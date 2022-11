Näin moni suomalainen on katsonut MM-kisoja – Venäjän turnaus kiinnosti enemmän

HS vertaili ensimmäisten täysien kisaviikkojen katsojalukuja Qatarin ja Venäjän kisoista. Kiinnostavin peli on tämän vuoden kisoista, mutta sen takana luvut ovat jääneet neljän vuoden takaisista.

Suosituimmat jalkapallon MM-kisojen pelit eivät ole yltäneet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta samoihin lukemiin kuin Venäjän kisoissa pelatut ottelut neljä vuotta sitten.

HS vertaili ensimmäisten kokonaisten kisaviikkojen katsojamääriä Qatarin ja Venäjän MM-kisoissa. Finnpanel julkaisi Qatarin kisojen luvut maanantaina ja toimitti HS:n käyttöön vuoden 2018 viikon 25 tv:n kisalähetysten katsojamäärät.

Lue lisää: Lempääläläinen Tarmo Lyytikäinen kertoo, miksi hän boikotoi Qatarin MM-kisoja: ”ajatus saisi minut raivon partaalle”

Espanjan ja Saksan ottelun keskikatsojamäärä viime sunnuntaina oli 617 000 katsojaa. Määrä on hieman suurempi kuin vuoden 2018 tilastokärki. Ruotsin ja Saksan peli keräsi silloin 612 000 katsojaa.

Sen jälkeen luvut kertovat siitä, että Venäjällä pelatut kisat vetivät enemmän katsojia kiinnostavimpien pelien osalta.

Viime viikon listalla yksikään muu ottelu ei yllä yli puolen miljoonan keskikatsojamäärään. Venäjän kisoissa puolen miljoonan rajan ylitti viisi muutakin peliä kuin listan ykkösmatsi.

Pudotusta on ollut pyöreästi satatuhatta katsojaa. Tämän vuoden listalla viisi seuraavaksi seuratuinta peliä ylittävät nekin 430 000 katsojan rajan.

Joka tapauksessa MM-kisat ovat ottaneet tälläkin kertaa paikkansa katsotuimman tv-viihteen joukossa. Viikon sadan katsotuimman ottelun listalla on 12 MM-kisaottelua.

Myös tavoittavuudessa on ollut eroja Venäjän kisojen suuntaan. Neljä vuotta sitten miljoonatavoittavuuteen ylsi kymmenen eri ottelua ja suurimmillaan tavoittavuus nousi yli 1,3 miljoonaan. Tänä vuonna miljoonan raja on ylitetty TOP100-listalle yltäneiden lähetysten osalta neljästi ja suurimmillaan lukema on ollut vajaat 1,1 miljoonaa.

Tavoittavuudella tarkoitetaan niiden ihmisten määrää, jotka katsovat ohjelmaa yhtäjaksoisesti vähintään kolmen minuutin ajan.

MM-kisojen ensimmäinen kokonainen kisaviikko osuu kohtaan, jossa turnauksessa pelataan ensimmäisiä ja toisia otteluita. Koska Qatarin MM-kisat pelataan poikkeukselliseen aikaan ja kisa-aikaa on totuttua vähemmän, eivät viikot muilta osin ole järin identtisiä.

Venäjän kisojen ensimmäinen kokonainen viikko alkoi vasta viidennestä pelipäivästä, kun kisoille oli käytettävänä muutama pelipäivä enemmän. Kisojen avauspeli pelattiin jo torstaina, kun Qatarissa avattiin sunnuntaina yhdellä ottelulla.

Vertailujaksoon osui vuonna 2018 myös juhannuksen juhlinta.

Venäjän kisojen väljempi aikataulu tarkoittaa myös sitä, että katsotuimmat pelit valikoitiin pienemmästä valikoimasta. Venäjällä pelattiin ensimmäisellä kokonaisella kisaviikolla 21 ottelua, Qatarissa 28.

Katsojaluvuista näkee molempina vuosina selvästi myös kellonajan vaikutuksen katsojamääriin. TV2:n viisi katsotuinta lähetystä on ollut kello 21 alkavia pelejä. Kello 12 alkavia pelejä listoilla ei sen sijaan näy.

Sitä luvuista ei pysty päättelemään, missä määrin lukujen lievä lasku johtuu kisojen ajankohdasta ja missä määrin kisojen boikotoinneista.