Marokko on yhdistelmä Marokossa ja muualla syntyneitä pelaajia. Puolivälierän maalin tehnyt Youssef En-Nesyri (oikealla) on syntynyt Marokossa, maalia vieressä juhliva Achraf Hakimi Espanjassa.

Marokon menestysjoukkueen tausta on monimuotoinen, sillä puolet jalkapallon MM-välieriin edenneestä joukkueesta on syntynyt muualla kuin Marokossa. ”Olen itsekin syntynyt Ranskassa, mutta kukaan ei voi viedä sydäntäni kotimaaltani”, menestyksen luonut päävalmentaja Walid Regragui kertoo.

Youssef En-Nesyri pomppaa ilmaan ja ylettää palloon juuri ennen Portugalin maalivahtia Diogo Costaa. Pallo osuu En-Nesyriä päähän ja menee maaliin.

Marokko voittaa jalkapallon MM-kisojen puolivälierän 1–0 ja etenee ensimmäisenä Afrikan maana välieriin. Tuomarin loppuvihellyksestä alkavat suuret juhlat.

Marokon päävalmentaja Walid Regragui oli juhlittu sankari Portugali-voiton jälkeen.

Aikahyppy joulukuuhun 1928. Silloin Marokon jalkapallomaajoukkue pelaa historian ensimmäinen ottelunsa. Marokon joukkue kohtaa Ranskan B-maajoukkueen, jolle se häviää 1–2.

94 vuotta myöhemmin Marokko kohtaa jälleen Ranskan. Nyt tosin MM-välierässä, joka on maan historian merkityksellisin yksittäinen ottelu. Keskiviikkona kohtaavat kaksi maata, joiden historia kietoutuu tiivisti yhteen.

Marokko kohtaa entisen siirtomaaisäntänsä. Pohjois-Afrikan maa oli Ranskan siirtomaa vuosina 1912–1956, ja pieni osa Marokkoa oli Espanjan vallan alla. Marokko itsenäistyi vuonna 1956.

Lisäksi Ranskassa asuu yli miljoona marokkolaista. Marokon maajoukkue onkin kiinnostava yhdistelmä diasporassa eläviä ja Marokossa kasvaneita pelaajia, joista koottu joukkue rikkoo lasikattoja MM-nurmella.

Tausta Marokko MM-kisoissa Marokko on kuudetta kertaa jalkapallon miesten MM-kisoissa. Aiemmin paras saavutus on vuoden 1986 neljännesvälieräpaikka. Neljä vuotta sitten Venäjällä matka tyssäsi alkulohkoon. Vuoden 2022 MM-kisoissa voittanut Portugalin, Espanjan, Belgian ja Kanadan, pelasi Kroatian kanssa tasan. Maaliero 5–1, ainoa päästetty oli oma maali. Kohtaa välierässä Ranskan. Aiemmin Kamerun 1990, Senegal 2002 ja Ghana 2010 olivat edenneet Afrikasta MM-puolivälieriin.

Yhdistelmä maailmalta

Marokon vuoden 2022 joukkue on historiallinen monella tapaa. Joukkueen 26 pelaajasta peräti 14 on syntynyt muualla kuin Marokossa. Se on MM-kisahistorian ennätys.

Maajoukkueen pelaajia on syntynyt kaikkiaan seitsemässä maassa: Marokossa, Kanadassa, Espanjassa, Ranskassa, Belgiassa, Italiassa ja Hollannissa.

Suurimmista tähdistä laitapuolustaja Achraf Hakimi on syntynyt Espanjassa ja hyökkääjä Hakim Ziyech Hollannissa. Hän pelasi Hollannin paidassa nuorten maaotteluita, mutta valitsi Marokon aikuistasolla.

Hänen valintaansa ihmeteltiin Hollannissa. Hollantilaislegenda Marco van Basten kutsui Ziyechin valintaa ”tyhmäksi”.

Hakim Ziyech juhli Marokon lipun kanssa Espanja-voittoa neljännesvälierissä.

Hakimi ja Ziyech ovat perustelleet päätöstä edustaa vanhempiensa kotimaata tunnesiteellä perheeseensä ja kulttuuriinsa.

”Se oli vain hänen näkökulmansa asiaan”, Ziyech kuittasi van Bastenille The Guardianin haastattelussa.

Hakimi kokeili Espanjan nuorisomaajoukkueessa ennen valintaansa.

”Olin La Rojan [Espanjan maajoukkueen lempinimi] kanssa muutaman päivän ja näin, että se ei ollut minua varten. En tuntenut olevani kotona”, Hakimi on kertonut Marcalle.

Muualla Muualla syntyneet Hollanti: Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Zakaria Aboukhal Belgia: Illias Chair, Selim Amallah, Bilal El Khannous, Anass Zaroury Ranska: Roman Saïss, Sofiane Boufal Espanja: Munir Mohamedi, Achraf Hakimi Kanada: Yassine Bounou Italia: Walid Cheddira

Achraf Hakimi on maailman parhaita laitapuolustajia ja pelaa seuratasolla ranskalaisessa PSG:ssä.

Tähdet mukaan

Marokkolaisia asuu maan rajojen ulkopuolella arviolta noin viisi miljoona. Marokon väkiluku on 37 miljoonaa. Marokkolaisen diasporan iso keskittymä on Euroopassa, Ranskassa asuu yli miljoona marokkolaista.

