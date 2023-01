Lauri Ala-Myllymäen vahvuudet ovat samat kuin Ilveksen viime kauden tärkeimmällä tähdellä, joten roolituksissa riittää mietittävää, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Mikko Pajala.

Miesten jalkapalloliigan tulevaan kauteen valmistautuva Ilves julkisti tiistaina kannattajien hartaasti toivoman pelaaja­sopimuksen. Paluumuuttaja ja Ilveksen oma kasvatti Lauri Ala-Myllymäki palaa Italiasta Tampereelle kaksivuotisella sopimuksella.

Ala-Myllymäki, 25, liittyy Ilveksen nimekkäiden hankintojen listalla muun muassa maalivahti Otso Lieskivi-Virtasen ja puolustaja Felipe Aspegrenin seuraan. Ensi kesänä kentällä viilettää selvästi viime kautta katu-uskottavampi joukkue.

Lempinimellä ”Lämmi” tunnetun parhaassa peli-iässään olevan oman kasvatin houkutteleminen takaisin on Ilvekselle markkinointimielessä loistava onnistuminen. Ensimmäinen hänen ympärilleen rakennettu kampanja aloitettiin välittömästi sopimuksen julkistamisen jälkeen.

Kolkolla Ratinan stadionilla joukkueen yleisömäärät ovat laahanneet pahasti: viime kaudella edes 2 000 katsojan raja rikkoutui vain kolmesti.

Futis-Ilveksen kiinnostavuus halutaan saada takaisin kasvuun ennen muuttoa uudelle Tammelan stadionille kaudeksi 2024. Siinä Ilves-henkisten rakastamasta Ala-Myllymäestä voi olla rutkasti apua.

Kentällä kysymysmerkkejä on silti olemassa. Kritiikin kohteeksi viime kaudella joutuneella päävalmentajalla Toni Kalliolla riittää miettimistä siinä, miten Ala-Myllymäestä ja Ilveksen viime kauden sielusta Petteri Pennasesta saadaan samaan aikaan irti mahdollisimman paljon.

”Jos pojat ovat kunnossa, niin vaikea niitä on varmaan jättää poiskaan. Totta kai on kova kaksikko, jos saadaan samaan aikaan kentälle”, Kallio totesi Aamulehden lähettämässä julkistustilaisuudessa.

Viimeinen lause kuvaa roolituksissa tulevaa haastetta. Pennanen ja Ala-Myllymäki ovat molemmat parhaimmillaan pallon kanssa niin kutsutulla kymppialueella, jolla kaukolaukausuhka on olemassa mahdollisimman usein.

Pennanen, 32, uhmasi viime kaudella maaliodottamaa tekemällä yhdeksästä liigamaalistaan viisi rangaistusalueen ulkopuolelta, ja kaikkiaan hän oli koko sarjan parhaita pelaajia muuten alisuorittaneessa joukkueessa. Laidalle hän ja Ala-Myllymäki ovat silti molemmat liikkeeltään hieman verkkaisia.

Ongelma on toki myös positiivinen: pallollista taitoa harvoin on jalkapallojoukkueessa liikaa, ja heikkouksia on mahdollista peittää osuvalla roolituksella. Keskikenttää tasapainottaviin puolustaviin rooleihin on tarjolla Doni Arifin ja Emmanuel Patutin kaltaisia nuoria pelaajia, joilta voi odottaa kehitystä viime kesänä nähdystä.

Nähtäväksi jää myös, miten lähellä Ala-Myllymäki on takavuosien huippukuntoaan vaikeiden aikojen jälkeen.

Viimeinen kausi Ilveksessä ei sekään enää ollut aivan yhtä hyvä kuin toiseksi viimeinen, jolloin hän teki liigassa 12 maalia ja herätti pelistä toiseen vastustajissa pelkoa eritoten erikoistilanteissa. Italiassa kaikki lähti menemään pieleen heti alussa polvivamman vuoksi, ja nykyinen pelikunto on arvoitus.

Liigakauden alkuun on tosin aikaa vielä kuukausia. Valmistautumiseen on aikaa harjoitusotteluissa ja Liigacupin peleissä, joiden tulokset ovat toissijaisia.