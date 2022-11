Ministeri Ville Skinnarin mukaan Qatar on Suomelle tärkeä esimerkiksi lentoyhteyksien ja maakaasun takia.

Suomen ja Qatarin kauppasuhteet ovat monipuoliset ja niitä pyritään edelleen kehittämään.

Esimerkiksi lentoyhteyksien vuoksi Qatar on Suomelle tärkeä kumppani nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa.

Näin arvioi Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) jalkapallon miesten MM-kisaisäntää poliittisesta näkökulmasta.

Qatarin ihmisoikeustilanne on kirvoittanut ankaraa kritiikkiä sen jälkeen, kun maalle myönnettiin MM-kisat vuonna 2010. Esimerkiksi siirtotyöntekijöiden ja seksuaalivähemmistöjen riisto on ollut säännöllisesti otsikoissa. Boikotit ja protestit ovat käyneet tutuiksi.

Politiikan kentälläkin ihmisoikeustilanteen parantamisesta puhutaan mutta samalla vannotaan ennen kaikkea vuoropuhelun nimiin. Skinnari vieraili viimeksi Qatarissa lokakuun lopulla.

”Ihmisoikeussektorilla ja oikeusvaltioperiaatteissa on valtavasti työtä eri puolella maailmaa. Suomi on sitoutunut vastuullisuusohjelmiin, ja suosittelemme myös ulkomailla toimivien suomalaisten yritysten noudattavan niitä”, Skinnari sanoo.

Kritiikkiä Taleban-suhteista

Vaikka arvojen välillä on ajoin räikeitä ristiriitoja, osoittavat länsimaiden teot sen, että Qatar on läheinen kumppani ja sellaisena se pysynee.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vieraili Qatarissa syyskuun alussa ja vannoi ystävyyden nimiin, jotta energiaan, talouteen ja turvallisuuteen liittyviin globaaleihin haasteisiin voidaan vastata. Osa Suomenkin suhteista Qatariin hoituu EU:n kautta.

Suomi avasi Dohaan suurlähetystön viime vuonna. Kun avaamista suunniteltiin, vannottiin tiedotteessa Skinnarin ja ulkoministeri Pekka Haaviston kommentein maiden välisten suhteiden syventämisen nimiin.

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari on työssään tutustunut Qatarin tilanteeseen.

Konkreettisesti läheiset suhteet näkyivät viime vuoden syksyllä. Afganistanista Suomeen evakuoidut ihmiset poistuivat Afganistanista Qatar Airwaysin lennolla Dohaan.

”Qatar on ollut välittäjä Taleban-liikkeen kanssa. Se oli hyödyllistä, kun piti nopeasti evakuoida”, Skinnari sanoo.

Qatarin Taleban-suhteet ovat luonnollisesti myös herättäneet kritiikkiä. Samoin Qatarin yhteyksiä useiden maiden terroristisena pitämään Muslimiveljeskuntaan on kritisoitu.

Silti Qatar on sotilasliitto Naton liittolainen ja haluaa jäseneksi. Britannialla ja Yhdysvalloilla on Qatarissa lentotukikohta.

Suomi haluaa vahvistaa suhteita

Entä Suomen tulevaisuus Qatarissa? Jalansijaa pyritään pikemminkin vahvistamaan kuin keventämään.

Ulkoministeriöstä saadun tiedon mukaan suomalaisia yrityksiä on tällä hetkellä Qatarissa alle kymmenen, mutta lisää on menossa. Suomalaisia asuu Qatarissa noin 300.

Suomalaisille yrityksille Qatar on myös liikenteen solmukohta. Dohan lentoaseman merkitys on entisestään kasvanut, kun Venäjän yli ei lennetä.

”Dohan kautta suomalaisille yrityksille avautuu reittejä Etelä-Aasiaan, Lähi-itään kuin Afrikkaankin”, Skinnari sanoo.

Maakaasu on Qatarin valtti

Qatarin taloudellinen mahti rakentuu maakaasulle. Nesteytetyn maakaasun (lng) tuottajana Qatar on maailman kolmen suurimman maan joukossa Yhdysvaltojen ja Australian kanssa.

Ulkoministeriön mukaan qatarilaista kaasua tuotiin Suomeen vuonna 2021 kaikkiaan 72 miljoonan euron arvosta. Tästä nesteytettyä kaasua oli 9,6 miljoonan arvosta.

Maakaasua ostetaan kansainvälisillä markkinoilla, jossa hintakin määräytyy.

Suomellakin on vientiä Qatarin suuntaan. Skinnari sanoo, että Qatarissa on ollut kysyntää esimerkiksi Wärtsilän meri- ja teknologiaosaamiselle, puhtaammalle teknologialle kaasu- ja öljybisnekseen sekä Nokian verkkoyhteysratkaisuille.

Skinnarin mielestä urheilun kautta noussut keskustelu on tärkeää.

”Kyllä urheilulla on merkitystä. Se on nähty kautta historian ja nähdään nytkin. Tuskin nyt keskustelussa olleet asiat olisivat edes nousseet esille, ellei kyseessä olisi maailman merkittävin urheilutapahtuma. Toki on muistettava, että yleisön ja pelaajien pitäisi myös voida nauttia. Jos he haluavat ilmaista kantojaan,siihen pitää olla mahdollisuus.”