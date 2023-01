Lauri Ala-Myllymäki palaa kotiin, koska uskoo Ilveksen menestykseen – polvivamma sotki aikaa Italiassa

Ilveksen miesten jalkapallojoukkue teki todella kovan kaappauksen. Lauri Ala-Myllymäki, 25, allekirjoitti vuoden 2024 loppuun kestävän sopimuksen.

”En valinnut Ilvekseen paluuta vain siksi, että seura on ennestään minulle tuttu. Uskon aidosti juttuun, mitä täällä nyt tehdään”, Lauri Ala-Myllymäki toteaa.

Ilveksen miesten jalkapallojoukkueen kannattajat hymyilivät tiistaina tavallista leveämmin, kun Lauri Ala-Myllymäen, 25, vuoden 2024 loppuun kestävä sopimus julkistettiin Aamulehden suorassa lähetyksessä.

Hyökkäävän keskikenttäpelaajan hankintaa voi kutsua todella kovaksi kaappaukseksi jalkapalloliigassa.

”Todella harvinaista, että saamme parhaassa iässä olevan oman kasvatin riveihimme. ’Lämmin’ perässä olivat kaikki Suomen parhaat seurat, mutta hän valitsi meidät”, Ilveksen varatoimitusjohtaja Toni Hevonkorpi hehkutti.

Ala-Myllymäki teki kauden 2020 jälkeen sopimuksen Italian Serie B:ssä pelaavan Venezian kanssa. Kohtalo näytti kuitenkin nurjan puolensa vain päivää ennen kuin hänen piti pelata ensimmäinen sarjaottelunsa.

”Sain harjoituksissa polvivamman. Leikkaus ei onnistunut täydellisesti ensimmäisellä kerralla ja polvi piti operoida kesällä uudelleen. Siksi ensimmäinen vuosi Italiassa meni lähes kokonaan jalkaa kuntouttaessa”, Ala-Myllymäki kertaa.

Nousujuhlat

Ala-Myllymäki pääsi näkemään läheltä Venezian nousun Serie A:han keväällä 2021. Koska keskikenttäpelaaja oli toipilas uuden kauden alkaessa syksyllä 2021, hän siirtyi tammikuussa 2022 lainalle Serie C:ssä pelaavaan Triestinaan.

”Se kevät oli hyvä pätkä. Koin pärjääväni hyvin, vaikka pelityyli sarjassa olikin hyvin tuloskeskeinen. Kaikki asiat tehtiin voittamisen ehdoilla ilman pelillisiä hienouksia.”

Ala-Myllymäen harmiksi Triestinan omistaja vaihtui kesällä 2022. Sen seurauksena lähes kaikki vanhat pelaajat pantiin pois joukkueesta.

”Minäkään en kuulunut enää heidän suunnitelmiinsa. Siinä vaiheessa piti alkaa miettiä muita vaihtoehtoja.”

Ala-Myllymäen alkuperäinen sopimus Venezian kanssa oli voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Sitkeiden neuvotteluiden kautta hän pääsi irtautumaan siitä, eikä Ilveksen tarvinnut maksaa siirtokorvausta.

”En valinnut Ilvekseen paluuta vain siksi, että seura on ennestään minulle tuttu. Uskon aidosti juttuun, mitä täällä nyt tehdään. Meillä on mahdollisuus menestyä.”

Lauri Ala-Myllymäki ihastutti Tammelan stadionin yleisöä takavuosina muun muassa vaarallisilla vapaapotkuillaan. Kaudella 2019 maaleja syntyi liigassa 12.

Lauri Ala-Myllymäki pelasi ensimmäisen ottelunsa Ilveksen edustusjoukkueessa Ykkösessä jo 16-vuotiaana kesällä 2013.

Toimintakulttuuri uusiksi

Ilveksen toimintakulttuuri on uudistettu täksi kaudeksi. Joukkue kokoontuu päivittäin Pirkkahallille aamulla kello 9. Ensimmäiset harjoitukset alkavat kello 10, jonka jälkeen ohjelmassa on yhteinen lounas. Iltapäivällä on joko toiset harjoitukset kello 14 tai pelaamiseen liittyviä palavereita.

”Ammattimainen malli yhdistää joukkuetta ihan eri tavalla kuin aiemmin. Se näkyy varmasti myös yhtenäisyytenä peleissä kentällä”, Ala-Myllymäki ennakoi.

Ilveksen fanit voivat jo nyt hekumoida, millaiselta joukkueen peli voi parhaimmillaan näyttää, kun keskikentällä peliä pyörittävät Ala-Myllymäki ja Petteri Pennanen.

Ilveksellä on tällä hetkellä 18 sopimusta. Haussa on vielä ainakin kaksi profiilipelaajaa – vasenjalkainen toppari ja maaliahne hyökkääjä.

Ala-Myllymäen ensimmäinen mahdollinen peli Ilves-paidassa on ensi viikon lauantaina (4.2.) Pirkkahallissa pelattava Liigacupin ottelu FC Haka–Ilves.