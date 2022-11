Kylian Mbappé osui kahdesti Ranskan voittopelissä.

Argentiinan jalkapalloilun kirkkaimmat tähdet Lionel Messi ja Diego Maradona ovat lauantain jälkeen tasalukemissa MM-kisoissa tehdyissä maaleissa.

35-vuotias Messi laukoi Argentiinan avausmaalin 2–0-voittoon päättyneessä lauantain myöhäisottelussa Meksikoa vastaan ja nousi Maradonan rinnalle kahdeksaan maaliin.

Kuudessa peräkkäisessä maaottelussa osunut Messi siirsi Ángel Di Marían syötön pienellä kosketuksella eteensä ja upotti matalan laukauksen vasurillaan noin 20 metristä Meksikon maalin oikean tolpan juureen 64. minuutilla.

Kahdeksassa MM-kisamaalissa on Messin ja Maradonan lisäksi myös Portugalin supertähti Cristiano Ronaldo. Argentiinan ennätysmiehellä Gabriel Batistutalla on kymmenen MM-kisamaalia. Listakärjessä on Saksan Miroslav Klose 16 osumallaan.

Messi on tehnyt näissä kisoissa kaksi maalia. A-maajoukkueessa maaleja on 93.

Argentiinan 2–0-osuma syntyi kulmapotkun jälkitilanteesta 86. minuutilla, kun Enzo Fernández laukoi upean vedon rangaistusalueen kulmasta takanurkkaan saatuaan pallon Messiltä, jolle Nicolás Otamendi pelasi lyhyen kulman.

Meksiko joutui vaihtamaan viidensiä MM-kisojaan pelaavan kapteeninsa Andrés Guardadon, 36, kentältä ensimmäisen puoliajan lopulla.

Kolmessa pisteessä oleva lohkokakkonen Argentiina kohtaa seuraavaksi Puolan, jolla on neljä pistettä. Meksikolla on yksi piste ennen Saudi-Arabiaa vastaan pelattavaa päätösottelua. Saudi-Arabia on Argentiinan tapaan kolmessa pisteessä.

Ranskan Kylian Mbappé (oik.) ohjasi Antoine Griezmannin keskityksen reidellään ohi Tanskan maalia vartioineen Kasper Schmeichelin.

Ranska varmisti jatkopaikan

Ranskan tähtipelaaja Kylian Mbappé oli kovassa maalivireessä, kun Ranska kaatoi Tanskan D-lohkon huippuottelussa lauantai-iltana maalein 2–1.

Mbappé, 23, laukoi avausosuman 61. minuutilla ja viimeisteli voittomaalin 86. minuutilla ohjaamalla Antoine Griezmannin keskityksen reidellään ohi Kasper Schmeichelin.

Tanskan Andreas Christensen vastasi maansa ainoasta maalista 68. minuutilla.

Puhtaalla pelillä lohkoa johtava Ranska kohtaa päätöskierroksella Tunisian. Tanska puolestaan kohtaa Australian ottelussa, joka ratkaisee lohkon toisen jatkoonmenijän.

Tällä hetkellä jatkopaikassa on kiinni Australia kolmella pisteellään. Tanskalla on yksi piste.