Myös maajoukkue on yhdistelmä Marokossa kasvaneita ja diasporassa olevia marokkolaisia.

Nykyinen päävalmentaja ja entinen Marokon maajoukkuepelaaja Walid Regragui on myös syntynyt muualla, Ranskassa. Hän puhui joukkueen yhtenäisyydestä neljännesvälierävoiton jälkeen.

”Tänään olemme näyttäneet, että jokainen marokkolainen on marokkolainen. Kun tulee maajoukkueeseen, pelaaja haluaa kuolla ja taistella. Olen itsekin syntynyt Ranskassa, mutta kukaan ei voi viedä sydäntäni kotimaaltani”, Regragui taustoitti The National Newsin mukaan.

47-vuotias Walid Regragui on muutamassa kuukaudessa saanut Marokon maajoukkueen loistavaan vireeseen.

Ennen kisoja päävalmentajalta oli kyselty, miksi joukkue ei ole koottu vain Marokossa kasvaneista pelaajista. Hän myöntää, että ennen MM-kisoja joukkueella oli ongelmia pelaajien kanssa, jotka eivät olleet syntyneet Marokossa.

Suuret tähdet, Chelsean Ziyech ja Bayern Münchenin Noussair Mazraoui, olivat jättäytyneet pois maajoukkueesta erimielisyyksien vuoksi aiemman päävalmentajan Vahid Halilhodžićin kanssa.

Hän sai kuitenkin potkut. Ohjat otti Regragui elokuussa 2022, muutama kuukausi ennen MM-kisoja.

Hänen tärkein tehtävänsä oli saada tähdet takaisin maajoukkueeseen ja yhdistää hajallaan ollut ryhmä. Regragui onnistui, ja tulokset nähdään nyt.

”Sanon pelaajille, että aina kun he tulevat maajoukkueeseen, he antavat sata prosenttia”, päävalmentaja kertoo.

Tulokset on ollut huikeita: Regragui hyppäsi kolme kuukautta ennen MM-avausta Marokon puikkoihin keskellä kriisiä, joka oli johtanut entisen valmentajan potkuihin. Nyt joukkue on neljän joukossa, voittanut Portugalin, Espanjan ja Belgian eikä ole hävinnyt vielä kertaakaan.

Regragui on nostanut maajoukkueen moninaisuuden eduksi.

”Hyvä asia Saksasta, Italiasta, Ranskasta, Hollannista ja Belgiasta tulevilla pelaajilla on se, että joka maalla on oma jalkapallokulttuurinsa ja olemme luoneet siitä yhdistelmän, johon olen hyvin tyytyväinen.”

Marokon maalivahti Yassine Bounou syntyi Kanadassa, mutta muutti perheensä kanssa nuorena Marokkoon, jossa hänen vanhempansa olivat syntyneet.

Ziyechiin kulminoituu paljon Marokon maajoukkueessa. Ulkomailla jalkapallo-oppinsa saaneen taiturin välit olivat menneet poikki entisen valmentajan kanssa ja hän oli jo ehtinyt päättää maajoukkueuransa.

Uuden valmentajan saapuminen muutti mielen ja nyt hän loistaa joukkueen pelin moottorina. Kun alkulohkossa oli kaatunut Belgia, marokkolaistähti ei voinut peitellä tyytyväisyyttään Fifan haastatteluvideolla.

”Tiedämme laatumme ja että olemme vahva joukkue. Olemme aina uskoneet itseemme.”

Etsintä käynnissä

Koska marokkolaisia on paljon muualla, maa tutkii mahdollisia pelaajia, jotka voisivat edustaa Marokkoa maajoukkuetasolla.

Pelaajia voidaan kutsua maajoukkueen mukaan, jos hänen tiedetään olevan edustuskelpoinen.

”Kun pelaajat alkavat pelata aikuisten tasolla, Marokossa tiedetään heidän tilanteensa”, afrikkalaisen jalkapallon asiantuntija Salim Masoud Said kertoo ABC:lle.

Välierässä Ranskan paidassa pelaavalla Matteo Guendouzilla on marokkolaiset juuret. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta edustaa Marokkoa, mutta hän valitsi Ranskan.

Matteo Guendouzi edustaa Ranskaa, mutta voisi pelata myös Marokon riveissä sukujuuriensa myötä.

Suomea nuorten maajoukkueessa ja aikuisten harjoitusmaaotteluissa edustanut Jasin Assehnoun jäi pois Huuhkajista, koska halusi katsoa mahdollisuutensa päästä Marokon maajoukkueeseen.

Marokon menestys voi jatkossa vaikuttaa, että yhä useampi diasporassa elävä valitsee edustusmaakseen juuri Marokon.

”Marokon menestyksestä mielenkiintoista tekee se, että mahdollisesti seuraava marokkolaistaustainen tähti Ranskassa tai Espanjassa voi valitakin Marokon”, Said pohtii menestyksen merkitystä.

Ranska-välierä on erityinen Marokon Romain Saïssille. Ranskassa syntyneen Saïssin isä on marokkolainen ja äiti ranskalainen. Pojasta kasvoi Marokon maajoukkuekapteeni.

”Meillä on unelma. Unelmointi on ilmaista, joten voimme unelmoida. Mutta lopulta itse tekeminen on eri asia. Tiedän, että teimme historiaa, mutta haluamme jatka sen tekemistä”, Saïss kertoo.

Välierä Ranska–Marokko keskiviikkona kello 21. Yle näyttää ottelun.