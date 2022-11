Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa maailmanlaajuisen huomion kohteeksi nousseet kapteeninnauhat ovat osa urheiluprotestien pitkää historiaa.

Qatarin MM-turnauksessa on nähty lukuisia urheilijoiden tekemiä protesteja, vaikka kisat ovat vasta alussa.

On ollut tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustava kapteenien One Love -nauhat, käsi suun edessä poseeraavat Saksan pelaajat sekä kansallishymninsä laulamisesta kieltäytyneet iranilaispelaajat.

Urheilijoiden protesteilla on jo vuosisadan perinne.

Näistä ikonisin nähtiin Méxicossa 1968, kun yhdysvaltalaiset Tommie Smith ja John Carlos nousivat palkintopallille 200 metrin pikajuoksun olympiafinaalin jälkeen ilman kenkiä mustat sukat jaloissaan.

Kun Yhdysvaltain kansallislaulu alkoi soida, olympiavoittaja Smith nosti oikean kätensä ja pronssimitalisti Carlos vasemman kätensä ilmaan. Nyrkkiin puristettuja käsiä peitti musta hanska. Katseet oli painettu alas.

Protestillaan nuorukaiset vastustivat rotusortoa, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia. Australialainen hopeamitalisti Peter Norman tuki protestia Olympic Project for Human Rights -kangasmerkki rinnassaan.

Sanomalehti Chicago Tribune ajoittaa Yhdysvaltain merkittävimpien urheiluprotestien alun vuoteen 1959.

Tuolloin Minneapolis Lakersin tulokaspelaaja Elgin Baylor kieltäytyi pelaamasta Cincinnati Royalsia vastaan koripalloliiga NBA:ssa.

Baylor ja kaksi muuta mustaa pelaajaa eivät saaneet palvelua hotellista tai ruokaa ravintolasta. Baylor saavutti myöhemmin lajilegendan aseman ja kuuluu NBA:n merkittävimpiin pelaajiin.

”Olen ihminen enkä eläin, joka laitetaan häkkiin ja päästetään sieltä pois vain esityksissä. He eivät kohtele minua kuin eläintä”, Baylor perusteli protestiaan sanomalehti The Washington Postin mukaan.

John Carlos (vas.) ja Tommie Smith kuvattuna yleisurheilun MM-kisojen yhteydessä Yhdysvaltain Eugenessa kesällä 2022.

Protestien siemenet kylvettiin jalkapallon arvokisatasolla jo ensimmäisissä MM-kisoissa 1930. Uruguayn Montevideossa pelatusta turnauksesta haaveiltiin 32 maan karnevaalia, mutta mukana oli vain 13 maata.

Euroopasta kisoihin osallistui vain neljä maata. MM-kultaa voittanut Uruguay suivaantui tästä ja jätti protestina väliin Italiassa neljä vuotta myöhemmin pelatun turnauksen. Uruguay on yhä ainoa maailmanmestari, joka ei ole ollut seuraavissa kisoissa mukana puolustamassa titteliään.

Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan ja kansainvälisiin suhteisiin keskittyvä Council on Foreign Relations (CFR) listaa ensimmäiseksi modernin ajan urheiluprotestiksi irlantilaisen yleisurheilijan Peter O’Connorin toiminnan Ateenan välikisojen 1906 pituushypyn palkintojenjaossa.

O’Connor suivaantui siitä, että joutui kilpailemaan Irlannin värien sijaan Britannian lipun alla. Myös yhdysvaltalaistuomarin toiminta ja voiton päätyminen Yhdysvaltain Myer Prinsteinille sapettivat häntä.

Britannian lipun katselu oli liikaa hopealle jääneelle O’Connorille, joka kiipesi lipputankoon Irlannin tuolloin vielä vihreää lippua heiluttaen. Tankoa vartioi toinen Britanniaa edustanut irlantilainen Con Leahy.

O’Connor saavutti kisoissa kolmiloikan kultaa Leahyn jäädessä samassa kisassa kakkoseksi. Leahy puolestaan voitti korkeushypyn.

”Jotkut kutsuivat häntä antiloopiksi ja toiset kevään kuninkaaksi, mutta ennen kaikkea Peter O’Connor oli vallankumouksellinen”, The Guardianin urheilutoimittaja Sean Ingle kirjoitti brittilehteen.

Koripallolegenda Elgin Baylor on Yhdysvaltain ensimmäisiä merkittäviä urheiluprotestoijia. Kuva vuodelta 2014. Baylor kuoli 86-vuotiaana maaliskuussa 2021.

Historian merkittävimpien urheilijoiden joukkoon kuuluva raskaan sarjan nyrkkeilijä Muhammad Ali protestoi Vietnamin sotaa kieltäytymällä kutsunnoissaan asepalveluksesta vuonna 1967.

Islamiin kääntynyt Ali haki vapautusta uskonnollisiin syihin vedoten. Hakemus hylättiin, koska islamia pidettiin rasistisena ja poliittisena, kerrotaan Alan Goldsteinin kirjoittamassa elämäkerrassa Muhammad Ali – legendaarisen nyrkkeilijän tarina.

