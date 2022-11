Jalkapallon MM-kisoissa on riittänyt eniten puhetta kaikesta muusta kuin otteluista.

Vähemmistöjen tukeminen ei ole miellyttänyt Fifaa tai MM-kisaisäntä Qataria. Kapteeninnauhasta on noussut kisoissa iso symboli.

Jalkapallon MM-kisat ovat vasta päässeet käyntiin, ja silti jo nyt voi todeta, että kisat ovat kaikkea sitä, mitä kisaisäntä Qatar ja Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa pelkäsivät. Erikoisinta tilanteessa on se, että kuopan kaivamisessa ahkerimpia ovat olleet pohjalla jo valmiiksi seisseet Qatar ja Fifa.

Pelikentän ulkopuolisia kohuja, riitoja ja uhkauksia on nähty niin monta MM-turnauksen alla ja kisojen ensimmäisten päivien aikana, että kertaus kuopankaivuun etenemisestä on paikallaan.

Qatarin karmea ihmisoikeustilanne on ollut tiedossa pitkään, ja useat maat pohtivat ennen kisoja, miten osoittaa tukensa seksuaali- ja muille vähemmistöille.

Fifan kanta ihmisoikeuksiin tuli kuitenkin selväksi jo hyvissä ajoin. Tanska ilmoitti reilu viikko ennen kisoja, että se haluaisi käyttää MM-turnauksessa harjoituspaitoja tekstillä ”Human Rights for All”, eli ihmisoikeudet kaikille.

Fifa kielsi paidat. Halu miellyttää kisaisäntää on suurempi kuin halu seistä asiassa oikealla puolella.

Seuraava yritys osoittaa tukea monimuotoisuudelle ja seksuaalivähemmistöille oli One Love -hihanauha, josta useat maat puhuivat jo aiemmin syksyllä. Monien maiden kapteenien oli tarkoitus käyttää turnauksessa. Homoseksuaalisuus on Qatarissa kiellettyä.

Fifa kielsi nauhat poliittisina ja uhkasi niitä käyttäviä varoituksella, eli keltaisella kortilla. Pelottelu tepsi, eikä yhdenkään pelaajan käsivarressa ole nähty kohuttua hihanauhaa.

Sen sijaan BBC:n toimittaja Alex Scott raportoi Englannin avausottelusta nauha käsivarressaan. Samaten Qatariin matkustanut Saksan sisäministeri Nancy Faeser seurasi maansa avausottelua One Love -nauha käsivarressaan. Faeser istui Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon vieressä, joten mielenilmaus ei varmasti jäänyt huomaamatta.

Saksan sisäministeri Nancy Faeser istui Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon vieressä One Love -hihanauha käsivarressaan.

Seksuaalivähemmistöjä tukeva sateenkaariväritys on ollut varsinainen punainen vaate kisajärjestäjille. Osaa toimittajista on vaadittu riisumaan One Love -nauha, samaten kannattajat ovat olleet ongelmissa sateenkaarivaatetuksen kanssa.

Maanantai-iltana viranomaiset puuttuivat Walesin jalkapalloliiton edustajien ja kannattajien sateenkaarikuvioisiin ämpärihattuihin. Tämä oli liikaa Fifallekin, ja liitto ilmoitti käytävänsä keskustelun vironomaisten kanssa. Fifa halusi muistuttaa qatarilaisia, että ennen kisoja luvattiin, että kaikki ovat tervetulleita kisoihin ja että sateenkaariliput ovat sallittuja.

Vanhat lupaukset on unohdettu ja takki käännetty. Fifa ei tuoreista nuhteluistaan huolimatta ole kuitenkaan empinyt hypätä ihmisoikeuksia sortavan maan puolelle. Pelaajien pelottelu on sananvapauden tukahduttamista.

Urheilukanava ESPN:n mukaan Fifa on lisäksi vaatinut Tanskan pelipaitojen niskasta pois sanaa love, eli rakkaus.

Walesin fanien sateenkaarilippu oli liikaa kisajärjestäjille.

Saksa on puolestaan jo ilmoittanut harkitsevansa hihanauhakiellon viemistä urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen.

”Erittäin hieno veto, jos lähdetään testaamaan tätä asiaa. Yleensä vaatii rohkeutta viedä tapaus CAS:iin, mutta Saksalla sitä on”, urheiluoikeuteen perehtynyt juristi Olli Rauste kommentoi.

Kentällä Saksa protestoi näyttävästi, kun kaikki pelaajat peittivät suunsa ennen Japani-ottelua otetussa joukkuekuvassa. Viesti oli suunnattu suoraan Fifalle, joka toimillaan on yrittänyt vaientaa mielenilmaukset.

Myös Tanskan liitto kertoi raivostaan Fifaa kohtaan. Se ei tue puheenjohtajan Infantinon uudelleenvalintaa.

