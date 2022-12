Zlatko Dalić ei arvostanut erotuomarin ratkaisua, jonka seurauksena Argentiina siirtyi johtoon.

Jalkapallon MM-välierä Argentiinan ja Kroatian välillä sai ratkaisevan käänteen reilun puolen tunnin pelin jälkeen, kun Daniele Orsato vihelsi pilliinsä.

Argentiinan Julian Álvarez karkasi pitkän pystysyötön jälkeen läpiajoon, sijoitti pallon oikealla jalallaan ohi maalivahti Dominik Livakovićin ja joutui tämän kaatamaksi.

Livaković oli tullut peittämään laukausta ja oli käytännössä paikallaan kun maalia kohti juossut Álvarez törmäsi hänen oikeaan reiteensä.

Italialaistuomari näytti rangaistuspilkkua, ja Lionel Messi upotti pallon voimalla lähes Kroatian maalin kattoon. Voittomaaliksi jäänyt 1–0-osuma syntyi 34. minuutilla.

”Jos olen rehellinen, se oli hieman liian halpa ja helppo [tuomio]”, Kroatian valmentaja Zlatko Dalić kertoi ottelun jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Maalivahtimme teki mitä teki, ja uudet säännöt ovat tällaiset. Tämä maali vei ottelun eri suuntaan.”

Tästä tilanteesta tullutta rangaistuspotkua ei Kroatian päävalmentaja ymmärtänyt.

Hyökkääjä ja maalivahti osuivat toisiinsa.

Sen seurauksena Álvarez kaatui. Kritiikkiä vihellykseen liittyen tuli siitä, kuinka Kroatian maalivahti Livakovic olisi voinut estää osuman.

Álvarez rymisteli Argentiinan toisen maalin vain viisi minuuttia myöhemmin ja sijoitti loppuluvut toisen puoliajan puolivälissä Messin upean esityön jälkeen.

”Onnittelen Argentiinaa voitosta. Meidän täytyy koota itsemme ja nostaa päämme ylös. En voi syyttää poikia mistään. Taistelemme nyt kolmannesta sijasta”, Dalić sanoi.

Kroatian päävalmentaja Zlatko Dalić (keskellä) piti Argentiina-välierän rangaistuspotkutuomiota halpana ja helppona. Dalić kiittää vaihtoon tullutta Luka Modrićia (vasemmalla).

Valmentaja lisäsi pelaajiensa antaneen kaikkensa koko turnauksen ajan. Sunnuntainen pronssiottelu on todennäköisesti viimeinen MM-kisapeli monelle maan legendalle.

Luka Modrić on 37-vuotias, Ivan Perišić ja Dejan Lovren 33-vuotiaita. He kaikki olivat Kroatian avauskokoonpanossa 2018, kun maa hävisi MM-finaalissa Ranskalle.

”Ehkä nämä kisat ovat viimeiset parille tämän sukupolven edustajalle. Meidän on katsottava vuoden 2026 kisoja kohti”, Dalić sanoi.

Hänen oma pestinsä kestää EM-kisoihin 2024 saakka.

”Uskon tämän sukupolven päättävän uransa siellä. Tämä on erinomainen sukupolvi, joka on päässyt kahdesti peräkkäin MM-välieriin. Olisi ollut erinomaista, jos he olisivat kruunanneet nyt uransa pokaalilla.”