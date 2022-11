"Ihmisoikeuksista ei voi neuvotella”, totesi Saksan jalkapalloliitto.

Saksan jalkapallojoukkue teki näkyvän kannanoton Kansainvälisen lajiliitto Fifan toimia vastaan ennen joukkueen ensimmäistä MM-kisaottelua Qatarissa.

Saksan avauskokoonpanon pelaajat peittivät suunsa Japani-ottelun aloituspotkua edeltäneessä joukkuekuvauksessa.

Seitsemän eurooppalaisjoukkueen (Saksa, Belgia, Englanti, Hollanti, Sveitsi, Tanska, Wales) kapteenit aikoivat käyttää kisoissa sateenkaari­teemaista OneLove-kapteeni­nauhaa, mutta joukkueet vetäytyivät suunnitelmasta Fifan maanantaisen kurinpitoukaasin myötä.

Mediatietojen mukaan nauhaa käyttävät kapteenit olisivat saaneet otteluiden alussa keltaisen kortin. Avustava erotuomari tarkasti ennen ottelua Saksan kapteenina toimivan maalivahdin Manuel Neuerin hihan.

Saksan kapteenin Manuel Neuerin käsivarressaan pitämä kapteenin nauha tarkistettiin ennen Japani-ottelun alkua.

Saksan jalkapalloliitto (DFB) julkaisi Twitterissä lausunnon Japani-ottelun alkamisen jälkeen.

”Halusimme käyttää kapteeninnauhaamme ottaaksemme kantaa Saksan maajoukkueen arvojen puolesta. Yhdessä muiden maiden kanssa halusimme äänemme kuuluviin”, DFB kertoi.

”Kyse ei ollut poliittisesta kannanotosta – ihmisoikeuksista ei voi neuvotella. Käsivarsinauhan kieltäminen on sama asia kuin kieltäisi meitä puhumasta.”

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino oli stadionilla katsomassa Saksan ja Japanin välistä ottelua.

OneLove-nauhoilla oli tarkoitus tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, joiden asema MM-järjestäjämaa Qatarissa on heikko. Fifa on perustellut kieltopäätöstään varustemääräysten kohdalla, jonka mukaan kapteenien on käytettävä Fifan tarjoamia käsivarsinauhoja.

Saksalainen Bild-lehti uutisoi tiistaina, että DFB aikoo viedä Fifan sateenkaarinauhakiellon urheilun välitystuomioistuimen CASin käsittelyyn.