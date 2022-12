Jalkapallon Englannin Valioliiga jatkuu tapaninpäivänä. 13. marraskuuta MM-kisatauolle jäänyt sarja on nyt hieman alle puolivälissä. Aamulehden toimittaja Ilari Leppäniemi kertaa, millainen oli sarjan kärkijoukkueiden syksy ja pohtii, mitä saattaa olla luvassa keväällä. Jutussa käsitellään tämänhetkisen sarjataulukon kahdeksaa ensimmäistä joukkuetta.

Aamulehti

Arsenal

Sijoitus 1. 14 ottelua, 37 pistettä.

Jos tarkasteltaisiin vain kentän rajojen sisällä nähtyjä asioita, voisi Arsenalia kauden tässä vaiheessa nimittää todennäköisimmäksi mestariksi – joukkue johtaa sarjaa ja on pelannut sarjan parasta jalkapalloa. Arsenal oli syksyllä se joukkue, joka maalieroltaan tiukoissakin peleissä näytti aina olevan tilanteen päällä. Mikel Artetan pitkäjänteisen työn tuloksena on syntynyt tasapainoisen sulava systeemi, jossa yksilöt ovat paljon enemmän kuin osiensa summa, mikä selittää Ben Whiten ja Granit Xhakan kaltaisten kelpo pelaajien maailmanluokan otteita. Mutta vaikka Arsenal on pelillisesti vakaalla pohjalla, kausi on vielä pitkä ja joukkueen vaihtopenkki kapea. Gabriel Jesusin loukkaantuminen voi olla alkusoittoa pienten mutta ratkaisevien ongelmien muodostumiselle. On suoranainen ihme, jos Arsenalin pistetahti ei putoa edes vähäsen, ja kun se putoaa, robottimainen Manchester City on valmis ponkaisemaan ohi.

Arsenalin manageri Mikel Arteta on tällä kaudella hiljentänyt runsaslukuisen arvostelijajoukkonsa ja johtanut Arsenalin sarjakärkeen. Mestaruus on vielä kaukana, mutta paikka ensi kauden Mestarien liigastakin olisi hyvä tulos.

Manchester City

Sijoitus 2. 14 ottelua, 32 pistettä.

Neljä viidestä edellisestä mestaruudesta voittanut City ei osoita minkäänlaisia hiipumisen merkkejä. Syksyyn mahtui muutama edelliskausilta tuttu kiintiölipsahdus, mutta keväällä City kerännee tuttuun tapaan valtaisan pistepotin. Menestys tuntuu jopa vääjäämättömämmältä kuin viime kausina, kun sarjan lähihistorian vaarallisin maalintekijä Erling Haaland on liittynyt joukkueeseen. Mestaruuden esteeksi on vaikea keksiä mitään muuta kuin Arsenalin uskomaton venyminen. Arsenalin iskun paikka on kärkiseurojen keskinäisissä otteluissa, joista molemmat on vielä pelaamatta. Avain Cityn kolmanteen peräkkäiseen mestaruuteen on napsia Arsenalista vähintään tasapelit ja luottaa kykyynsä olla menettämättä pisteitä muissa kuin kärkiotteluissa. Perinteinen kysymys kuuluu, missä määrin Mestarien liigaan panostaminen on pois manchesterilaisten liigasuorituksista. Viime vuosina vaikutus on jäänyt spekuloinnin tasolle.

Erling Haaland on pelannut tällä kaudella 13 liigaottelua ja tehnyt ällistyttävät 18 maalia.

Newcastle

Sijoitus 3. 15 ottelua, 30 pistettä.

Saudi-Arabiaan viime vuonna myyty Newcastle nousee omistajiensa rahoilla lähitulevaisuudessa suurseurojen joukkoon, mutta tällä kaudella siihen voi vielä suhtautua yllättäjänä. Manageri Eddie Howe on tehnyt loistavaa työtä etenkin organisoimalla paperilla keskikastiin kuuluvasta puolustuksestaan yhden liigan parhaista. Hyökkäyspään Miguel Almironin kahdeksan maalin huippusyksy symboloi koko joukkueen odottamatonta lentoa. Newcastlen kaltaisia yllättäjiä on monella edellisellä kaudella keikkunut pitkään neljän parhaan joukossa, mutta kalkkiviivoille tultaessa nimivahvoilla joukkueilla on kuitenkin tapana puskea ohi. Newcastle tulee uhmaamaan ennustusta tiukasti, mutta tunku neljän joukkoon saattaa sittenkin osoittautua liian kovaksi.

Eddie Howen valmentavan Newcastlen hyvät otteet ovat niin sanotusti etuajassa. Howe on viimeistään tällä kaudella noussut liigan ehdottomien kärkimanagerien joukkoon.

Tottenham

Sijoitus 4. 15 ottelua, 29 pistettä.

Yhtäältä sarjasijoitus mairittelee Tottenhamia, toisaalta joukkue ansaitsee kaiken kunnian siitä, miten nahkeilla peliesityksillä se on pystynyt nappaamaan runsaasti hyviä tuloksia. Etenkin kärkipään otteluissa pelilliset puutteet ovat kuitenkin olleet kiusallisen selkeitä, ja heikompiakin vastustajia Tottenham voitti syksyn edetessä vasta vaikeimman kautta. Jatkoa ajatellen huolestuttavaa on, ettei Antonio Conten ryhmä ole 15 ensimmäisen ottelun aikana osoittanut merkkejä vahvasta peli-identiteetistä tai sellaisen vähittäisestä kehittymisestä. Erinomaisen alkukauden pelannut Harry Kane on joukkueelle kaikki kaikessa, ja elleivät rakenteet hänen ympärillään kehity, henkisesti rankat MM-kisat kokeneen kapteeninkin vire saattaa keväällä pudota. Se olisi kuolinisku Tottenhamin top 4 -haaveille, joiden toteutuminen on Kanen vireen jatkuessakin monen mutkan takana.

