ja Stavros Zarokostasin olevan nappihankintoja. Haka antaa siinä muille tasoitusta, että vielä tässä kohtaa useampi tulevan kauden avainpelaaja puuttuu ryhmästä. Päävalmentaja Teemu Tainiokin myönsi Liigacupin avauksen jälkeen Aamulehdelle, että joukkue on hieman aikataulusta jäljessä.

Kuinka nelossijaan ja europaikkaan päättynyt viime kausi voidaan Valkeakoskella uusia? Pitkään seurassa olleen Tainion luoma pelitapa on vahva betonipylväs ja päähankintojen onnistuminen on iso asia. Mutta Hakalla on muitakin mahdollisuuksia.

Yksi on vastata tähtilähtijöihin kollektiivisella laadulla – rakentaa viime kautta laajempi ja kokonaisuudessaan laadukkaampi joukkue, joka ei nojaa yhtä vahvasti muutaman pelaajan huippukauteen. Siihen varmasti pyritään, Ilveksestä tullut Tuure Siira on loistava lisä tätä ajatellen. Lisäksi Hakassa varmasti odotetaan tasonnostoa entisestään muun muassa Zarokostasilta, Janne-Pekka Laineelta, Anthony Herbertiltä ja Oliver Whytelta. Heidän nousunsa uudelle tasolle toisi Hakalle jo paljon menetettyä iskukykyä takaisin.

Ilves on joukkueen rakennusvaiheessa valmiimpi uuteen kauteen kuin Haka. Niin täytyykin olla, sillä viime kauden sijasta yhdeksän ei oikein voi enää heikentää.

Otso Virtasen, Lauri Ala-Myllymäen ja Felipe Aspegrenin kiinnitykset ovat olleet seurajohdolta sormen osoitus, minne Ilves haluaa olla menossa, kun Tammelan aika alkaa 2024: ylöspäin. Ilves on saanut kiinnitettyä Hakaan verraten useamman keskeisen uuden palasen ajoissa, vaikka joukkue hakeekin vielä ainakin vahvaa topparia ja lisävahvuutta hyökkäykseen.

Lauri Ala-Myllymäki palasi Italiasta Ilveksen keskikentälle.

Tuleva kausi mittaa toden teolla päävalmentaja Toni Kallion, onko hänestä menestyvän liigajoukkueen valmentajaksi. Viime kaudella nuorehko joukkue sortui usein pelien lopuissa ja menetti tukun pisteitä. Harjoituspuolella onkin tehty muutoksia, jotta asia korjaantuisi. Pelillisesti Ilves vaikuttaa pelaavan aiempaa aktiivisempaa prässipeliä menetyksen jälkeen.

Keskikentällä Ilveksellä on herkullinen tilanne, kun Ala-Myllymäki ja Petteri Pennanen muodostavat sarjan parhaimpiin kuuluvan kaksikon. Samalla tullaan viime kaudelta tuttuun tilanteeseen: Kallio harmitteli pelaajien roolituksia, joissa kaikista ei saatu parasta irti. Ilvekselle on kriittistä, että tämä kaksikko mahtuu samaan aikaan kentälle eikä syö toistensa vahvuuksia. Samalla todella iso rooli on keskikentän pohjapelaajalla, joka tasapainottaa peliä.

Ilveksen ja Hakan talven tavoite on tietenkin valmistaa joukkuetta mahdollisimman hyvin tulevaan sarjakauteen. Lähtötilanne talvikaudelle on ollut kuitenkin erilainen, sillä joukkueiden kasaaminen on eri vaiheissa. Molemmilla on edessä toimiston puolella tärkeät viimeiset hankinnat, Hakalla puuttuvia palasia on useampi.

Kentällä Hakalla on viime kaudesta toimiva muotti, johon uudet pelaajat täytyy saada sovitettua mahdollisimman nopeasti. Ilveksellä ongelma on päinvastainen: koko joukkue on saatava uudenlaiseen, voittavaan jalkapalloon kiinni. Sitä ajatellen talven tulokset ovat Ilvekselle Hakaa tärkeämmät.

Liigacupin paikallisottelu FC Haka–Ilves lauantaina kello 14.45 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.