Presidentti Sauli Niinistö on ottanut kantaa Qatarin tilanteeseen ja MM-turnaukseen. Niinistö oli Suomen Palloliiton puheenjohtaja, kun MM-kisat myönnettiin Qatarille vuonna 2010.

”On kaksi eri maailmaa: futaajien maailma ja tämä toinen maailma, johon liittyy Fifan rakenteelliset heikkoudet ja suuret epäselvyydet. Kaksi sellaista maailmaa, joiden ei ikinä pitänyt olla toistensa kanssa tekemisissä”, Niinistö kommentoi 22. marraskuuta.

”Toinen niistä on upea ja pitää sisällään paljon henkistä sisältöä ihmisille. Tämä Fifan ja Qatarin luoma maailma on sitten aivan kuin toiselta planeetalta.”

Fifa julistaa ihmisoikeuksien kuuluvan toimintansa ytimeen. Valtakunnallisen Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo toteaa kuitenkin sen, minkä moni on huomannut: Fifan teot ja puheet eivät kohtaa.

”Fifan toiminta on vaikuttanut ihmisoikeuksista piittaamattomalta.”

Ihmisoikeustilanne Qatarissa on surkea, ja lisäksi kisaisäntä on vaikuttanut piittaamattomalta kannattajien ja vapaaehtoisten viihtyvyydestä ja työolosuhteista.

Fanialueille ei ole järjestetty mitään auringonsuojaa, ja tiistaina Aftonbladet kertoi ihmisten hakeutuneen varjoon jopa yli sadan metrin päähän jättinäytöstä katsoessaan Argentiinan ja Saudi-Arabian ottelua yli 30 asteen helteessä.

Kannattajien majoitus on myös herättänyt ihmetystä. Faneille on rakennettu valtava 1 800 teltan kylä, mutta majoitus on kaikkea muuta kuin ihanteellinen.

”Se on edelleen työn alla, päivisin se on kuin helvetti. Aavikolla on liian kuuma”, japanilainen Shogo Nakashima kommentoi majoitustaan BBC:lle kisojen avauspäivänä.

Myös kisojen vapaaehtoiset ovat saaneet oman osansa järjestäjien ”vieraanvaraisuudesta”. Kisojen avajaisseremoniaan osallistuneet vapaaehtoiset olivat New York Timesin mukaan joutuneet olemaan seitsemän tuntia ilman ruokaa ja juomaa eikä heillä ollut pääsyä WC-tiloihin.

Yksi esimerkki Qatarin sanojen syömisestä liittyi juomiseen. Olutkiellosta nimittäin syttyi melkoinen riita, kun kisajärjestäjät ilmoittivat vain kahta päivää ennen MM-kisojen avausottelua, että MM-kisoissa ei saa myydä alkoholia sisältävää olutta stadioneilla.

MM-stadionien alkoholikielto ei kuitenkaan ole täydellinen. New York Timesin mukaan alkoholijuomia on yhä saatavilla stadionien luksusaitioissa. Näitä aitioita on varattu lehden mukaan muiden muassa Fifan virkailijoille. Kannattajat saavat olutta MM-kisojen fanialueilla.

Jalkapalloon liittyvistä asioista on ihmetyttänyt yleisömäärät, jotka monessa alkupäivien otteluissa ylittivät stadioneiden ilmoitetun katsomokapasiteetin. Lisäksi stadioneilla on ollut useassa ottelussa runsaasti tyhjiä penkkejä.

Katsomossa on ollut ajoittain varsin väljää, vaikka ilmoitetut yleisömäärät kertovat lähes täysistä stadioneista.

Fifa korjasi tilannetta päivittämällä stadioneiden yleisökapasiteettia. Kapasiteetti kasvoi kertaheitolla 12 prosenttia, mutta ilmoitetut katsojamäärät ovat silti todennäköisesti myytyjen lippujen määrä eikä paikalla olleiden ihmisten todellinen määrä.

Onhan MM-kisoissa toki pelattukin. Argentiinan tappio Saudi-Arabialle ja Saksan romahtaminen viimeisellä vartilla Japania vastaan ovat sen luokan jättiyllätyksiä, että lähes milloin tahansa muulloin ne riittäisivät kisojen puheenaiheeksi.

Tällä kertaa ei riitä, ja hyvä niin.

Qatarin kisojen suurin anti toistaiseksi on ollut se, miten maan kuvan kiillotukseen muun maailman silmissä tarkoitetut kisat ovat kääntyneet katastrofiksi. Samalla kisojen yhteydessä esiin tuodut epäkohdat ovat avanneet silmiä enemmän kuin kukaan Fifassa tai Qatarissa todennäköisesti osasi kuvitella tai pelätä.

Siitä on – niin hullulta kuin se kuulostaakin – osaltaan kiittäminen lapion varressa ahkeroinutta kaksikkoa Fifa–Qatar, joka on toimillaan osallistunut talkoisiin päivästä toiseen.