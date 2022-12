Joukkuekaveri ennustaa, että Jude Bellinghamista on kehittymässä maailman paras keskikenttäpelaaja.

Yksi jalkapallon MM-turnauksen nuorimmista pelaajista nousi avainrooliin, kun Englanti kukisti sunnuntaina Senegalin 3–0 ja eteni puolivälieriin Ranskaa vastaan.

Englannin kaksi ensimmäistä maalia pohjusti hienoilla yksilösuorituksilla 19-vuotias keskikenttäpelaaja Jude Bellingham, joka ottelun jälkeen keräsi laajaa suitsutusta.

Bellingham antoi syötön Englannin avausmaaliin, jonka viimeisteli Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson.

Se oli tilastopalvelu Optan mukaan sitten vuoden 1966 ensimmäinen alle 20-vuotiaan pelaajan antama maalisyöttö MM-kisojen pudotuspelivaiheessa.

Bellingham on yllättänyt jopa Englannin päävalmentajan Gareth Southgaten, joka toki tiesi nuorukaisen valtavan potentiaalin valitessaan hänet MM-joukkueeseen.

”Emme olisi pystyneet ennustamaan, miten nopeasti Bellingham voisi kehittyä. Viiden viime kuukauden aikana hän on noussut uudelle tasolle”, Southgate sanoi Reutersin mukaan Borussia Dortmundin pelaajasta.

Englannin toiseen maaliin Bellingham teki keskikentän näyttävän pallonriiston jälkeen esityön syöttämällä vasemmalle Phil Fodenille, joka jatkoi kapteeni Harry Kanelle maaliin johtaneen syötön.

Foden, 22, ennustaa, että Bellinghamista on kehittymässä maailman paras keskikenttäpelaaja.

”En halua kehua häntä liikaa, koska hän on vielä nuori, mutta hän on yksi lahjakkaimmista pelaajista, jonka olen nähnyt. Hänellä ei ole pelaajana heikkouksia”, Foden sanoi.

Kane kehui Bellinghamia fantastiseksi pelaajaksi.

”Hän tekee kaiken hyvin. Pidän Judesta paljon. Hän on hyvä tyyppi, kypsä ikäisekseen, ja hänellä on mahtavat johtajaominaisuudet”, Kane sanoi The New York Timesin mukaan.

Yksi Bellinghamin ylistäjistä oli Englannin maajoukkueen entinen puolustaja Rio Ferdinand.

”Jude Bellingham ei ole 19-vuotias. Haluan nähdä syntymätodistuksen”, Ferdinand velmuili Twitterissä.