Ghanan päävalmentajan Otto Addon mukaan Afrikan maiden mahdollisuudet päästä pitkälle kisoissa ovat rajalliset.

Ghanan päävalmentaja Otto Addo sanoi sunnuntaina, että Afrikan maiden mahdollisuudet edetä MM-kisoissa pitkälle ovat rajoitetut, kunnes Afrikka saa enemmän paikkoja turnaukseen.

Yksikään afrikkalainen joukkue ei ole edennyt puolivälieriä pidemmälle MM-kisoissa. Ghana oli yhden epäonnistuneen rangaistuspotkun päässä välieriin etenemisestä Etelä-Afrikan MM-kisoissa vuonna 2010.

Addon mukaan Afrikan 54 maata ansaitsisivat enemmän paikkoja MM-kisoihin.

”Koskaan ei ole ollut sellaista tilannetta, että kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus alussa. Ei koskaan [kansainvälinen jalkapalloliitto] Fifan historiassa”, Addo sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”On erittäin vaikeata päästä pitkälle, jos meillä on vain viisi paikkaa. Jos on 12 tai 14 paikkaa – en tiedä, kuinka monta eurooppalaiset saavat – todennäköisyys päästä pitkälle on paljon korkeampi.”

Qatarin MM-kisojen 32 maasta 13 tulee Euroopasta. Aasialla on kuusi edustajaa. Etelä-Amerikka ja Pohjois-Amerikka saavat kumpikin neljä maata kisoihin.

Senegal ja Marokko ovat toistaiseksi ainoat Afrikan maat, jotka ovat voittaneet ottelun Qatarin MM-kisoissa. Yksikään viidestä afrikkalaisjoukkueesta ei päässyt pudotuspeleihin Venäjän MM-kisoissa.

”Kaikilla on vielä jonkinlaisia mahdollisuuksia, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän, mutta toivon ja rukoilen, että yksi tai kaksi Afrikan maata voi edetä jatkopeleihin”, Addo sanoi.

Addo pelasi Ghanan maajoukkueessa, kun se selvisi neljännesvälieriin MM-kisojen debyytissään vuonna 2006.

Ghana hävisi avausottelussaan Portugalille maalein 2–3, ja maanantaina se pelaa Etelä-Koreaa vastaan.

Portugali-ottelun jälkeen Addo kritisoi yhdysvaltalaista erotuomaria Ismail Elfathia väittäen Portugalin saaneen lahjaksi rangaistuspotkun rikkeestä Cristiano Ronaldoa kohtaan.

”Voin nyt käyttää tilaisuuden pyytääkseni anteeksi tylyyttäni. Olin tunteiden vallassa ottelun jälkeen.”

”Se on mennyttä, eikä sitä voi muuttaa. Kentällä kaikki ovat ihmisiä, ja kaikki tekevät virheitä. Myös minä teen virheitä.”