Huuhkajat julkaisi tammikuun joukkueen – mukana Ilves-pakki ja Manchester Cityn huippulupaus

Huuhkajilla on kasassa poikkeuksellisen mielenkiintoinen joukkue tammikuun otteluihin Ruotsia ja Viroa vastaan.

Aamulehti

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tammikuussa tuttuun tapaan etelässä harjoitusmaaotteluita. Tällä kertaa Huuhkajat kohtaaa Portugalin leirillä Ruotsin ja Viron.

Päävalmentaja Markku Kanervan valmennustiimeineen valitsema pelaajisto julkistettiin perjantaina. Koossa on jopa poikkeuksellisen mielenkiintoinen ryhmä.

Maajoukkueeseen saadaan pitkästä aikaa Ilves-pelaaja, kun Tampereelle palannut puolustaja Felipe Aspegren on mukana joukkueessa. Valituksi tuli myös viime kaudella Ilvestä edustanut Tuomas Ollila, jonka ensi kauden joukkue on HJK, Ilveksessä viime kaudella lainalla HJK:sta pelannut Kai Meriluoto ja Ilves-kasvatti Diogo Tomas.

Listan kaikkein kiehtovin nimi lienee Tomas Galvez. Manchester Cityn akatemian 17-vuotias laitapuolustaja on syntynyt ja kasvanut Englannissa, mutta omaa myös Suomen kansalaisuuden. Galvez on aiemmin pelannut Suomen ikäkausimaajoukkueissa, nyt edessä on ensimmäiset A-maaottelut.

Harjoitusottelut eivät vielä lukitse Galvezin maajoukkuevalintaa. Sama pätee tammikuun ryhmästä useampaan pelaajaan, muun muassa Hongan Agon Sadikuun ja AIK:n Robin Tihiin.

Suomi kohtaa Ruotsin maanantaina 9. tammikuuta ja Viron torstaina 12. tammikuuta.