”Olen vapaa olemaan sellainen kuin haluan. Ei ketään voi tuomita rauhan tavoittelusta. Joka niin tekee, tuomitsee myös itse rauhan. Kukkokin kiekuu vain nähtyään valon. Minä näin valon, ja aloin kiekua”, Ali kertoi kirjan mukaan The Washington Star -lehdelle.

Olympiavoittaja ja 11-kertainen NBA-mestari Bill Russell muistetaan paitsi upeasta urastaan, myös vuoden 1961 protestista. Boston Celticsissä pelanneelle legendalle ja hänen pelikavereilleen kieltäydyttiin tarjoilemasta hotellin ravintolassa pelimatkalla Lexingtonissa. Syyksi kerrottiin heidän ihonvärinsä.

Russell ja muutama muu pelaaja kieltäytyivät pelaamasta ottelua St. Louis Hawksia vastaan ja saivat mukaansa protestiin myös Hawksin pelaajia. Bostoniin palattuaan Russell latasi elämään jääneet sanat.

”Neekerit taistelevat oikeuksistaan ja selviytymisestään muuttuvassa maailmassa. Seison näiden neekerien rinnalla”, itsekin tummaihoinen Russell kertoi medialle negroes-sanaa käyttäen.

Naisprotestoijien tienraivaaja oli tennistähti Billie Jean King. Hän uhkasi 1973 johtaa boikottia Yhdysvaltain avoimissa, mikäli naisten palkintorahoja ei saada samalle tasolle miesten kanssa. King voitti samana vuonna Bobby Riggsin Battle of the Sexes -ottelussa. Riggs oli voittanut aiemmin sekä Wimbledonin että US Openin.

Muhammad Ali protestoi Vietnamin sotaa kieltäytymällä asepalveluksesta vuonna 1967. Kuva samalta vuodelta floridalaiselta nyrkkeilysalilta. Ali kuoli 74-vuotiaana kesäkuussa 2016.

Nykypäivän urheilijat saavat kiittää ladunavaajia paljosta, mutta muutama rohkea yksilö on noussut massasta esiin myös viime vuosien aikana.

Riku Riski kieltäytyi joulukuussa 2018 jalkapallomaajoukkueen harjoitusleiristä Qatarissa ja nousi puheenaiheeksi maailmalla. Leiri järjestettiin tammikuussa 2019.

San Francisco 49ersin entinen pelinrakentaja Colin Kaepernick aloitti amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä polvistumiset Yhdysvaltain kansallislaulun aikana kaudella 2016 protestoidakseen rasismia vastaan.

Black Lives Matter -liike sai urheilijat polvistumaan kesästä 2020 alkaen. Muun muassa F1-kuskit Lewis Hamiltonin johdolla sekä Englannin Valioliigan jalkapalloilijat ottivat kantaa yhdenvertaisuuden puolesta.

Pelaajien henkilökohtaiset viestit eivät välity kotikatsomoihin Qatarin MM-kisojen aikana. Toisin oli Meksikossa 1986, kun brasilialaisikoni Sócrates esitteli joukon kantaaottavia hikinauhoja.

Tyylitaituri tuki maanjäristyksen runtelemaa kisaisäntää sanoillaan México sigue en pie – Meksiko on yhä pystyssä. Lisäksi Sócrates otti kantaa oikeudenmukaisuuden puolesta sekä terroria ja väkivaltaa vastaan. Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) palkitsisi viesteistä varoituksella Qatarissa nähdyn tulkinnan mukaan.

Koripallolegenda Bill Russell patsaansa paljastustilaisuudessa Bostonin kaupungintalon edustalla 2013. Russell kuoli 88-vuotiaana heinäkuussa 2022.

Samaa mieltä Fifa on itsensä kanssa siitä, että ihmisoikeuksia polkeva Qatar sopii kisaisännäksi siinä missä sotilasjuntan hallitsema Argentiinakin 1978.

”Argentiina oli viimein saanut MM-turnauksensa, ja se todella oli vain heidän turnauksensa – muut kansakunnat keskittyivät lähinnä protestoimaan Argentiinaa vastaan”, Jari Ekberg kirjoitti Vuoden urheilukirjaksi 2014 valitussa kirjassaan Kuin taivasta koskettaisi: jalkapallon MM-kisojen historia.

”Monet olivat sitä mieltä, että turnausta ei Argentiinassa olisi saanut järjestää. Fifa ei silti aikonut perääntyä. Hollantilaiset johtivat protestilaulujen kuoroa, mutta myös ranskalaiset olivat kärkkäitä.”

Myös Etelä-Amerikan tunnetuimpien kirjailijoiden joukkoon kuuluva uruguaylainen Eduardo Galeano nostaa hollantilaiset esiin kirjassaan Jalkapallo valossa ja varjossa. Hollanti kieltäytyi Argentiinalle hävityn finaalin jälkeen tervehtimästä diktatuurin johtajia.

Valtiotieteen tohtori, poliittisen historian tutkija ja Turun yliopiston professori Vesa Vares muistutti kirjassaan Pallon herruus: kuninkuuslajin valta ja lumo, kuinka tuhannet katosivat jälkiä jättämättä juntan terrorin seurauksena.

”Pidätysten, kidutusten ja murhien yksityiskohdat ovat puistattavia. Yksi likvidoimistapa oli lennättää uhrit helikopterissa merelle ja heittää heidät veteen elävinä.”

