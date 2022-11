Avausottelussa protestoinutta Iranin joukkuetta uhataan rangaistuksella, mikäli protestit jatkuvat.

Kun Iran kohtasi Englannin MM-turnauksen avausottelussaan, joukkueen pelaajat eivät laulaneet maan kansallishymniä normaalitapaan.

Iranissa episodia yritettiin peitellä siirtämällä tv-kuva oman maan pelaajista katsomoon.

Myöskään Iranin tiedotusvälineet eivät juuri kertoneet hiljaisesta mielenilmaisusta, mutta tieto pelaajien protestista levisi silti nopeasti. Iranissa on viime viikkoina osoitettu mieltä maan johtoa vastaan, ja poliittinen tilanne on yhä epävakaa.

Dohassa pelatussa ottelussa Englanti kukisti Iranin 6–2, ja iranilaismedian mukaan osa maan kansalaisista oli juhlinut englantilaisten voittoa ja huutanut ottelun aikana ”kuolema diktaattorille”.

Hallitsija Ali Khamenein vankimpana tukijana pitkään toiminut Kayhan-lehti ilmoitti, että ulkomaalainen media on käynyt pitkään tietoista kampanjaa Iranin joukkuetta vastaan, kertoo The Guardian. Kayhanin mukaan länsimedia on yrittänyt luoda vastakkainasettelua joukkueen ja Iranin kansan välille.

Irania hallitsevien tahojen silmissä maa koki tappion lisäksi arvovaltatappion, eikä sellaista voida suvaita.

”Kukaan ei saa loukata kansallishymniämme tai lippuamme”, Teheranin kaupunginhallituksen mukaan Mehdi Chamran sanoi tiistaina.

Hänen mukaansa vastatoimia on luvassa, mikäli pelaajat eivät kunnioita kansallislaulua ja maan lippua.

Eräs maan parlamentin jäsen puolestaan vaati joukkueeseen muutoksia kesken turnauksen. Guardianin mukaan hän vaati, että nykyiset pelaajat korvattaisiin uskollisilla ja vallankumouksellisilla nuorilla, jotka olisivat valmiit laulamaan kansallishymnin.