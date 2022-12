Japanin MM-matka tyssäsi jälleen kerran neljännesvälieriin, kun Kroatian maalivahti nousi muuriksi maalin eteen.

Japanin hieno MM-turnaus päättyi kyyneliin. Neljästi Japanin MM-turnaus on päättynyt neljännesvälierissä, mutta tällä kertaa se oli lähempänä historiallista ensimmäistä puolivälieräpaikkaansa kuin aiemmin. Se pakotti neljännesvälieräottelun Kroatiaa vastaan ensin jatko-otteluun ja lopulta rangaistuspotkuille.

”Olemme antaneet kaikkemme turnauksessa ja saaneet loistavia tuloksia Espanjaa ja Saksaa vastaan. Tämä ottaa koville, mutta olen ylpeä siitä, mitä olemme tehneet. Ja olen nauttinut turnauksesta”, Japanin kapteeni Maya Yoshida sanoi kyyneleet silmissään BeIn Sports -kanavalla ottelun jälkeen.

Kroatian kokemus rangaistuspotkuista osoittautui kullanarvoiseksi maratonottelun lopussa. Neljä vuotta sitten Kroatian maalivahti Dominik Livaković, 27, katsoi varamaalivahtina, kun Kroatia voitti rangaistuspotkukisat Tanskaa ja Venäjää vastaan. Oppia oli karttunut matkan varrella, ja Qatarin MM-kisoissa oli hänen vuoronsa nousta sankariksi.

Ennen MM-turnausta Dinamo Zagrebin maalivahti Livaković ei ollut torjunut yhtään rangaistuslaukausta Kroatian miesten maajoukkueessa. Hän oli ammattilaisuransa aikana torjunut aiemmin 14 rangaistuspotkua ja päästänyt 40.

Livaković aloitti rangaistuspotkukisan torjumalla AS Monacoa seurajoukkueessa edustavan Takumi Minaminon heikon yrityksen. Heti seuraavassa laukojaparissa Livaković nollasi Japanin 34-vuotiaan kapteeni Maya Yoshidan yrityksen ja neljännessä parissa Kaoro Mitoman yrityksen.

Sen jälkeen Mario Pašalić laukoi sisään ja Kroatia oli varmistanut paikkansa puolivälierissä.

Livakovićista tuli Optan mukaan MM-historian kolmas maalivahti, joka on torjunut samassa rangaistuspotkukisassa kolme rankkaria. Aiemmin samaan olivat yltäneet Portugalin Ricardo vuonna 2006 ja Kroatian ykkösmaalivahti Danijel Subašić vuoden 2018 MM-turnauksessa.

Puolustaja Dejan Lovren johdatti Kroatian joukkueen juhlimaan puolivälieräpaikkaa.

Varsinaisella peliajalla ottelu muodostui uuvuttavaksi ja tasaiseksi trilleriksi. Japani yritti iskeä nopeasti vastaan riistojen jälkeen, ja Kroatia yritti puolestaan hyödyntää pituusylivoimaansa pommittamalla keskityksiä Japanin rangaistusalueelle.

Avausjaksolla maalintekoyrityksen menivät tasan 33–33, mutta Japani oli yhden onnistumisen verran parempi. 43. minuutilla lyhyen kulman jälkitilanteesta Daizen Maeda pääsi tökkäämään Japanin johtoon.

Avausjaksolla kaksikymmentä kertaa palloa maalin eteen keskittänyt Kroatia jatkoi pitkälti samalla aseella toisella jaksolla.

55. minuutilla Ivan Perišić nousi maajoukkueuransa 33. maalilla jakamaan Mario Mandžukićin kanssa Kroatian kautta aikain maalintekijöiden tilastossa toista sijaa. Dejan Lovren antoi keskityksen maalin eteen, ja Perišić puski pallon maaliin.

Japanin maalivahti Shuichi Gonda (vas.) ei peitellyt pettymystään ottleun jälkeen. Varamaalivahti Eiji Kawashima lohdutti joukkuekaveriaan.

Japani pääsi ensimmäistä kertaa MM-kisoihin vuonna 1998, ja sen jälkeen se on ollut kaikissa kisoissa. Kolmesti kisamatka on tyssännyt lohkopeleihin, ja neljästi Japani on pudonnut neljännesvälierissä.

Edellisten MM-kisojen hopeajoukkue Kroatia jatkaa jälleen pudotuspeleissä, vaikka se ei ole ollut kisojen vakuuttavimpien tai parhaimpien joukkueiden joukossa toistaiseksi. Rutiinia sillä on riittävästi.