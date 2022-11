Nilkkavamma pitää Neymarin sivussa ainakin Brasilian seuraavan pelin

Neymar loukkasi nilkkansa lohkon avauspelissä Serbiaa vastaan.

Brasilian jalkapallomaajoukkue saa tulla toimeen ainakin seuraavan MM-turnausottelunsa ilman suurinta tähteään Neymaria, kertoi joukkueen lääkäri perjantaina.

Neymar loukkasi nilkkansa torstain myöhäisottelussa Serbiaa vastaan ja tuli vaihtoon 79. minuutilla.

Myös oikean puolen laitapakki Danilo on sivussa, kun Brasilia kohtaa Sveitsin maanantaina. Danilollakin on nilkkavaivaa.

”Nämä kaksi pelaajaa eivät ole käytettävissämme seuraavassa ottelussa, mutta kuntoutus on menossa ja tavoitteena on, että he toipuvat pelaamaan turnauksen loput pelit”, maajoukkuelääkäri Rodrigo Lasmar kertoi.

Serbian pelaajat taklasivat Neymaria yhdeksän kertaa, mutta uutistoimisto AP:n mukaan päävalmentaja Tite ei kiinnittänyt huomiota loukkaantumiseen.

”Hän jatkoi pelaamista, koska hän tiesi joukkueensa tarvitsevan häntä”, Tite kommentoi.

Neymar itki vaihtopenkillä ja peitti kasvonsa paitaan, kun hänen nilkkaansa hoivattiin jäillä.

Neymar loukkaantui myös vuoden 2014 MM-kotikisoissa Brasiliassa. Silloin hänen turnauksensa päättyi selkävammaan puolivälierässä Kolumbiaa vastaan. Välierässä ilman Neymaria pelannut Brasilia nöyrtyi Saksalle 1–7.

Qatarissa Brasilia kukisti Serbian 2–0 Richarlisonin maaleilla, joista etenkin saksipotkulla syntynyt toinen osuma oli upea.

Brasilialaiset eivät ole hävinneet MM-turnauksen avausotteluaan sitten vuoden 1934. Joukkueelle on kertynyt 20 peräkkäistä MM-turnauksen avausottelua ilman tappioita. Brasilia on miesten MM-kisahistorian menestyksekkäin maa viidellä mestaruudellaan. Maan tuorein MM-kulta on vuodelta 2002.