Erling Haaland rikkoi jälleen yhden ennätyksen

Myös Newcastle jäi kotitasapeliin.

Norjalaissensaatio Erling Haaland teki 21. maalinsa tällä kaudella uudenvuodenaattona 31. joulukuuta. Kyseessä on Valioliigan historian suurin maalimäärä vuodenvaihteeseen mennessä.

STT

Jalkapallon Englannin Valioliigassa kärkijoukkue Arsenalia lähimpinä jahtaavat Manchester City ja Newcastle kokivat takaiskut uudenvuodenaattona, kun kumpikin jäi kotonaan tasapeliin. City pelasi Evertonin kanssa 1–1, ja Newcastle jäi maalittomaan tasapeliin Leedsin kanssa.

Cityn vei avauspuoliajalla johtoon tuttu mies: norjalaissensaatio Erling Haaland viimeisteli Riyad Mahrezin esityöstä, ja osuma oli Haalandille tällä liigakaudella jo 21:s. Haalandia aiemmin ei kukaan ole Valioliigan historiassa tehnyt yhtä monta maalia vuodenvaihteen koittaessa. Saldoa ihmetellessä voi myös muistaa, että liiga oli MM-kisojen takia pitkällä tauolla.

Evertonin koko joukkue oli ennen City-peliä saanut aikaan yhdeksän osumaa vähemmän kuin Haaland, mutta seuran kauden 13. maali oli melkoinen. Demarai Gray pamautti 64. minuutilla unelmaosuman yläkulmaan, ja vaikka City pyörittelikin ja painosti loppupelin, maaleja ei enää nähty. City on neljä pistettä perässä Arsenalia, joka kohtaa lauantain iltapelissä vieraissa Brightonin. Everton on 16:s, kaksi pistettä putoamisviivan yläpuolella.

”Hieno ottelu. Olemme pelanneet todella hyvin kolmessa viimeisimmässä pelissämme, ja se saa minut optimistiseksi. Pisteiden menettäminen kotona on aina rankkaa, mutta pyrimme koko ajan parempaan peliin. Evertonin maali oli fantastinen ja ansaitsee onnittelut, mutta kaikkinensa pelasimme todella hyvin”, Cityn valmentaja Pep Guardiola maalaili BBC:lle.

Newcastlella riitti yritystä

Sarjakolmonen Newcastle on kaksi pistettä Cityä jäljessä. Newcastle hallitsi sarjassa 14:ntenä majailevaa Leedsiä vastaan etenkin toisella puoliajalla sinnikkäiden vieraiden väsyessä, mutta maaliin ei Newcastle palloa saanut, ja kotiyleisö sai Manchesterin vastaavan lailla pettyä.

Newcastlen valmentaja Eddie Howe haki Guardiolan tavoin pettymystasapelistä iloa. ”Yritystä riitti, laatuakin, mutta ei viimeistelyä. Paikkoja oli, sellaisia joista normaalisti teemme maalin. Tuo maksoi meille tuloksen osalta”, Howe sanoi BBC:lle.

Hänen mukaansa Newcastle pelasi kuitenkin ottelussa erittäin hyvin. ”Vuosi 2022 on ollut loistava, todellinen edistymisen vuosi. Joukkue on kehittynyt erinomaisesti, ja nyt katseet suunnataan ensi vuoteen. Haasteita on edessä, mutta odotamme niitä kovasti”, Howe pohti vielä Newcastlen nousua kärkitaistoon.

Lauantain varhaispelissä Manchester United voitti Marcus Rashfordin maalilla vieraissa Wolverhamptonin. ManU on neljäntenä, kahden pisteen päässä Newcastlesta. Wolves jatkaa putoamisviivan alapuolella.

Fulham jatkoi yllättävän hyviä otteitaan, kun Southampton kaatui 2–1. James Ward-Prowsen oma maali vei kotijoukkue Fulhamin johtoon, mutta mies kuittasi vahinkonsa iskemällä tasoituksen. Joao Palhinhan 88. minuutin maalia ei Southampton kuitenkaan enää kirinyt kiinni. Fulham keikkuu sarjassa peräti seitsemäntenä, Southampton jatkaa viimeisenä.

Crystal Palace haki Jordan Ayewin ja Eberechi Ezen avauspuoliajan maaleilla 2–0-vierasvoiton Bournemouthista. Palace on sarjan 11:s, Bournemouth 15:s.