Yle Urheilun johdon mukaan Erkka V. Lehtolan avoin Argentiina-fanitus ja Diego Maradonan jumalointi eivät ole esteitä MM-finaalin objektiiviseen arviointiin.

Jalkapallon MM-kisat huipentuvat sunnuntaina, kun jo kisojen alla ennakkosuosikeiksi katsotut Argentiina ja Ranska ratkaisevat maailmanmestaruuden kohtalon. Suomessa ottelun televisioi Yle.

Sen käyttämistä asiantuntijoista on kisojen aikana herättänyt huomiota kokeneimman pään osaaja, jalkapallovalmentaja Erkka V. Lehtola.

Pelin analysoijana arvostettu Lehtola on mitä ilmeisimmin Suomen tunnetuin Argentiinan maajoukkueen fani ja edesmenneen suurpelaajan Diego Maradonan jumaloija. Hän ei ole asiaa myöskään millään tavalla peitellyt.

Kun Argentiina MM-kisojensa avausottelussa hävisi sensaatiomaisesti Saudi-Arabialle 1–2, Lehtolan olemus studiossa kertoi, että kokemus oli ollut hänelle raskas. Kun joukkue varmisti Kroatiaa vastaan välierissä finaalipaikan suvereenilla 3–0-voitolla, nähtiin studiossa Lehtolan tunneskaalan toinen ääripää.

Lionel Messi on kertonut sunnuntain MM-finaalin olevan hänelle viimeinen tällä tasolla. Miehelle kertyy MM-kisaotteluita ennätykselliset 27.

Osa Yle Urheilun MM-katsojista onkin kyseenalaistanut Lehtolan objektiivisuuden nimenomaan Argentiinan pelatessa.

Sunnuntaina studiossa loppuottelua analysoivat A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Juho Rantala ja Suomen poikamaajoukkueita valmentava Erkka V. Lehtola.

Ottelun selostaa Matti Härkönen, jonka vierellä istuu Yle Urheilun asiantuntijoista Antti Pohja.

Yle Urheilun päällikön Joose Palosen mukaan Lehtolan läsnäolo studiossa kestää kaiken tarkastelun.

”Asiantuntijan rooli on toinen kuin juontajan, jolta odotetaan journalistista otetta. Tunteet kuuluvat urheiluun, emmekä ole kieltäneet asiantuntijoiltamme niiden avointakaan osoittamista.”

Palonen painottaa, että asiantuntijan tulee toki koko ajan selviytyä päätehtävästään eli pelin analysoinnista selkeällä suomen kielellä.

Erkka V. Lehtolan vierellä istuu studiossa A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, jonka Rive-lempinimi on peruja brassilegenda Rivelinolta.

Yle Urheilun päällikön mukaan Lehtolan saama kritiikki on kohtuutonta siitä näkökulmasta, ettei hän missään nimessä ole ensimmäinen avoimesti jotakin joukkuetta tai pelaajaa fanittava asiantuntija.

”Useilla asiantuntijoilla on sympatioita eri suuntiin. On avointa ja läpinäkyvää, että he ovat niistä lähetyksissä kertoneet. Esimerkiksi Markku Kanerva on kertonut vuosikymmenien takaisista sympatioistaan Brasiliaa kohtaan.”

Lehtolan panoksesta loppuottelun ennakko-, tauko- ja jälkianalyyseissä Palonen ei ole huolissaan:

”Hän pystyy varmasti arvioimaan Argentiinan pelin vahvuudet ja heikkoudet ammattimaisesti.”