Siirtotyöläinen kuoli Qatarissa – MM-kisojen pomo: "Kuolema on luonnollinen osa elämää”

MM-kisojen toimitusjohtaja Nasser Al Khater ei ollut mielissään, kun Reutersin toimittaja otti asian esille.

Arvostettu urheilusivusto The Athletic kertoi keskiviikkona, että Saudi-Arabian jalkapallomaajoukkueen tukikohtana MM-turnauksessa toimineessa Sealine Beach -huvilakylässä kuoli siirtotyöntekijä lohkopelien aikana.

Sivuston tietojen mukaan vainaja oli hieman yli 40-vuotias filippiiniläinen mies.

Lue lisää: The Athletic: Siirto­työntekijä kuoli lohkovaiheen aikana korjaus­töissä Saudi-Arabian leiri­paikassa

Uutistoimisto Reutersin toimittaja otti asian esille haastatellessaan MM-kisojen toimitusjohtajaa Nasser Al Khateria.

"Kuolema on luonnollinen osa elämää, kuolee sitten töissä tai nukkuessaan. Työntekijä kuoli – osanottomme hänen perheelleen – mutta on outoa, että haluat keskittyä tähän ensimmäisenä kysymyksenäsi”, Al Khater sanoi toimittajalle.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC julkaisi haastattelun uutisissaan. BBC:n palkittu urheilutoimittaja Dan Roan julkaisi videon haastattelusta Twitter-tilillään.

Al Khater hämmästelee heti haastattelun aluksi, miksi toimittaja haluaa tivata häneltä tällaista asiaa.

"Todella onnistuneet MM-kisat ovat täydessä käynnissä ja tämä on asia, josta haluat puhua juuri nyt?” toimitusjohtaja kivahtaa.

Al Khater linjasi The Athleticin mukaan haastattelussa myöhemmin, että työläisten kuolemat ovat olleet iso puheenaihe kisojen aikana, vaikka mikään aiheesta kerrottu asia ei pidä alkuunkaan paikkaansa.

Samalla hän harmittelee, että Qatar joutuu jatkuvasti kohtaamaan tällaista negatiivisuutta kisojen ympärillä.

"Olemme vähän pettyneitä, että toimittajat ovat kärjistäneet tätä väärää tietoa. Ja rehellisesti sanoen, mielestäni monen toimittajan pitäisi kysyä itseltään ja reflektoida, miksi he ovat yrittäneet paukuttaa tätä samaa aihetta niin kauan”, Al Khater sanoo.

Siirtotyöläisten kuolemat ovat olleet iso puheenaihe MM-kisojen ympärillä. The Guardianin mukaan jo noin vuosi sitten Qatarissa oli kuollut 6 500 siirtotyöntekijää siitä hetkestä lähtien, kun kisat myönnettiin maahan.

Qatarin viranomaisten näkemys poikkeaa The Guardianin tiedosta. Heidän mukaansa siirtotyöläisiä on kuollut 37 ja työperäisiä kuolemia on kolme kappaletta.