Ilves aloitti liigacupin maalittomalla tasapelillä Oulussa – Toni Kallio odottaa vielä muutamaa pelaajahankintaa: ”Meillä on kapea, mutta laadukas materiaali”

Toni Kallion mukaan seura etsii vielä yhtä tai kahta hyökkäyspään pelaajaa ja yhtä puolustuspään pelaajaa.

Tampereen Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio on tyytyväinen saamiinsa pelaajavahvistuksiin talven siirtomarkkinoilla.

Aamulehti

Jalkapallon miesten liigacup pyörähti lauantaina tamperelaisittain käyntiin, kun Ilves aloitti urakkansa maalittomalla tasapelillä AC Oulun vieraana.

Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio kuvaili liigacupin avausta tasaiseksi ja vauhdikkaaksi hallipeliksi, jossa riitti kaksinkamppailuita.

”Välillä mentiin päästä päähän. Tietynlainen kontrolli puuttui kummaltakin joukkueelta pelistä. Työmoraalimme ja sitoutumisemme peliin olivat hyvällä tasolla. Se antoi meille hyvät saumat voittaa. Saimme muutaman todella laadukkaan maalipaikan, mutta emme päässeet tolppaa lähemmäs maalia”, Kallio kuvaili Oulun vierailua.

Muutama vahvistus tulossa

Ilves aloitti vuoden alussa treenaamisen kohti tulevaa kautta miesten jalkapalloliigassa. Liigacup palvelee osaltaan valmistautumista sarjakauteen.

Kallion mukaan joukkueella on laadukkaat neljä viikkoa yhdessä takana ja toiset neljä edessä, ennen kuin voi hetken hengähtää.

”Positiivista on se, että treenikentältä on siirtynyt asioita harjoituspeleihin ja samoja juttuja näkyi nyt liigacupissa. Hyvillä mielin menemme eteenpäin ja jatkamme työntekoa.”

Ilveksellä on tällä hetkellä 18 sopimuspelaajaa ja muutama pelaaja juniorisopimuksella ringissä mukana. Talven ainakin toistaiseksi isoin hankinta oli Lauri Ala-Myllymäki, joka palasi palaa italialaisesta Venezia FC:stä kasvattajaseuraansa kaksivuotisella sopimuksella.

Kallio on tyytyväinen seurajohdon toimiin ringin vahvistamiseksi talvella. Ainakin muutama uusi pelaaja on vielä tulossa talven aikana.

”Olen tyytyväinen hankintoihimme. Toki meille on tarkoitus tulla vielä 2–3 pelaajaa joukkueeseemme. Tiedämme, että meillä on kapea, mutta laadukas materiaali. Tavoitteemme on, että rakennamme joukkueen, jolla pystymme tappelemaan menestyksestä”, päävalmentaja tuumaa.

”Meillä ei ole määrällistä tavoitetta sopimuspelaajista, mutta haussa on ainakin yksi tai kaksi hyökkäyspään pelaajaa ja yksi puolustuspään pelaaja. Katsotaan, mihin rahkeet lopulta riittävät ja minkä kokoisen ringin saamme.”

Liigacupissa kehitetään peliä

Miesten liigacup palasi kilpailukalenteriin viime vuonna. Sitä ennen liigacupia pelattiin viimeksi vuonna 2016, minkä jälkeen Suomen cupia uudistettiin ja samalla liigacup putosi pois kilpailukalenterista.

Liigacupin kilpailullinen arvostus ei ole perinteisesti joukkueiden papereissa korkealla. Kallion mukaan liigacupin pelit ovat osa prosessia, jolla valmistaudutaan huhtikuussa alkavaan kauteen miesten jalkapalloliigassa.

”Nämä ovat hyviä pelejä opetella voittamista. Hyvä, että on kilpailullisia pelejä. Sanotaan silti esimerkkinä, että jos pelaajalla on pientä vaivaa, niin näissä peleissä huilataan, eikä laiteta väkisin kentälle”, Kallio sanoi.

”Oman pelimme kehittämisen kautta lähestymme näitä pelejä.”

Fakta Muutokset joukkueessa Ilveksen hankinnat Otso Lieskivi-Virtanen, mv. (KuPS) Felipe Aspegren, p. (SJK) Najeeb Yakubu, p. (Vorskla Poltava) Lauri Ala-Myllymäki, kk. (Venezia) Emmanuel Patut, kk. (Wolfsburg U19) Djair Parfitt-Williams, l. (Dover Athletic) Santeri Haarala, h. (KuPS) Adam Larsson, h. (AFC Eskilstuna) Ilveksestä poistuneet Eetu Huuhtanen, mv. (FC Inter) Rasmus Lieslahti, mv. (KTP) Mikael Almen, p. (FC Inter) Tabi Manga, p. (ilman seuraa) Tuomas Ollila, p. (HJK) Teemu Jäntti, kk. (ilman seuraa) Patrick Loa Loa, kk. (ilman seuraa) Tuure Siira, kk. (FC Haka) Axel Vidjeskog, kk. (KuPS, laina päättyi) Eric Oteng, l. (Las Vegas) Momodou Sarr, l. (IF Gnistan) Kai Meriluoto, h. (HJK, laina päättyi) Ariel Ngueukam, h. (ilman seuraa) Jorn Vancamp, h. (OH Leuven U23)