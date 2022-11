Iranin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Hajsafi osoitti solidaarisuuttaan maansa mielenosoittajille ja asemoi itsensä samaan rintamaan heidän kanssaan. Se on todella rohkea teko autoritäärisessä maassa.

Urheilijoiden ei ole pakko käyttää sananvapauttaan tai asemaansa muutoksen hyväksi, eikä varsinkaan sitä odoteta autoritääristen maiden urheilijoilta.

Mutta käyttäessään tilaisuutensa maailman suurimmassa urheilutapahtumassa urheilija osoittaa mitä suurinta rohkeutta.

Sitä voi vain miettiä, kuinka suuren riskin Iranin kapteeni Ehsan Hajsafi, 32, otti sunnuntaina kommentoidessaan kotimaansa Iranin tilannetta ja antaessaan tukensa mielenosoittajille.

Samaan aikaan, kun joukkue pelaa maansa puolesta, osoittaa maan nuoriso mieltään naisten oikeuksien puolesta, sananvapauden puolesta ja puhuu vallankumouksesta.

Ehsan Hajsafi vaikutti osoittavansa sanansa sunnuntaina mieltään osoittavalle kansanosalle.

”Meidän on hyväksyttävä, että olosuhteet maassamme eivät ole oikeat ja kansamme ei ole onnellinen. Olemme täällä [MM-kisoissa], mutta se ei tarkoita, etteikö meidän pitäisi olla heidän äänensä tai ettemme saisi kunnioittaa heitä”, Hajsafi sanoi The Guardianin mukaan.

”Kaikki, mitä meillä on, on heiltä. Meidän on taisteltava. Meidän on suoritettava ja tehtävä maaleja, jotta voimme antaa Iranin rohkeille tuloksen. Toivon, että olosuhteet muuttuvat ihmisten odotusten mukaiseksi.”

Iranissa mielenosoitukset siveyspoliisia ja hallintoa vastaan alkoivat syyskuussa. Ne saivat alkunsa, kun 22-vuotias nuori nainen Mahsa Amin kuoli siveyspoliisin pidätyksen jälkeen. Siveyspoliisi oli pidättänyt Aminin huivipakon noudattamatta jättämisestä.

Iranin kapteeni Hajsafi ei voi osallistua Iranin mielenosoituksiin, mutta puheellaan hän osoitti solidaarisuuttaan mielenosoittajille ja asemoi itsensä samaan rintamaan heidän kanssaan. Se on todella rohkea teko autoritäärisen maan maajoukkueen kapteenilta.

Samalla hän otti henkilökohtaisen riskin, joka voi kääntyä häntä itseään, hänen perhettään, sukulaisiaan tai ystäviään vastaan.

Iranin kapteeni Ehsan Hajsafi (vas.) puhui sunnuntain lehdistötilaisuudessa maansa tilanteesta.

Iranin hallinnolla on pitkä ja verinen historia urheilijoiden äänen hiljentämisessä. Iran Human Rights Monitor -järjestön mukaan maan hallinto on syyllistynyt vangitsemisiin ja teloituksiin neljänkymmenen vuoden ajan.

Viime tammikuussa nyrkkeilymestari Mohammad Javad Vafaei-Sani tuomittiin kuolemanrangaistukseen osallisuudestaan marraskuun 2019 mielenilmauksiin.

Tämän vuoden lokakuussa kiipeilyn Aasian mestaruuskisoissa kilpaillut Elnaz Rekabi vangittiin ja passitettiin pahamaineiseen Evinin vankilaan sen jälkeen, kun hän oli palannut kotimaahansa. Rekabi kilpaili Etelä-Koreassa ilman päätä peittävää hijabia.

Iranin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Hajsafi pelaa maanantaina uransa 115:nnen maaottelunsa, mutta itselleen tärkeimmän suorituksensa hän tuli jo tehneeksi. Samalla se antoi lisää rohkaisua maansa nuorille rohkeille.

Lue lisää: Senegal ja Hollanti yhä maaleitta lukuisista tilanteista huolimatta – Englanti hurjasteli historiallisella tavalla maaleilla, Iran kaatui 6–2

Lue lisää: Moni Euroopan maa perääntyi vähemmistöjä puolustavan hiha­nauhan käytöstä Fifan uhkauksen takia: ”Olemme erittäin turhautuneita”

Lue lisää: New York Times: Vapaaehtoiset jäivät avajaispäivän helteessä heitteille ja vaille juomaa

Lue lisää: MM-kisojen fani­alueella oli koossa katastrofin ainekset: ”Olin iloinen päästessäni sieltä pois”