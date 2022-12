Miesten jalkapallon MM-kisoissa on vuorossa kaksi välipäivää.

Aamulehti

Qatarissa jalkapallon miesten MM-kisojen ensimmäinen pudotuspelivaihe saatiin pakettiin myöhään tiistai-iltana. Turnaus jatkuu perjantaina puolivälierillä.

Tässä tuleva ohjelma:

Perjantaina 9.12.

Kello 17 Kroatia–Brasilia, Yle näyttää

Kello 21 Hollanti–Argentiina, MTV3 ja C More näyttävät

Lauantaina 10.12.

Kello 17 Marokko–Portugali, Yle näyttää

Kello 21 Englanti–Ranska, MTV3 ja C More näyttävät

Välierät pelataan tiistaina ja keskiviikkona kello 21. Ensimmäisen välierän näyttävät MTV3 ja C More. Jälkimmäisen lähettää Yle.

MM-pronssiottelu on ohjelmassa lauantaina 17.12. kello 17. Pelin näyttävät MTV3 ja C More. Finaali on vuorossa seuraavana päivänä kello 17. Loppuottelun näyttää Yle.