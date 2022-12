MM-kisat ovat nostaneet jälleen nuoria tähtiä valokeilaan.

Jalkapallon miesten MM-finaalissa yleinen narratiivi pyörii luonnollisesti Argentiinan uransa päättävän Lionel Messin ja Ranskan häikäisevän Kylian Mbappén ympärillä. MM-kisat ovat silti nostaneet perinteiseen tapaan nuoria ja yllättäviäkin onnistujia estradille. Esittelemme Argentiinan ja Ranskan paidasta kolme hienoa kasvutarinaa.

Argentiina

Argentiinan Enzo Fernández on yksi kisojen yllättävimmistä läpimurtopelaajista.

Enzo Fernández: Yksi Argentiinan mielenkiintoisimmista pelaajatarinoista on 21-vuotias Benfica-pelaaja Enzo Fernández. Nuorukaisen paikka edes kisakoneessa ei ollut kiveen hakattu ennen turnauksen alkua. Fernández sai paikan ryhmästä ja nappasi vakuuttavasti paikkansa avauksessa.

Tähtihetki tuli alkulohkopelissä Meksikoa vastaan, kun Fernández laukoi ratkaisevan 2–0-maalin pakkovoittopelissä sen jälkeen, kun Argentiina oli tunaroinut avausottelustaan tappion Saudi-Arabiaa vastaan. Samalla Fernándezista tuli Messin jälkeen Argentiinan historian toiseksi nuorin maalintekijä MM-kisoissa.

Syvällä makaava, peliä tekevä keskikenttäpelaaja on hurmannut tekniikallaan. River Platen kasvattia kutsuvat seurajoukkuetasolla nykyistä isommat ympyrät lähitulevaisuudessa.

Alexis Mac Allister juhli tekemäänsä voittomaalia Puolaa vastaan alkulohkossa.

Alexis Mac Allister: Brightonia edustava, pian 24 vuotta täyttävä Alexis Mac Allister ei ole varsinaisesti säihkynyt MM-kisoissa, mutta hän on kantanut jopa yllättävän isoa vastuuta Argentiinan keskikentällä.

Alkulohkon päätöspelissä Puolaa vastaan Mac Allister viimeisteli voittomaalin sijoittamalla pallon tyylikkäästi alakulmaan Nahuel Molinan matalasta keskityksestä.

Mac Allister ei loista tehotilastoissa, mutta tekee prässääjänä paljon arvokasta ja usein näkymätöntäkin työtä. Brighton on kehittänyt viime vuosina pelaajia kovalla tahdilla suurseuroihin. Pallollisesti älykkäällä Mac Allisterilla on potentiaali nousta seuraavaksi nimeksi tällä listalla, jos ratkaisut hyökkäyskolmanneksella terävöityvät entisestään.

Brittiläiseltä kalskahtava sukunimi ei ole silmänlumetta: Mac Allisterin sukujuuret ovat Irlannissa.

Argentiinan nouseva tähti Julián Álvarez on saanut nauttia yhteispelistä Lionel Messin kanssa.

Julián Álvarez: Argentiinan kirkkain nuori helmi on 22-vuotias hyökkääjä Julián Álvarez, joka on tehnyt neljä maalia MM-turnauksessa. Álvarez ei ollut lähtökohtaisesti avauksen pelaaja MM-kisoissa, mutta valloitti paikkansa avauksessa, kun Lautaro Martínez tuhlaili maalipaikkoja ja pelasi alle tasonsa.

Manchester Cityn vajaa vuosi sitten hankkima Álvarez on vasta hipaissut hurjaa potentiaaliaan jalkapalloilijana. Argentiinan paidassa hän on tähän mennessä pelannut yhteensä 18 ottelua, joissa on tehnyt 7 maalia.

Messin pian jättämät saappaat ovat yhdelle pelaajalle liki mahdottomat täyttää, mutta lupaavilla harteilla Argentiinan hyökkäyspeli lepää hänen jälkeensäkin.

Ranska

Theo Hernández loistaa ylöspäin vasempana pakkina.

Theo Hernández: Ranskan kisat alkoivat ikävästi, kun vasen pakki Lucas Hernández loukkaantui avauspelissä vain 10 minuutin pelin jälkeen. Korvaajaksi nousi pikkuveli Theo Hernández, joka tarjoaa paljon hyökkäyspelillisiä mahdollisuuksia – mutta myös puolustuspelillisiä uhkia.

Theo Hernández on odotetusti loistanut ylöspäin ja tehnyt välierissä Marokkoa vastaan voittomaalinkin. Puolustuspäässä on yhtä odotetusti tapahtunut yksittäisiä oikosulkuja, kuten Englannin rangaistuspotkuun johtaneessa tilanteessa puolivälierässä.

Kokonaisuudessaan AC Milania edustava laitapakki on pelannut kuitenkin jopa yllättävän tasapainoisesti myös puolustussuuntaan.

Aurélien Tchouaméni loistaa Ranskan keskikentän ytimessä.

Aurélien Tchouaméni: Ranskalla oli kisojen alkaessa kysymyksiä keskikentällä, kun vuoden 2018 MM-kisojen voimakaksikko Paul Pogba ja N’Golo Kante jäivät kumpikin pois turnauksesta loukkaantumisten takia.

Kysymysmerkit ovat vaihtuneet huutomerkeiksi matkalla kohti finaalia. Real Madridia edustava 22-vuotias Aurélien Tchouaméni on näyttänyt, miksi superseura osti hänet viime kesänä arviolta 80 miljoonan euron siirtosummalla Monacosta.

Keskikentän oikeajalkainen peluri on täyttänyt Pogban suuret saappaat. Hyökkäysvoittoinen pelaaja väläytti maalintekokykyäänkin iskemällä maalin puolivälierässä Englantia vastaan.

Youssouf Fofana nousi avaukseen välierässä Marokkoa vastaan.

Youssouf Fofana: Monacon 23-vuotias keskikenttäpelaaja on isompien seurojen kiinnostuksen kohteena. Youssouf Fofana sai kisoissa alkuvaiheessa maltillisesti vastuuta vaihtopenkiltä, mutta Adrien Rabiotin sairastuminen nosti hänet avaukseen välierässä Marokkoa vastaan.

Fofana esiintyi tasapainoisesti ja näytti jälleen todeksi Ranskan pelaajapoolin uskomattoman laajuuden. Jos A-, B- ja C-vaihtoehto ovat sivussa, D-vaihtoehto on edelleen huippuluokkaa.

Ranskaa on vaivannut finaalin alla viheliäinen kamelivirus. Jos pelaajia on sairauden takia sivussa, se on takaisku, mutta Fofanan esimerkki osoittaa, ettei se välttämättä tee mestaruuden kannalta ratkaisevaa eroa.