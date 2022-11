Muhammad bin Salmanin istumapaikka MM-avausottelussa kylmäsi asiantuntijoita.

Yksi kuva jalkapallon MM-kisojen avausottelusta on saanut ihmisoikeusjärjestöjen toimijat pelästymään.

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino bongattiin kisa-avauksessa samasta aitiosta Qatarin emiirin Tamim bin Hamad al-Thanin kanssa. Infantinon vieressä istui Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salman.

Saudi-Arabia aikoo hakea vuoden 2030 MM-kisoja näillä näkymin yhdessä Egyptin ja Kreikan kanssa. Infantinon kerrotaan rohkaisseen Saudi-Arabiaa hakemaan kisoja, mitä pidetään yleisesti kyseenalaisena.

Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Saudi-Arabiassa on puutteita muun muassa sananvapaudessa, oikeudenkäynneissä ja naisten oikeuksissa.

”Jos niin monia ihmisoikeusloukkauksia tehnyt maa saa kisaisännyyden niin se vain osoittaa, miten huonosti Fifa toimii”, John Pedersen Egenäs Norjan Amnestysta latasi Dagbladetille.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun lausunnoillaan kohauttanut Fifa-pamppu Infantino nähdään veljeilemässä Saudi-Arabian hallitsijaperheen jäsenen kanssa. Vuoden 2018 Venäjän MM-kisoissa Infantino ja bin Salman kuvattiin lyömässä kättä Vladimir Putinin kanssa.

Uusi kuva Infantinosta ja bin Salmanista kylvää asiantuntijoissa kauhua siitä, myönnetäänkö MM-kisat taas kyseenalaiselle valtiolle. Bin Salman on Saudi-Arabian pääministeri.

Qatarin MM-kisat on tuomittu stadionien rakennustyömailla kuolleiden siirtotyöläisten ja maan huonon ihmisoikeustilanteen takia lähes yksimielisesti.

Urheilun läpinäkyvyyttä ja sananvapautta edistävän Play The Game -järjestön Stanis Elsborgin mukaan tuore kuva on huolestuttava.

”Siinä ei ole mitään sattumaa, että Saudi-Arabian kruununprinssi istuu Infantinon vieressä”, Elsborg totesi tanskalaiselle TV2:lle.

Saudi-Arabia on pyrkinyt viime vuosina nostamaan profiilia kansainvälisessä urheilussa. Maalla on sopimus Espanjan jalkapallon Super cup -ottelun järjestämisestä ja maassa on järjestetty korkean profiilin nyrkkeilyotteluita. Lisäksi maassa on ajettu kahtena vuonna peräkkäin F1-kisa.

Maaliskuussa kesken F1-kisaviikonlopun vain noin kymmenen kilometrin päässä Jeddan radasta tapahtui ohjusisku.

Viime syksynä Englannin Valioliigan Newcastle siirtyi saudiomistukseen. Saudi-Arabiaa onkin syytetty paljon urheilupesusta (ongelmien häivyttäminen ja pyrkimys maineen parantamiseen urheilun avulla).

Elokuussa Infantino ja bin Salman kuvattiin istumassa vierekkäin, kun Saudi-Arabiassa oteltiin nyrkkeilyn raskaan sarjan ottelu Anthony Joshuan ja Oleksander Usykin välillä.

”Saudi-Arabia haluaa epätoivoisesti järjestää MM-kisat. Viime vuosina he ovat päässeet lähemmäs Infantinoa kuin minkään muun maan jalkapalloliitot. Olkaa varuillanne”, New York Timesin arvostettu jalkapallotoimittaja Tariq Panja twiittasi elokuussa.

Kruununprinssin mieliksi Saudi-Arabia aloitti kisat sensaatiovoitolla Argentiinasta. C-lohkon muut joukkueet ovat Meksiko ja Puola.