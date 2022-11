Carlos Queirozin puheet hämmentävät MM-kisoissa.

Kokenut portugalilainen Carlos Queiroz, 69, toimii Iranin päävalmentajana Qatarin MM-turnauksessa. Queirozin hiljattaiset lausunnot ovat herättäneet ihmettelyä ja pahennusta.

Iranin poliittinen tilanne on äärimmäisen jännittynyt ja maan ihmisoikeustilanne on heikko. Erityisesti naisten asema on kurja.

Mielenosoitukset Iranissa kiihtyivät syksyllä sen jälkeen, kun 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli poliisin käsissä.

Sky News kysyi Queirozilta viime viikolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että kokeeko hän naisten oikeuksia polkevalle maalle työskentelyn asiallisena.

Queiroz esitti ensin vastakysymyksen toimittajalle. Hän kysyi, että mitä tiedotusvälinettä tämä edustaa. Vastauksen saatuaan Queiroz totesi, että Sky News on kaupallinen media. Sitten hän jatkoi puheenvuoroaan hämmentävällä tavalla.

”Kuinka paljon maksat, jotta vastaan tuohon kysymykseen? Paljonko maksat?”

”Puhu pomosi kanssa. MM-kisojen jälkeen voin antaa sinulle vastauksen, jos teet minulle hyvän tarjouksen”, Queiroz latasi.

Esimerkiksi Ylen asiantuntija Antti Pohja, 45, piti Queirozin puheita ylimielisinä ja pöyristyttävän tyhminä.

Iran hävisi maanantaina MM-avausottelussaan Englannille peräti 2–6.