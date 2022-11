Jalkapallon MM-kisat Qatarissa näyttävät houkuttelevan ulkomaisia kisaturisteja selkeästi vähemmän kuin aiemmat jalkapallon arvokisat.

Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa olevista ja sinne saapuvista jalkapallofaneista on liikkunut monenlaisia käsityksiä.

On puhuttu maksetuista eteläaasialaisista faneista ja yli 5 000:n hengen Argentiinan kannattajaryhmästä, joka muodostuu Qatarissa asuvista ulkomaalaisista kuten intialaisista ja srilankalaisista.

Kuinka paljon kisaturisteja Qatariin lopulta tulee?

Kansainvälinen jalkapalloliitto, Fifa, on ilmoittanut, että ulkomaille on myyty 1,5 miljoonaa lippua. Toisin sanoen noin puolet lipuista olisi jäänyt Qatarissa asuville, sillä Fifa on myös kertonut, että lähes kaikki reilusta kolmesta miljoonasta lipusta on myyty.

Mistä kisafanit tulevat?

Fifa on listannut, mihin maihin on eniten myyty lippuja: Qatarin jälkeen kakkonen on melkoinen yllätys, Yhdysvallat. Seuraavina ovat Saudi Arabia, Englanti, Meksiko, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Argentiina, Ranska, Brasilia ja Saksa.

Maittain myyntimääriä Fifa ei ole kertonut, mutta saksalaisen uutistoimiston DPA:n mukaan Saksaan lippuja on myyty 35 000 ja Saksasta olisi lähdössä 7 000–9 000 jalkapalloturistia Qatariin.

Vuoden 2018 Venäjän kisoihin saksalaiset ostivat 62 000 ja Brasiliankin kisoihin 2014 yli 58 000 lippua.

Kuinka paljon listakakkosesta Yhdysvalloista väkeä on tulossa Qatariin? Yhdysvaltojen Qatarin suurlähettiläs Timmy T. Davis totesi qatarilaiselle Gulf Timesille, että noin 100 000 yhdysvaltaisen odotetaan saapuvan kisoihin.

Lukua voi pitää yllätyksenä, mutta Venäjän vuoden 2018 MM-kisoihin oli myyty 80 000 lippua yhdysvaltalaisille. Kisaturistien määrä oli todennäköisesti pienempi, koska monet ostavat lipun useampaan kuin yhteen otteluun.

Listalla neljäntenä on Englanti, mutta Englannista arvioidaan, että Qatariin matkustaa vain 3 000–4 000 kisaturistia. Englannin jalkapallokannattajien yhdistyksen puheenjohtaja Ashley Brown kuitenkin toteaa BBC:lle, että ”suuri kysymysmerkki” on se, kuinka monta ulkomailla työskentelevää englantilaista saapuu otteluihin. Qatarissa on brittipassi noin 20 000:lla ja Arabian niemimaalla 100 000:lla.

Brownin mukaan Britanniasta matkustaminen on merkittävästi vähäisempää kuin muihin jalkapallon arvoturnauksiin, koska kustannukset ovat korkeammat ja koska kisat ovat loma-ajan ulkopuolella.

”Useille ihmisille Qatar ei ole kiinnostava paikka johtuen alkoholin heikosta saatavuudesta ja matkan korkeasta hinnasta”, Brown toteaa.

Venäjän kisoihin englantilaiset ostivat 31 000 lippua, mutta kisaturistien määrä oli toki tuota lukua pienempi.

Vaikka Wales pelaa MM-turnauksessa ensimmäisen kerran sitten vuoden 1958, Qatariin on lähdössä vain 2 000–3 000 walesilaista jalkapallofania. Esimerkiksi vuoden 2016 EM-lopputurnauksessa Ranskassa walesilaisia oli 50 000.

”Kysyntä on romahtanut pääosin sijainnin ja ajankohdan takia”, sanoo Walesin jalkapallokannattajien puheenjohtaja Paul Corkrey.

Ranskasta kisapassin on rekisteröinyt Radio France Internationalin mukaan 10 000 jalkapallofania.