Tottenhamin kapteeni ja paras pelaaja Harry Kane epäonnistui rangaistuspotkussa, kun Englanti putosi Qatarin MM-kisojen puolivälierässä.

Manchester United

Sijoitus 5. 14 ottelua, 26 pistettä.

Manageri Erik ten Hagin aikakauden alku on sisältänyt kaksi murskatappiota ja muutaman huippusuorituksen, mutta pääosassa ovat olleet mukiinmenevillä otteilla saavutetut niukat voitot. ManUn syksy oli nousujohteinen, ja pelin kehitys kestävällä pohjalla: yksinkertaistaen sanottuna ten Hag laittoi ensin kuntoon puolustuksen, sitten keskikentän, ja loppukauden tehtävä on parantaa variaatioiden puutteesta kärsivää hyökkäystä. Kelvollinen sarjatilanne sekä ten Hagin noste yhdistettyinä monen keskeisen ManU-pelaajien onnistumiseen MM-kisoissa herättävät odotuksia hyvästä keväästä. Cristiano Ronaldon ruman mutta hyödyksi olleen lähtösaagan ansiosta ManU hankkinee tammikuussa uuden keskushyökkääjän. Jos hankinta onnistuu ja joukkue pysyy muiltakin osin raiteillaan, koossa on erittäin iskukykyinen ryhmä, jonka pitäisi ohittaa sarjataulukossa sekä Newcastle että Tottenham.

Erik ten Hag on tehnyt Manchester Unitedille ryhtiliikkeen. Viime kaudella heikosti pelannut Marcus Rashford on noussut uuden managerin alaisuudessa takaisin tasolleen.

Liverpool

Sijoitus 6. 14 ottelua, 22 pistettä.

Vahvan ja pysyvän peli-identiteetin varaan viime vuosien menestyksensä rakentanut Liverpool oli syksyllä paljon totuttua heikompi. Joukkue ei saanut tuttua systeemiään rullaamaan halutulla tavalla, ja joutui sopeutumaan uudenlaiseen tilanteeseen, jossa muodostelmia ja taktiikoita varioitiin viikosta toiseen. Voittoisassa systeemissä loistaneet tähtipelaajat olivat heikoimmillaan varjoja itsestään. Loppusyksy antoi kuitenkin viitteitä, että kauden heikoin vaihe on takanapäin, ja Liverpoolin yleisestä laadusta kertoo se, että hapuilujenkin jälkeen joukkueen sarjatilanne on kelvollinen. Loppukauden optimistinen kysymys on, pystyvätkö hyökkääjät Mohamed Salah ja Darwin Nunez kohentamaan tehokkuuttaan syksystä merkittävästi – todennäköisesti pystyvät. Pessimistisempi kysymys on, löytyykö Jürgen Kloppin keskikentälle kestäviä pelaajia ja kestäviä peli-ideoita. Se ratkaisee, yltääkö Liverpool neljän parhaan joukkoon.

Kesällä Liverpooliin siirtyneen Darwin Nunez on tehnyt tällä kaudella viisi liigamaalia. Tehokkaasti maalipaikoille pääsevä Nunez osunee keväällä useammin.

Brighton

Sijoitus 7. 14 ottelua, 21 pistettä.

Kesken kauden Chelseaan siirtyneen manageri Graham Potterin erinomainen työ tulee kantamaan hedelmää kauden loppuun asti, eikä suurin saappaisiin hypänneen Roberto De Zerbinkään otteissa ole ollut moittimista. Brightonin peli on kunnossa, ja sillä on kaikki eväät rakentaa itselleen tukevaa jalansijaa Valioliigan keskikastin paremmalla puolella. Jäänee kuitenkin tässä jutussa käsitellyistä joukkueista viimeiseksi.

Chelsea

Sijoitus 8. 14 ottelua, 21 pistettä.

Chelsea ei voittanut taukoa edeltäneistä viidestä liigapelistä yhtäkään ja valahti kaikkien muiden suurseurojen taakse. Syksyn otteet houkuttelevat jälkiviisauteen: kesän hankinnoista puuttui punainen lanka, ja samaa suunnitelmallisuuden puutetta edustivat myös manageri Thomas Tuchelin yllätyspotkut. Graham Potterin nimittäminen Tuchelin korvaajaksi toki edusti pitkäjänteistä järkiajattelua, mutta yksi kirkas säe ei pelasta hapuilevaa runoa. Potter on huippumanageri, mutta todella hankalan tehtävän edessä luoviessaan muiden kokoamalla, heikosti suorittavalla pelaajistolla samanaikaisesti kohti voitokkaita tuloksia ja omannäköistään pelitapaa. Odotettavissa on ailahteleva kevät, jonka aikana Chelsean kannattaa asettaa ensi kauden pohjan rakentaminen tärkeysjärjestyksessä pikavoittojen edelle. Joukkueen tähtäin on neljän parhaan joukossa, jonne se on yltänyt edellisenä neljänä kautena, muttei kannata yllättyä, jos putki katkeaa.

Jorginhon ja muiden Chelsea-pelaajien syksy ei sujunut odotetunlaisesti.

Valioliigan tapaninpäivän ottelut: Kello 14.30: Brentford–Tottenham Kello 17: Crystal Palace – Fulham, Everton–Wolves, Leicester–Newcastle, Southampton–Brighton Kello 19.30: Aston Villa – Liverpool Kello 22: Arsenal – West Ham