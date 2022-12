”Portugali on isojen unelmien maa”, sanoo Ilveksen kasvatti Diogo Tomas.

Cristiano Ronaldo näytti Portugalin joukkueen harjoituksissa perjantaina, että jalka nousee yhä. Myös Pepe (oik.) oli mukana valmistautumassa puolivälierään. ”Ronaldolla on vieläkin sairaanmoinen nälkä todistaa ihan kaikille, että hän on maailman paras pelaaja”, Diogo Tomas sanoo.

Kun Portugalin puolivälierä MM-jalkapallossa alkaa, Diogo Tomasin perheessä nousee jännitys huippuunsa. Isä kiskaisee Portugalin maajoukkuepaidan päälleen ja ottanee jälleen puhelimellaan videoyhteyden veljeensä Lissaboniin.

Popcornit kiertävät kisakatsomossa. Nämä ovat Tomasten huippuhetkiä jalkapallossa Diogon omien ottelujen lisäksi luonnollisesti.

Diogo Tomas on Tampereella ja Ilveksessä kasvanut jalkapalloilija, jonka isä on Portugalista kotoisin. Tomas käy isänsä mailla usein ja puhuu kieltä sujuvasti.

Siksi Portugalin arvokisaottelut eivät ole pelejä muiden joukossa, vaan ne ovat sydämenasia.

Vuonna 2004 Tomasin perheessä oltiin tulisilla hiilillä. EM-kisat järjestettiin Portugalissa, ja järjestäjämaa eteni loppuotteluun asti. Tomas alkaa luetella joukkueen legendaarisia nimiä: Luis Figo, Rui Costa, Deco ja kumppanit jättivät pysyvän jäljen tuolloin seitsemää ikävuotta lähestyneeseen Tomasiin. Muutama vuosi myöhemmin Pepe teki debyyttinsä maajoukkueessa.

”Mietin, että hitto mikä jätkä. Tuli aina täysillä päälle. Pepen taistelutahto ja pelottomuus mennä tilanteisiin ja pelata peliä pelin sisällä on kaunista katsottavaa”, sanoo Tomas, joka on saman pelipaikan edustaja eli toppari.

Diogo Tomas Ilveksen harjoituksissa syyskuussa 2020.

Portugalin unelma kotikisojen mestaruudesta mureni finaalissa, jossa Kreikka vei sensaatiomaisesti kultaa. Portugalista on kuitenkin tullut 2000-luvun kestomenestyjä, vaikka ei ole asukasluvultaan Ruotsia suurempi valtio. Ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan arvokisavoiton se sai vuoden 2016 EM-kisoissa.

”Portugali on isojen unelmien maa. Se on pieni maa, mutta pystyy urheilun ja varsinkin jalkapallon kautta tekemään urotekoja”, Tomas sanoo ja muistelee Porton Mestarien liigan voittoa 2004.

”Portugalissa on vankkumaton usko siihen, että se voi saavuttaa suuria. Yhteisöllisyys on siellä vahvaa.”

Portugali kohtaa puolivälierässä Marokon ja on selkeä suosikki etenemään välieriin. Diogo Tomas on ollut joukkueen esityksistä innoissaan. Varsinkin vakuuttava 6–1-voitto Sveitsistä neljännesvälierissä sykähdytti.

”Siellä on tosi hyviä nuoria kavereita, mutta myös kokemusta. Valmentaja sitten pitää huolen, että joukkue pysyy yhtenäisenä.”

Valmentaja Fernando Santos on varmasti saanut yhteishengen eteen paiskia, ainakin otsikoiden perusteella. Ylivertaisen ykköstähden Cristiano Ronaldon teot ja puheet ovat jälleen nousseet tikunnokkaan.

”On ollut harmia lukea, miten mediassa on kirjoitettu kaikenlaista. Ronaldo elää ja hengittää jalkapalloa ja on niin intohimoinen tuosta jutusta. Totta kai hän on välillä itsekäskin. Se kuuluu jalkapalloon, jossa on niin paljon ristiriitaisuuksia.”

Ronaldoa voi pitää kaikkein aikojen parhaana portugalilaispelaajana, mutta hän ei suinkaan ole maan ainoa legenda. Eusébio oli 1960- ja 70-lukujen suurnimi, joka nosti Portugalin huipulle ja MM-pronssille 1966. Portugali ei ollut sitä ennen edes selvinnyt MM- tai EM-kisojen lopputurnaukseen.

”Hän on ikoni. Hänestä on kuva, että hän on ihmistä suurempi. Ronaldo on vielä tässä hetkessä. Hän on erilainen, supertähti.”

Ronaldo oli myös Diogo Tomasin suuri idoli. Kerran, kun Tomas oli lapsi, Albufeiran kaduilla alkoi liikkua huhua, että Ronaldo olisi paikkakunnalla. Tomas etsi isänsä kanssa Ronaldon asunnon ja odotti aidan vieressä tuntikaupalla, että näkisi vilauksen tähtipelaajasta tai saisi jopa nimmarin tai kuvan.

”Hän on valtava persoona.”

Portugali kohtaa lauantaina puolivälierässä Marokon kello 17